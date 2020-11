Freude am Lesen, Vorlesen, Anschauen… Diese Kinderbücher begeistern kleine Zuhörer oder Leseratten

Lesetipps: Hier gibt’s Bücher, die Kinder und Jugendliche begeistern

Dabei orientiert man sich am klassischen Ernährungsbild und geht kindgerecht auf die ersten Themen ein. Woher kommt Milch und was kann daraus gemacht werden? Welches Gemüse essen wir und welches Obst gibt es? Dabei wird hauptsächlich durch Illustrationen das Thema betrachtet und die Kinder können viel entdecken…

Im Buch wird beschrieben wie das Kaninchenkind und das Eulenkind, die beide im gleichen alten Baum wohnen, Freunde werden. Zunächst wissen sie nichts voneinander, da beide zu unterschiedlichen Tages- und Nachzeiten aktiv werden. Neugierig aufeinander durch die Berichte ihrer Eltern schaffen sie es, nach einer ersten zufälligen Begegnung in Kontakt zu bleiben – um sich dann in einer hellen Vollmondnacht und mit Hilfe einer Sternschnuppe immer nahefühlen zu können.

Ein Bär, der nur an sich und nicht an seine Freunde denkt. Doch am Ende wird alles gut.

Der Bär Martin hält Winterschlaf und träumt von leckerem Honig. Dieser Traum lässt ihn immer wieder aufwachen. So kommt es, dass er irgendwann seine ganzen Vorräte leer gegessen hat.

Was nun? Er fragt als erstes seine Freundin Frau Maus. Diese backt ihm einen leckeren Pfannkuchen und kocht ihm einen Kräutertee. Natürlich aber alles in Mäusegröße, die den Bären nicht satt machen. Nach und nach fragt er all seine Waldfreunde nach etwas zu essen. Jeder möchte teilen.

Die Länge der Kapitel eignet sich sehr gut zum abendlichen Vorlesen und zum anschließenden Nachträumen. Gerade in diesem Alter sind die Kinder von Superheldenkräften und –abenteuern fasziniert und wären selbst so gern einer oder eine von ihnen!

Der Stil ist lustig und leicht. Die allermeisten Wörter sind bekannt. Neue, technische Wörter der Science-Fiction-Hero-City-Welt interessierten meinen Sohn ganz besonders, z.B. „schurkischer Mutant“ oder „Halogenauto“. Flashboys Robotergouvernante hätte mein Siebenjähriger auch sehr gern zuhause: „weil man die so toll veräppeln kann, dann explodiert die und man kann sie wieder reparieren!“.

Überraschenderweise hörte ich diese Frage in der letzten Zeit ziemlich häufig. Mein Sohn mag Haare waschen nämlich – genau wie Erik und Hanna im Buch – überhaupt nicht gern. Trotzdem ist dieses Buch inzwischen ein sehr liebgewonnenes Buch zum Vorlesen geworden. Ganz besonders haben es ihm dabei die beiden Verwandlungsschieber angetan. So sieht man Erik und Hanna in der Badewanne sitzen und beim Betätigen des Schiebers sieht man, wie sie sich lustige Frisuren aus Schaum machen oder Papa ihnen die Haare ausspült. Dies sorgt zusätzlich für eine bessere Veranschaulichung und mein Sohn liebt solche Interaktionsmöglichkeiten in Büchern.

Ich finde es spricht vor allem Kindergartenkinder besonders an, da dort der Freund auf einmal nicht mehr der Freund ist und am nächsten Tag doch wieder.

Es regt zum Nachdenken an, dass Freundschaft einen Wert hat und dass man auch z.B. über die Tollpatschigkeit des anderen hinwegsehen kann und das Beste aus der Situation machen kann. Meiner Tochter haben die Bilder sehr gut gefallen und sie hat mit dem Bären mitgelitten, als das Eichhörnchen ihn weggeschickt hat. Am Ende hat sie sich gefreut, dass der Bär und das Eichhörnchen sich wieder vertragen haben.

Wir können das Buch weiterempfehlen und kaufen sicherlich noch ein anderes aus der Reihe.

Dieses Kinderbuch wird überall Freunde finden, denn es enthält lustig-fantasievoll-berührende Geschichten über Freundschaft, Zusammenhalt

Sehr liebevoll und ansprechend für die Kinder. Da macht die Geschichte einfach sehr neugierig. Die Seiten sind aus etwas dickerem Papier, somit reißt es nicht so schnell.

Meine Kinder meinten: „Die Geschichte hätte gern noch etwas länger sein können“. Uns hat das Buch ausgesprochen gut gefallen.

„Ich möchte noch nicht aufhören, es ist gerade so spannend“ war nur einer der Punkte in einer Diskussion die ich mit meiner Tochter führen musste, weil sie eigentlich das Licht ausmachen sollte um zu schlafen.

Zum Ende sorgte das Buch auch noch für einige Lacher, als klar wird das der fiese Alligator völlig leer ausgeht. „Das geschieht ihm recht, er hat nichts anderes verdient. Wer ein Pferd zum Schlachthof bringen will, der braucht nichts zu erwarten“ Es wurde hier eifrig mitgefiebert…

Seid dem wir das Buch lesen, fragt mich meine Tochter täglich: „Mama, wir Freunde?“ Und ist überglücklich wenn ich diese Frage mit „Ja natürlich“ beantworte.

Dieses Buch war für meine Kinder sehr hilfreich, um zu verstehen, was Freundschaft bedeutet. Sie wissen, dass man mit Freunden sehr viel Spaß haben kann. Durch das Buch haben sie nun aber auch verstanden, dass sich wahre Freunde gegenseitig unterstützen und helfen.

Meine Tochter Tessa war ganz angetan von dem Titelbild. Sie zeigte auf die Tiere und sagte: Oh Mama, da ist ein Frosch. hihi…der tanzt ja auf dem Bett. Und was ist das für ein Tier? Ihre Schwester half ihr dann beim Schauen und erklärte ihr:“ Das ist ein Esel. Aber der sieht lustig aus mit den langen Haaren.“

Wenn Tessa niemanden zum Vorlesen hat, dann nutzt sie das Buch als eine Art Wimmelbuch.

Ich habe das Buch zusammen mit meiner Tochter 6 Jahre gelesen und uns hat es wirklich sehr gut gefallen. Das Buch ist super schön aufgebaut. Es beginnt mit der Frage “ Was ist ein Orchester?“ und unterteilt dann in die einzelnen Instrumenten-Typen ( Instrumenten-Familien ) wie „Streich-Instrumente“, „Holzblas-Instrumente“….

Als Kindergartenkind hat man jeden Tag große Herausforderungen zu meistern und nicht selten prallen die verschiedensten Charaktere aufeinander. Das man sich dann nicht immer grün ist kann man sich vorstellen…und Kinder können mit ihren Gefühlen noch nicht so gut umgehen, wie wir Erwachsene….

Es stellt nicht das Virus in den Vordergrund, was bei Kindern oft zu Ängsten im Kindergartenalter führen kann, da sie durch dieses schon viele Einschränkungen erfahren haben. Vielmehr zeigt es wie wichtig Hilfsbereitschaft ist und was auch ein jeder tun kann. Soziales Miteinander wird vermittelt.

Bis jetzt wollten meine Kinder immer mitmachen. Es gibt nichts Schöneres für jedes Kind, etwas Sportliches zusammen mit den Eltern zu machen.

Der kleine Bruder war auch dabei (knappe zwei Jahre alt) und konnte die Übungen mit Freude nachmachen. Natürlich konnte er sie nicht perfekt wiederholen, aber uns war der Spaßfaktor und das Zusammensein wichtiger.

Das Meer und seine Bewohner üben eine große Faszination auf meinen Sohn aus. So müssen wir in jedem Urlaub an der Küste auch ein Aquarium besuchen, wo er die vielen bunten Fische bestaunen kann. Daher muss ich nicht erwähnen, wie begeistert er von den bunten Illustrationen in diesem Buch ist.

Vor allem die Bilder vom Korallenriff und seinen Bewohnen haben es ihm angetan. Auch wenn mein Sohn sehr gerne Geschichten vorgelesen bekommt und normalerweise sehr gut zuhören kann, finde ich in diesem Buch die kurzen Verse sehr gelungen.

Dieses wirklich lehrreiche Kinderbuch, macht auf ganz niedliche Weise deutlich, wie wichtig es ist einander zu helfen und nicht weg zu schauen. Ich finde es ist gerade auch in der heutigen Zeit, eine ganz wichtige Botschaft und in diesem Buch sehr kindgerecht aufgeschrieben. Meine Tochter und ich finden das Buch wirklich sehr schön. Auch für Kindergärten und für die ersten Klassen ideal. Von uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben.

So wird in dem Buch der neue Schulranzen, der Abschied vom Kindergarten oder auch der Schulbeginn und der erste Schultag zum Thema. Alles Geschichten, die künftige Schulkinder beschäftigen und auch die Eltern. Denn ein wichtiges Thema wird auch in der Geschichte „Max, pass auf“ angesprochen. Den Schulweg alleine meistern.

Ein Buch für kleine Entdecker: wo leben Elefanten? Und wer trifft sich alles am großen Wasserloch? Hier gibt es viel zu sehen und über die Tierwelt zu lernen. Und unter den Schiebeklappen tritt noch so manche Überraschung zum Vorschein.

Mein Sohn hat es sich schon mehrmals zum Vorlesen und Betrachten genommen. Es fällt den Kindern leicht, sich mit den Hauptfiguren zu identifizieren. Das Buch ist v.a. für die gemeinsame Vorlesezeit mittags geeignet. Besonders gut gefallen hat uns, dass das starke Band der Freundschaft zwischen den absolut gegensätzlichen beiden Pinguinen so schön dargestellt wird. Meinem Sohn hat v.a. gefallen, wie Pippa ihre Ängste überwindet…

…so interessante Charaktere kennengelernt und ein Story miterlebt, die so packend ist, dass wir sofort nachgesehen haben, ob es denn eine Fortsetzung gibt – aber leider nein oder noch nicht?

Auch Kinder, die vielleicht wenig Erfahrung mit Büchern haben, könnten an diesem Roman Gefallen finden. Er ist leicht zugänglich, für Mädchen und Jungs gleichermaßen geeignet und bietet mit den wunderschönen Illustrationen viel Raum zum Träumen und Miterleben.

Somit werden nicht nur ängstliche Kinder animiert mutiger zu sein, sondern auch mutige Kinder angeregt ihre ängstlichen Freunde zu unterstützen. Am Ende können sich beide wie kleine Helden fühlen.

Die reimende Erzählweise gefällt meiner Familie recht gut und es macht sogar dem Papa Spaß, Lama Lamas Abenteuer vorzulesen. Die große, gebundene Ausgabe überzeugt mit seinen wunderschönen Zeichnungen.

Damit das Buch länger hält, sollten die Eltern die dünnen Buchseiten umblättern. Das Cover kann im Notfall auch mal abgewischt werden.

Eine kindgerechte und vor allem verständliche Geschichte die auch für die aller kleinsten geeignet ist. Mit tollen Bildern und einem schön gestalteten Text lädt dieses Buch jung und alt dazu ein mit der kleinen Eule und der kleinen Haselmaus mitzufiebern.

Es sind auch im Buch immer wieder kleine Bilder von Blumen und Pflanzen dargestellt. So können die Kinder auch spielerisch die Namen von Blumen und Pflanzen lernen.

Die Geschichte ist in mehrere Kapitel unterteilt. Das finde ich persönlich sehr gut. Man kann dann auch nach einem Kapitel stoppen und später oder am nächsten Tag weiterlesen. Die Texte sind kindgerecht formuliert. Die Geschichte wird viel mit Gesprächen erzählt, was für Kinder leichter zu verstehen ist. Die Gespräche sind auch witzig gemacht, so dass man auch mal schmunzeln muss.

In diesem Buch werden sehr schön interessante Themen für Kinder ab 5 Jahre erklärt und aufgezeigt. Anhand von einzelnen Geschichten werden insgesamt 18 Sachverhalte genauer erklärt. Eine Geschichte umfasst ca. 5-7 Seiten. Jede Geschichte wird umrahmt von wundervollen Ilustrationen. Diese sind besonders liebevoll und kindgerecht in Farbe… Ich habe das Buch zusammen mit meiner Tochter 6 Jahre gelesen und es hat uns sehr gut gefallen.

Großes Thema im Buch ist die Freundschaft und das es doch Momente im Leben gibt, wo selbst die beste Freundschaft auf die Probe gestellt wird. Das es Dinge geben kann, die einen so sehr beeindrucken, dass man die einem so wichtigen Sachen vergessen lässt. Mehr Schein als Sein und wie leicht man hinters Licht geführt werden kann. Hier lassen sich wunderbar die Gedankengänge der Kinder verfolgen…

Daher dachte ich, dass es schön wäre auch Eryk in die Pipi-Welt zu entführen…und er ist mir auch gerne gefolgt. Alleine schon die Namen wie Kleiner Onkel für das Pferd oder Herr Nielson für den Affen fand er sehr lustig.

Das Pipi Langstrumpf aber verkehrt herum im Bett schläft und lieber die Füße auf dem Kopfkissen, als den Kopf hat – das musste er natürlich gleich ausprobieren und nachmachen. Er hat sich dabei gekringelt vor Lachen.

Damit erzielt man einen tollen Lern- und Nachmacheffekt der natürlich die Motorik und Kreativität fördert. Außerdem wird durch das Buch auch vermittelt das nicht alles perfekt sein muss. Auch wenn mal etwas daneben geht oder kleckst, ist das überhaupt nicht schlimm – im Gegenteil. Wichtig ist das alle Spaß dabei haben und sich gut fühlen. Somit erzielt man Erfolgserlebnisse die super wichtig sind für Kinder in jedem Alter.

Das Buch weckt Interesse mit seinen ausdrucksstarken, liebevoll und farbenfroh gezeichneten Illustrationen, die die Kinder zum Weiterlesen motivieren und ihnen helfen tief in die Geschichte einzutauchen oder auch zum Unterhalten anregen. Besonders süß findet mein Sohn, wie die Eule, der Vogel und der Fuchs gemalt sind. „Witzig, wie die kucken!“, kommentiert er.

Es wird z.B. auch sehr kindgerecht der Unterschied zwischen biologischer- und konventioneller Landwirtschaft erklärt. Wieviel Platz haben die Tiere in den unterschiedlichen Haltungsformen? Oder wieviel Fleisch, Obst und Gemüse essen wir Deutschen pro Jahr eigentlich? Meine Jungs kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Doch vieles hat sie echt verwundert und nachdenklich gemacht „Mama ein Huhn hat nur ein Din A 4 Blatt Platz?

Ritter werden leicht gemacht, ein Buch nicht nur für Jungs. Eine schöne große Schrift, tolle Bilder, die alles nochmal lebhafter machen. Es ist aus der Sicht einer 3. Person geschrieben, wobei es ab und an auch aus dem Tagebuch von Sam ( also in der Ich-Form) geschrieben ist. Dabei bleibt es immer sehr verständlich und kann gut gelesen werden.

Die Geschichte zeigt in bunten Illustrationen selbst den kleinsten, dass manchmal etwas anders scheint als es eigentlich ist. Alle denken der Drache ist böse und möchte sie fressen. Dabei sucht er nur freunde und ist eigentlich sehr lieb und einsam. Meinen 4 jähriger hat die Geschichte sehr mitgenommen und er ist regelrecht eins mit dem Buch geworden.

In „Wohin fliegst du, kleine Honigbiene?“ wird die Geschichte vom Leben einer Biene erzählt. Nebenbei werden viele Sachinformationen über Bienen erklärt und vermittelt. Mit dabei ist ein Hörspiel, das eben diese Geschichte wieder gibt.

Als Katta Kitti mal Pipi machen musste, war das Klohäuschen bereits besetzt, deshalb musste sie warten. Doch dann wollte ein Zootier nach dem anderen zur Toilette, bis eine lange Schlange an wartenden Tieren entstand. Hugo Schlange dauerte das Ganze viel zu lange, deshalb drängelt er sich an den anderen Tieren vorbei, um ganz vorne zu stehen. Da öffnete sich endlich die Klotüre…

Das Buch ist als eine ganze Geschichte aufgebaut, die aber in 19 kleine Geschichten aufgeteilt wird. So ist es auch gar kein Problem z.B. vor dem Bettgehen eine Geschichte von mittendrin zu lesen. Am Besten hat meinen Kindern die kleinen Ilustrationen gefallen die bei jeder Geschichte dabei sind. Diese sind besonders liebevoll und kindgerecht in Farbe gestaltet.

Auch der Schreibstil hat mir sehr gut gefallen, einfache Wortwahl, nichts kompliziertes sodass auch meine jüngere Tochter bereits einen großen Spaß beim…

Ein Buch, das nicht nur kleine Gärtner begeistert

Im Buch „Willkommen im Garten“ werden die verschiedenen Bereiche und Lebensräume eines Gartens mit detaillierten Bildern beschrieben. Man tritt durch ein Gartentor in den vielfältig angelegten Garten ein und wird auf einem Rundgang mitgenommen, bei dem man die unterschiedlichsten Gartenbereiche und -lebensräume mit allen Sinnen besuchen und erleben kann.

Das Buch ist aus robustem Pappkarton von hoher Qualität gemacht. Es überlebt viele Angriffe von kleinen Kindern. Auf der Vorderseite ist ein Elefant zu sehen, sein Ohr ist aus weichem Stoff gemacht, das können die Kinder anfassen. Unser Sohn hat sehr gern daran gezogen. Die Buchstaben auf der Vorderseite sind auch zum Anfassen, weil sie so ein 3D Effekt haben.

Das Buch beschäftigt sich mit Themen der Umweltproblematik: Klima und Klimawandel, Energie, Wetter, Wasser, Tieren- und Pflanzenwelt sowie Müll. Das Buch ist gut strukturiert und die Inhalte verständlich aufgeteilt. Die Leseanfänger können sich anhand von Fotos und großen Überschriften gut orientieren. Um die eigentlichen Texte zu lesen, braucht man etwas Erfahrung im Lesen. Unsere Tochter ist 7,5 Jahre alt…

Zu Beginn verteilt die Tierpflegerin Nora vier heraustrennbare Essensplättchen. Das Heraustrennen ist für die Kleinen noch etwas schwierig, da dann die Gefahr groß ist, dass etwas mehr abgetrennt wird als nur die Plättchen.

Die weiteren Seiten enthalten kleine Textblöcke und zeigen die detailreich gezeichneten Gehege mit ihren Tieren. Im hinteren Bereich des Buches ist Platz, um oben die vier Plättchen einzuwerfen, um so die erwartungsfrohen Tiere auf der rechten Buchseite imaginär zu füttern…

Sowohl das Cover als auch im ganzen Buch sind sehr viele Glitzerornamente verarbeitet. Diese stehen etwas hoch, so dass man diese fühlen kann. Das Glitzer im Buch gefällt meiner Tochter sehr gut. Wie es bei den Mädchen so ist. Alles was funkelt und glitzert ist toll und findet Anklang.

Es ist nicht das nächste lexikonartige Buch das nach einmal durchblättern in der Ecke landet. Nein es ist wirklich interessant, nicht nur für Kinder sondern auch für Erwachsene. Es beleuchtet nicht nur Tiere sondern zeigt uns Menschen auch wieso die Tiere denn immer weiter zu uns in die Städte kommen. Unserem Stadtkind, das total verrückt auf Natur und Tiere ist, hat das Buch prima gefallen.

Mir als Vorleser hat es großen Spaß gemacht in die unterschiedlichen Rollen zu schlüpfen und mit

meinem Sohn Eryk auf Entdeckungsreise zu gehen.

Die Geschichte handelt von einem kleinen Jungen namens Jonathan, der total normal ist, normaler als alles andere. Also ein ganz normaler Junge eben, doch seine Eltern sind damit nicht zufrieden, da v.a. die Mutter immer von allem das Beste und das Schönste sein möchte.Da die Eltern so viel schimpfen und ihn viel auf´s Zimmer schicken hat er einen kleinen Hamster, damit er nicht so allein ist. Vor den Zeugnistagen hat er …

Zum Beispiel können wir nun problemlos an den Quengelsüßigkeiten vorbeigehen, es wird wieder mehr Marmelade statt Nussnougat auf´s Brot geschmiert und sie weist mich auch gelegentlich auf die eine oder andere Einkaufssünde hin.

Das Buch eignet sich super für Leser ab 2 Jahre. Fasziniert wartet mein 2jähriger Sohn auf meine Anweisungen, wo er klopfen, kippen und schütteln kann.

Es geht um Freundschaft, aber auch um die Sehnsucht, sich eigene Träume zu erfüllen. Im ersten Blick denkt man, es geht um die Reise der Maus, später merkt der Leser, dass eigentlich die Freundschaft zum Eichhorn im Mittelpunkt steht.

Die Zielgruppe wird spielerisch zum Lesen animiert. Mein Leseanfänger konnte das Buch sehr gut und zügig lesen trotz des fortgeschrittenen Textniveau’s. Auch für meinen 3 Jährigen war das Buch auffallend interessant. Er lauschte genauestens zu und sah sich die bunten Illustrationen genau mit an.

Mama so viele Sterne hätte ich auch gerne in meinem Zimmer, dann wäre es immer hell“ war die erste Äußerung. Gefolgt von „Der Maulwurf hat es ja immer so dunkel, da ist es ja schön wenn er auch mal etwas Licht hat.“

Die Ilustrationen, durch die man sich wirklich wie in die Savanne versetzt fühlt, sind so passend, witzig und lebendig, dass mein Sohn mittlerweile die Geschichte mit Hilfe der Bilder alleine nacherzählt. Der leicht verständliche Text und die Zeichnungen

Fasziniert war sie von den Basteltipps und machte sich gleich auf die Suche nach verwertbarem Müll. Alles weitere sammeln wir nun fleißig. Auch die 12-jährige zeigte Interesse und konnte das Buch auch schon für den Schulstoff nutzen.

Die Texte zu den jeweiligen Seiten und den Tieren sind kurz gehalten und erklären die jeweilige Familiensituation. Man merkt immer die besondere Beziehung der Eltern zu den Kindern.

Die Kinder haben auf allen Seiten zusätzlich tolle Details inform von Gegenständen oder Tieren gefunden. Besonders möchte ich nochmals die wechselnde Schriftart hervorheben. Diese hat meinen großen, 7 Jahre dazu ermuntert anzufangen das Buch selbst zu lesen. Die bunten Figuren sind schön, kindgerecht und insgesamt ist das Buch toll umgesetzt.

Als Mutter bin ich geteilter Meinung. Beziehungsweise würde ich es eher Eltern empfehlen, da ich finde, dass wenn man zwischen den Zeilen liest es eine kleine Botschaft enthält. Man liest heraus, das Daniel sich eigentlich nichts mehr wünscht als seine Eltern um sich herum zu haben. Das wird in den ersten 3 Seiten doch sehr klar. Besonders noch wenn man die letzte Seite liest.

Alle Kinder, die mit mir in den Genuss kamen dieses Buch zu lesen, waren direkt begeistert und schwärmten wie toll das Titelbild doch sei. „Das glitzert ja“ „Das sieht aber toll aus“ Und tatsächlich gab es ein Kind das direkt den Illustrator herausgefunden hat. „Das sieht ja aus wie beim Grüffelo“. Dies fand ich sehr erstaunlich, aber da sieht man wie bekannt Axel Scheffler auch bei den Kindern schon ist.

Meine Tochter (9) hat das Buch selbst gelesen und ihr hat besonders gut gefallen, dass am Ende alles gut ausgegangen ist und sie fand die Aufgaben, die sich August ausgedacht hat, sehr spannend.

Ich habe das Buch mit meinen Kindern, 2 und 4 Jahre gelesen. Auch ich fand das Buch sehr niedlich gestaltet und hatte Spaß daran, wie meine Kinder das Buch entdeckten. Erstmal wurde gedreht und gezogen und das Buch ist wirklich sehr stabil

„Am besten hat mir gefallen, dass die Kindermannschaft, die ohne Trainer antrat, am Ende gegen Teutonia Ludwigsbrück gewonnen hat. Und alles nur, weil sie einem Jungen vertrauten, der selbst zwar überhaupt nicht Fußball spielen konnte, aber jede Menge Ahnung von Taktik hatte.“ (Zitat meines Sohnes)

Es ist die optimale Mischung aus Spannung und Informationsvolumen, welches für

meine Jungs mit 9 und 6 Jahren für ein wundervolles Lese- und Rätselvergnügen gesorgt hat. Für wen ist das Buch gedacht? „Für Jungs und Mädchen, da die beiden Hauptrollen ja ein Junge und ein Mädchen sind. Für alle die mutiger werden wollen.“ (Zitat meiner Tochter)

Das Kinderbuch hilft über kleine Wehwechen zu lachen und diese schnell zu vergessen 👍…

Das Buch ist an Kinder ab 4 Jahren gerichtet.

Der Text hat eine optimale Länge auch für etwas kleinere Kinder. Wenn man das dicke Cover aufklappt, hat man…

Meine Tochter hat gleich verstanden, um was es geht und hat immer gemeint, dass das Eichhörnchen etwas aufräumen soll, damit sie spielen können. Sie hatte etwas Mitleid mit der Eule, die immer traurig nach Hause gehen musste.

Das Buch erklärt Kindern ab etwa 8 Jahren die Geheimnisse der Tierwelt. Es zeigt dabei auf, wie die vielen verschiedene Tierarten dieser Erde fühlen, warum sie sich so verhalten, wie sie es tun, und was sie denken. Nach dem Lesen dieses Kinderbuches betrachtet man die Tierwelt mit ganz anderen Augen – auch als Erwachsener erhält…

Das Cover sieht ja auch schon auf den ersten Blick sehr spannend aus und kaum schlägt man es auf, gibt es jede Menge tolle Dinge zu entdecken. Was meine Jungs und ich ganz toll finden ist, dass man hier nicht nur liest, sondern auch aktiv mitmachen kann…

Daher kann ich das Buch mit den bunten Illustrationen weiterempfehlen, es wird für die Kleinen nicht langweilig. Ähnlich wie in einem Wimmelbuch gibt es sehr viel zu entdecken und Interaktionen…

Mein Sohn Eryk und ich gehen gern auf eine Lesereise und erfinden das ein oder andere dazu. Der Vorteil bei diesem Wimmelbuch ist, dass es keinerlei Vorgaben gibt, denn das Buch kommt komplett ohne Text aus. Es spricht durch seine Bilder und war somit eine echte Herausforderung für uns.

Durch die Glitzer Sterne lädt es zum Träumen ein und lässt Mädchen Herzen höher schlagen. Die Schriftgröße ist angenehm und die Seiten sind durch kleine Zeichnungen an den Texten nicht zu überladen.

Das kleine Lama muss ins Bett. Seine Mama bringt es auch dorthin, sagt „Gute Nacht“ und geht nach unten um Hausarbeiten zu erledigen. Aber das kleine Lama kann einfach nicht schlafen und ruft nach seiner Mama..

Ich finde das Buch hat eine tolle Botschaft, jeder fängt mal klein an, niemand wird als Top Fußballspieler geboren, man muss manchmal einfach hart arbeiten. Das Buch hat meine Jungs sehr motiviert, mein Großer stand am Ende des Buches auf und meinte „Ich geh jetzt Fußballspielen, von nichts kommt nichts.“

Gleichzeitig kam dann auch direkt die Frage „Mama kannst du das auch?“ Natürlich probierte ich es auch aus, aber tatsächlich merkte mein Sohn hier gleich einen Unterschied…

Dies zauberte direkt ein Lächeln auf das Gesicht meiner Tochter, denn persönlich wurde sie in einem Buch noch nicht begrüßt. Gleich nach den ersten Seiten war sie direkt Feuer und Flamme für das Buch und wollte gar nicht aufhören weiterzulesen. Dieses persönliche Erzählen an den Leser zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch und bindet die jungen Leser sehr an das Buch.

Die Geschichten in dem Vorlesebuch halten die Spannung bis zum Ende. Hier wird aufgelöst, wie harmlos die Fälle sind und das immer alles gut ausgeht. Das macht neugierig weiter zu lesen.

Sie verfolgt gespannt meine Worte, wenn ich ihr die Geschichte vorlese. Sobald wir am Ende des Buches angekommen sind, höre ich ein lautes „Nochmal!“. Ich habe sie auch schon dabei „erwischt“, wie sie das Buch alleine durchgeblättert ist und die Geschichte in ihren Worten vor sich hin geflüstert hat. Das zeigt mir, dass ihr das Buch wirklich gefällt.

Auf der Pupsseite, als die Darmreaktion erklärt wurde, hatte Janne besonders viel Spaß und versuchte es gleich nachzuahmen…

Das Buch wurde natürlich gleich von Kinderhänden untersucht und die ersten beiden Kapitel an einem Abend verschlungen. Das Hauptmerkmal des Buches liegt auf dem Text, der groß und einfach verständlich geschrieben ist. Die Bilder wecken die Fantasie der Kinder aber spielen eine kleine Nebenrolle bei dieser Geschichte. Mein Sohn konnte gleich einige Unterschiede zwischen Tojoks Haus…

Die Texte sind leicht verständlich formuliert und können schon von Kleinkindern verstanden werden. Die Thematik ist gut getroffen und hilft auch wirklich beim Lernen, dass Freundschaft wichtig ist. Auch verstehen die Kinder, dass man ehrlich sein sollte und nicht lügen sollte.

Das Buch beinhaltet 10 lehrreiche und liebevolle erzählte Geschichten und ist für Mädchen oder Jungs gleichermaßen absolut geeignet. Die Qualität des Buches ist sehr hoch und sehr ansprechend. Die aufwenigen Illustrationen passen perfekt zu den Geschichten und sind sehr liebevoll gestaltet. Meiner 4 Jährige Tochter wurde es keineswegs langweilig und konnte wunderbar folgen.

Wer aber eine spannende Verbrecherjagd lesen möchte, ist hier richtig. Mein Sohn hat das Buch alleine ausgesucht und gelesen. Zuerst war er begierig mit dem Buch anzufangen, aber dann…

Es gab meinem Kind und mir die Möglichkeit uns einfach mal über unsere Lieblingsdinge auszutauschen, was uns im Leben wichtig ist und auf was wir auch mal verzichten können.

Unser Fazit: wir haben es gelesen und wurden uns bewusst, dass das wichtigste im Leben Dinge sind, die uns gut tun. Uns hat aber doch sehr eine Geschichte gefehlt.

Sie setzt sich gerne mit Buchstaben auseinander. Sie kennt bereits fast alle Buchstaben und schreibt kleine, einfache Wörter nach. Das Bilderbuch zielt auf diese Kinder ab, denn Buchstaben spielen hier eine entscheidende…

Wir müssen es jeden Tag mehrfach anschauen und vorlesen. Immer wieder kommt der Satz: Bitte Bobo vorlesen.

Als wir spazieren waren und es auf dem Weg…

Und als man dann als Erwachsener sagte „Ja du darfst in das Buch malen“ da fiel unsere Tochter fast vom Glauben ab. „Wirklich Mama? Aber das darf man doch nicht“. Hier erklärte ich, dass dies eben ein ganz besonderes Buch sei und das es tatsächlich hier erlaubt und sogar erwünscht ist.

Da wir das Buch in der Ferienzeit lesen durften, können wir sagen, dass wir viele Ideen auf längeren Autofahrten wunderbar in die Tat umsetzen konnten. Besonders das Buchstabenspiel hat es uns angetan…

Das Büchlein ist auf jeder Seite sehr farbenfroh und fantasievoll gestaltet und zeigt die einzelnen Tiere, die die kleine Maus befragt, sehr eindruckt…

Die Eltern sind schwer beschäftigt und die Mutter ist immer mehr und mehr gestresst und versucht Beruf und Familienalltag unter einen Hut zu bringen. Dies wirkt sich auf ihre Laune aus, und in Felis Augen bekommt sie allen Ärger, den die Mutter hat ab. Somit versucht sie dem ganzen zu entfliehen und hält sich bei ihren Freundinnen und den Tieren auf. Um sie herum erlebt sie somit, wie es in anderen Familien läuft, dass scheinbar viele Eltern Stress und Ärger miteinander haben oder sich mit ihren Kindern streiten.

Meine Kinder haben grad eine extreme „Ich trau mich nicht-Phase“. Deswegen haben wir nun dieses Buch. Darin finden sich verschiedene wunderbare Geschichten, die sich alle um Mut, Mutproben und Mut bekommen drehen. Insgesamt sind es 10 Geschichten. Alles neue, die zumindest ich vorher nicht kannte…

Neben all der Geschichte ist es aber durch die Bilder sehr kinderfreundlich gestaltet, so dass keine Langeweile aufkommen kann. Es gibt so vieles zu erklären und man erfährt Dinge, die man selbst noch nicht wusste. Nun beherrsche sogar ich das Runenalphabet und weiß um die Lebensumstände der Wikinger.

Ob Eryk das Buch komplett verstanden hat kann ich nicht mit Gewissheit sagen, ich werde es ihm aber immer wieder mal anbieten und auch später noch vorlesen. Seine Neugier war jedenfalls enorm und es wird nicht das letzte Buch von der Reihe gewesen sein. Volle Kraft voraus und viel Spaß beim Erkunden!

Meine Tochter, mein Sohn (4, 6 Jahre) und ich haben uns dieses ganz niedliche Buch mal genauer angesehen und auch zusammen durchgelesen. Die ganz bezaubernden Illustrationen stechen einem natürlich sofort ins Auge und haben meinen Beiden natürlich sofort sehr gut gefallen. Bei diesem Buch handelt es sich um ein Buch, dass auch Erstklässler lesen können und dem kann ich nur beipflichten.

Das Buch wird kleinen und großen Lesern gerecht. Wir hatten alle sehr viel Spaß beim Lesen. Janne (4) , weil sie den Schweinehund so lustig fand. Mattis, 12 Jahre, weil es ganz viele Geschichtsinfos gab und auch ein Rätsel über Redewendungen, deren Auflösung dann…

In dem kleinen Büchlein, ideal für Kinderhände geht es um den Umgang mit Traurigkeit. Mit kurzen Sätzen und Anweisungen wird der kleine Leser konkret aufgefordert, Dinge auszuprobieren, z.B.“Versuche keine Angst vor der Traurigkeit zu haben. Gib ihr einen Namen.“ Die Bilder dazu sind mit wenigen Strichen und insgesamt in 3 Farben gehalten. Schlicht und übersichtlich. Die Traurigkeit ist personifiziert als grüne Blase mit traurigem Gesicht, die dem Kind wie ein Schatten folgt. So steht sie zum Beispiel am Anfang mit einem Koffer in der Tür und symbolisiert das unerwartete Auftauchen. Janne, 4 Jahre: „Mama, ich bin auch oft traurig! Dann hab ich auch so eine Blase dabei! Die muss ich dann eigentlich nur wegstubsen!“

Aber es mag vielleicht verwundern, dass unser Testkandidat, ein kleiner Junge, der heiß und innig liebt, alles was Räder hat, einen großen Gefallen am Buch gefunden hat. Die liebevoll gestalteten Figuren und die genaue Dosierung an Details, damit es spannend bleibt, aber keinen Wimmelbuchcharakter bekommt, haben ihn sehr angetan. Auch meiner 6-jährigen Tochter hat das Buch so gut gefallen, dass sie es kurz daraufhin zu ihrem eigenen deklariert hat.

Mein Jüngster sagte stets „Das fühlt sich so schön an, weich und hubbelig“. Auch die einzelnen Seiten sind recht robust, für kleine Kinderhände geeignet. Die einzelnen Geschichten sind in Reimform verfasst…

Die Geschichten spiegeln die Erlebniswelt meiner Tochter und der von vielen kleineren Kindern wieder, wie zum Beispiel beim Erkunden der Insekten mit einer Lupe – verschiedene Beeren sammeln– Abkühlung durch ein Rasensprenger – ein Ausflug in den Wald oder an den See – Picknick – Zelten – Stockbrot rösten und vieles mehr. Meine Tochter erkannte Situationen wieder, kann diese nachvollziehen und somit machte das Vorlesen oder das gemeinsame Erzählen viel Spaß.

Toll und somit wirklich für die ganze Familie, von groß bis klein geeignet. Wir lieben den Kalender, denn es kommt einfach keine Lageweile damit auf. Egal ob der große 8 jährige oder der jüngere 5 jährige, alle drehen Woche für Woche begeistert um und sind gespannt auf die Tipps, Ideen und Informationen.

Meine 8 jährige Tochter fand recht viele Gemeinsamkeiten mit Matilda. „Der Unterschied ist nur, dass ich meistens Insekten rette!“ oder „Ich hätte gerne auch so eine Tierretter-Zentrale und würde gerne verletzten Tieren helfen oder Tiere die keiner mehr haben möchte aufnehmen“ waren nur einige Aussagen beim Lesen…

Oskar lässt uns als Ich-Erzähler seinen Alltag sozusagen ein Jahr lang miterleben in Geschichten wie „Mein Geburtstag“ „Mein Bett“ „Oma und Opa“ „Zur Kita“ „Sommerferien“ „Im Zoo“ „Herbst“ „Plätzchen backen „Weihnachten“ „Ich werde bald 4“ erzählt der kleine Mann sein erlebtes und Theo begleitet ihn auf Schritt und tritt.

Ich habe ihr das Buch vorgelesen und wir mussten sehr oft schmunzeln, wenn nicht sogar mehrfach herzlich lachen. Dies lag meist an den Sprüchen, die Mujo von sich gab. Auch mehrere Handlungen wurden von dem Autor so lustig dargestellt , dass man es sich richtig bildnerisch vorstellen konnte.

Die Aufmachung ist kindgerecht gut, aber nicht zu kindisch. Auch 7 und 8jährige fühlen sich in dem Buch „Abenteurer und Entdecker“ und mit den Informationen wohl. Die wichtigen Details sind sowohl im Fließtext, als auch hinter den Klappen zu finden. Da dieses Buch wie geschildert sehr den Interessensgebieten der Kinder aktuell entspricht, bleibt auch viel von dem Wissen hängen.

Auf spielerische Art und Weise werden in dem Buch „Hinten und vorn – Alles was krabbelt und fliegt“ Insekten vorgestellt. Dabei wird immer das Hinterteil eines Insekts dargestellt und das Tier in einem kurzen Text beschrieben. Nun sollen die kleinen Leser anhand dieser Hinweise erkennen, um welches Krabbeltier es sich handelt.

Sie äußerte“Mama ich gehe gerne Baden oder Duschen, ich möchte nicht riechen wie ein Stinktier“. Ich fand es wahnsinnig toll, dass sie die Botschaft des Buches so gut umsetzen konnte.

Meine Tochter hat nach dem ersten Vorlesen schon gefragt, ob die Schnullerfee auch zu ihr kommt und die Schnuller…

Worüber er sich früher kaum Gedanken gemacht hat wird heute teilweise schon hinterfragt. Das Licht im Schlafzimmer ist aus? ‚Mama, mach das Licht an, ich hab Angst!‘; er steht auf einer kleinen Mauer und findet die ganz schön hoch „Mama, kannst du mich auffangen? Ich trau mich nicht…“

Ein lehrreiches Buch welches man auch gut mit beim nächsten Waldspaziergang einbinden kann. Meine Tochter hat gelernt warum Bäume so wichtig für uns sind und geschützt werden müssen. Dies hat sie uns beim nächsten Walspaziergang auch gleich erklärt. Außerdem haben wir zusammen Buchen gesucht und geschaut welche Tiere wir…

Ein super Buch, das die Thematik Konflikte zwischen Freunden kindgerecht aufgreift. Das Buch ist absolut altersentsprechend, besonders gefiel unseren beiden Kindern Leon 6 und Lara 4, die farbenfrohe Buchgestaltung, sowie….

Jeder hat Macken und Fehler, doch genau das macht das Leben außergewöhnlich – farbenfroh – atemberaubend und eindrucksvoll. Eine ganz klare und gut erkennbare Botschaft – Toleranz müssen Kinder lernen, dieses Buch ist dabei hilfreich.

Wir finden dieses Buch einfach wundervoll. Meine Kinder waren von Anfang an Feuer und Flamme für das Wollschwein es ist super beschrieben und auch mega süß gezeichnet.Das Buch soll den Kindern vermittel, dass es wichtig ist Freunde zu haben und diese auch zu schätzen denn es gibt, nur wenig gute Freunde, auf die man sich immer verlassen kann…

….sodass sie wie selten zuvor mit großen Gefühlen dabei war. Ganz großes Kino und das in Buchformat.

Besonders viel Freude machen die Trennseiten. Hier konnte ich das Mädchen immer fragen „Und? Weißt du wer sich hier versteckt?“ und sie strahlte und rief immer „Die Maaamaaa!“. Die Tiere sind wirklich sehr liebevoll gestaltet, mit ihren bunten aber naturgetreuen Farben und den großen Kulleraugen…

Dieses Kunstwerk, ja man kann es nur so bezeichnen, ist einfach wundervoll. Es sind so viele tolle Bilder zu sehen, dass man immer wieder neue Dinge entdecken kann.

… ein langer langweiliger Tag, ohne Freunde und ohne Unterhaltungselektronik. Meine Tochter, eine Leseanfängerin, hat großen Spaß gehabt sowohl beim Vorlesen als auch beim Selbstlesen. Und dafür ist dieses Buch ideal geeignet. Jede Geschichte ist in überschaubaren sechs Kapiteln unterteilt, sodass man die Lesedauer gut portionieren kann. Der Klappentext „Drei tierisch-spannende Geschichten zum Nachdenken und Kaputtlachen“ verspricht nicht zu wenig.

Wir dürften ein besonderes Kinderbuch testen. Besonders deshalb, weil man es tatsächlich in zwei Richtungen, also vorwärts und rückwärts lesen kann. Je nachdem, ergibt sich eine andere Richtung mit einem anderen Sinn.

Die kleine Eule richtet sich an Kinder ab 8 Jahren. Kinder die das Buch lesen, sollten mindestens dieses Alter haben. Die Geschichte ist auf 7 Kapitel aufgeteilt, was eine gute Struktur aufweisst, denn jedes einzelne Kapitel beschreibt eine neue Erfahrung von Platsch mit der Dunkelheit. Ich konnte beim lauten Vorlesen meiner Tochter beobachten, wie sie Sätze oftmals wiederholt hat um ihn richtig zu verstehen.

Mit Abstand, das beste Kinderbuch, dass wir bisher gelesen haben. Sommerferien und tote Hose… Wer will schon Urlaub im langweiligen Bayreuth machen? Seine Mitschüler fliegen schließlich auch in die großen Metropolen der Welt. Aber nein, sein Vater war mal wieder anderer Meinung. Henry hat eigentlich überhaupt keine Lust darauf hier zu sein.

Das Buch hat sofort meine Kinder, 3 und 1 Jahr alt, in den Bann gezogen. Der Einband ist sehr süß gestaltet, der kleine rundliche Kater erweckt sofort die Aufmerksamkeit der Kinder. Die Geschichte ist mit vielen bunten Bildern illustriert, die sehr liebevoll und farbenfroh gestaltet sind.

Es ist leicht verständlich geschrieben, dauerhaft spannend und fesselnd. Auch wenn man die vorherigen zwei Bände nicht gelesen hat, ist man durch kleine Rückblicke schnell in der Geschichte und weiss was in der Vergangenheit passiert ist. Unsere Tochter äusserte direkt den Wunsch „Ich möchte die ersten beiden Bücher auch lesen“. Die Geschichte um Lilli Luck ist wohl eher an Mädchen adressiert, da hier die typischen Lieblingsfantasiefiguren wie Nixen, Meerjungfrauen und Seepferdchen vorkommen….

Meine Tochter Janne (3,5) entdeckt den Superwurm im Buch, die Maus, die Eidechse und viele andere Tiere. Auch das es auf einer Seite regnet, entgeht ihren wachsamen Augen nicht.. Einmal im Erdreich, auf dem Waldboden, zwischen den Bäumen und im Baum. Eine kleine Hummel führt als Wegweiser durch das Buch und hinterlässt Flugspuren, eine kleine gestrichelte Linie, die Janne mit ihrem Finger nachzieht, von Piet nachgeahmt. (Janne, 3 1/2 Jahre: Guck mal, jetzt fliegt die Hummel hier lang. Piet, 1 ¾ Jahr aufgeregt: Piep, piep!) Auch die labyrinthartigen Gänge unter der Erde werden von den Kleinen mit dem Finger quasi nachgelaufen.

Das Buch soll den Kindern vermitteln, dass sie sich nicht vor Ungewohntem fürchten müssen, denn auch wenn es Angst macht, die Angst geht auch wieder, wenn man sich dem ungewohntem nur stellt und neues ausprobiert.

Das besondere waren die Klappen, die kamen sehr gut an. Die Klappen – Elemente sind groß – stabil und gut für kleine Kinderhände geeignet. Psst nicht den Tiger wecken – ist unser absolutes Lieblingsbuch. Am Spielzeugtag in der Kita, wird immer dieses Bilderbuch mitgenommen und angeschaut.

Und in der Tat, sie kommen bei den Eisbären und Seelöwen vorbei, entdecken Familie Fuchs in ihrem gemütlichen Bau, beobachten die emsigen Bienen in ihrem Bienenstock, trinken mit den Störchen Tee in einem wahrscheinlich marokkanischen Storchennest.

Auf jeder Seite gibt es viele Dinge zu entdecken, jede Seite wird von meiner Tochter Janne akribisch begutachtet, stolz zeigt sie jedes Mal den weiß-rot gestreiften Heißluftballon, der auf jeder Seite zu finden ist. Allerdings verstecken sich der Biber und der Hund auch manchmal, damit die andere Tiere nicht gestört werden.

Egal ob es stürmt oder schneit, das Buch enthält Spiele, Experimente und vieles mehr für Klein und Groß. Ich bin Mama von 5 Kindern und ich glaube viele können mich verstehen, wenn ich sage, bei schlechtem Wetter ist es mitunter oft schwer, die Kids immer bei Laune zu halten. Da wird es schnell mal langweilig und Fernseher schauen in Dauerschleife gibt es bei uns nicht.

Die verschiedenen Kategorien sind dann noch einmal unterteilt z.B. bei regnerischen Tagen „Im Haus“ kann man in der Unterkategrie „Falten und auf Reisen schicken“ mit toller übersichtlicher Anleitung Flugzeuge oder Boote basteln. Meine beiden großen Jungs (10 und 8 Jahre) finden natürlich das Basteln und experimentieren besonders toll. Flugzeuge, Boote, eine Wetterstation, eine Wassermühle, ja sogar einen eigenen Unterstand haben sie bereits gebaut.

Wer kennt es nicht? Das Kind geht in die Kita und bringt allerlei an Erkrankungen mit nach Hause. Nicht umsonst heißt Kita ja eigentlich „Killervirenzuchtstation“ übersetzt… Um meinem Sohn das Kranksein etwas zu erleichtern und ihm zu zeigen, dass es auch anderen Kindern nicht so gut gehen kann – genau dafür habe…

Schabernack von morgens bis abends stehen bei Purzel hoch im Kurs. Egal ob Fenster mit Ketchup beschmieren oder Blutwurst klauen. Purzel, der kleine Lauser ist immer da wo es etwas anzustellen gibt.

Mein Sohn war sehr gefesselt und konnte es kaum erwarten das Ende zu hören, ob Vamperl gefunden wird und….

Das Ärmchen-Buch besteht aus fünf vierzeiligen Gedichten, in denen eine Teddybärmama ihrem kleinen Sohn erzählt, wozu sie ihre Arme braucht.

Mein kleiner 1 ½ jähriger Sohn war sehr gebannt von dem beweglichen Teddybär und versuchte ständig seine Ärmchen anzufassen.

Am Anfang des Buches fiel Janne auf: „Guck mal, der geht mit Schal schlafen. Ist dem kalt im Bett?“. Später dann: „Jetzt liegt der Schal auf dem Schaukelstuhl, weil ihm sooo warm ist wegen den vielen Tieren!“

Durch den einfachen, lustigen und sehr bildlich geschrieben, gut vorstellbaren und Fantasie anregenden Sprachgebrauch ein tolles Buch für Kinder. Auch sind die Illustrationen im Buch toll und wurden interessiert von meinem Sohn begutachtet.

Was passiert im Winter? Wie verhalten sich verschiedene Tiere? Was passiert bei den Bäumen und Pflanzen? Wie ist das mit dem Schnee? Sieht wirklich jede einzelne Flocke anders aus? Rätsel, Beobachtungsaufgaben, Experimente, Geheimnisse und kurze knappe Texte mit vielen Informationen und Aha-Erlebnissen rund um Winter und Natur füllen dieses Buch.

Die schönen Illustrationen in dem Buch und die Aufklappbilder fanden meine Kinder natürlich sofort toll.

Dieses wunderschöne Werk, schauen sich meine Kids gerne auch so mal an, da es einfach nicht langweilig wird, denn es gibt im ganzen Buch immer etwas Neues zu entdecken. D

Eine tolle humorvolle und wunderschön kindgerechte Geschichte, die nicht nur zu Weihnachten anklang findet. Selbst im Kindergarten habe ich es einmal mitgegeben und Erzieherinnen und Kinder waren gefesselt und gebannt beim Erzählen im Kreis gesessen.

Da weiß das Kind genau das es jetzt auf das Geräusch tippen muss. Was im übrigen für die Kinder ganz einfach funktioniert. Die Knöpfe lassen ganz leicht antippen. Auch die Bilder sind liebevoll und klar…

Die Mutmachgeschichte ist sehr schön geschrieben und die großen Zeichnungen gefielen meinem Sohn sehr gut. Er konnte es kaum erwarten, bis der Eisbär endlich aufgetaucht ist. Er sagte die ganze Zeit ,, Eisbär sehen. Mama, Eisbär sehen!“

Der Schreibstil ist kindgerecht und die Geschichte lässt sich super vorlesen. Die Zeichnungen sind liebevoll gestaltet. Ich fand es süß, als Emil dem Eisbären wieder die Tannenzapfenknöpfe abgemacht hat, da er ja kein Schneemann ist 😉

Ich habe mich für dieses Buch entschieden, da ich im Vorfeld schon viel von der kleinen Hummel gehört und gelesen habe. Daher habe ich dieses Buch nicht nur meinem Sohn vorgelesen, sondern es auch in seine Kitagruppe reisen lassen, um mehr Kinder zu erreichen. Die Kita meines Sohnes war aber genauso begeistert und die Kinder haben ganz gespannt zugehört und die Bilder aufmerksam betrachtet. Am Ende wollte jedes Kind Honigkekse haben…

Wir müssen immer wieder über die lustigen Namen der Tiere lachen. Ich selbst muss immer wieder beim Lesen schmunzeln. Die Lieblingsgeschichte meiner Kinder aus dem Buch ist „Der kleine Tiger ist beleidigt“ „weil die da immer so lustige Sachen sagen“. Könnten wir mit Tiger und Bär einen Tag lang verbringen, würden wir Tante Gans ganz sicher besuchen gehen und natürlich mit den beiden am Fluss angeln oder im Wald Pilze suchen.

Das Thema interessiert meinen Sohn gleich nach dem Lesen der Überschrift. Ein Held sein, Räuber in die Flucht schlagen und sogar berühmt werden! Was für eine spannende Kombination. Eine Geschichte über Freundschaft, Ehrlichkeit und dem guten Gefühl doch das richtige zu tun.

…und was man alles erreichen kann wenn man zusammenhält und Aufgaben gemeinsam anpackt…Wir haben das Buch im Urlaub gelesen und waren begeistert. Wichtel üben auf (unsere) Kinder eine eigene Faszination aus. Die Frage ob es diese kleinen Wesen vielleicht doch wirklich irgendwo

Die Geschichte vermittelt Kindern, dass man sich immer auf seine Freunde verlassen kann und Kinder schöpfen damit Mut, für ihre Freunde einzustehen.

Auf liebevolle Weise werden die unterschiedlichen Sitten und Vorstellungen der einzelnen Handwerker herausgezeichnet. Verständigungsprobleme und kulturelle Unterschiede werden sehr anschaulich dargestellt.

Meine Tochter hat sich in aller Ruhe das farbenfrohe Buch angeschaut und immer wieder neue versteckte Kleinigkeiten entdeckt. Die Geschichte ist an keiner Stelle langweilig. Was mir gut gefallen hat sind die schön kurzen Sätze, die keine schwierigen Wörter enthalten…

Die Bilder sind liebevoll gestaltet und passen sehr gut zum Text. Es gibt viele lustige Details zu entdecken.

Auf jeder Seite gibt es viel zu entdecken. Meine kleine Tochter nimmt sich auch viel Zeit für die einzelnen Seiten und entdeckt auch noch nach dem 10. Anschauen immer wieder etwas neues. Janne, 3, 5 Jahre: „Die Schlange kriecht den Berg rauf! Der Käfer rutscht…“ Selbst solche Kleinigkeiten fallen auf. Was mir als Mutter richtig gut gefällt, die Erklärung von der Entstehung der Blüte und der Aufbau der Biene. Da lernen wir als Erwachsene wieder…

Ich habe dieses Buch in erster Linie unserer Tochter vorgelesen und diese war hellauf begeistert und musste oft auf den nächsten Abend vertröstet werden, da ja Schlafenszeit war. Aber auch alle anderen Kinder die in den Genuss kamen der Geschichte zu lauschen…

Lesenlernen mit Fußballstars ist einfach eine tolle Sache und lesefaule Jungs und alle die einfach mal ein bisschen was über die Jungs Ihres Traumvereins wissen wollen.Für uns ist es momentan eines der Top Lesebücher für Kinder.

Sie konnte den Inhalt und die Intention gut erfassen. Sie gab den Inhalt teilweise so wider, dass Zusammenhalt wichtiger ist, als die Körpergröße und augenscheinlich Überlegenheit anderer. Meine Tochter wollte es gleich noch einmal zusammen durchsehen, nachdem ich fertig gelesen hatte.

Dieses lustige und kindgerechte Sachbilderbuch für Kinder ab 6 Jahren erklärt in einfachen Worten Symbiosen in der Natur und ist meiner Meinung nach ideal für kleine Weltentdecker. Die hochwertigen und bunten Bilder zeigen Tiere und Pflanzen aus der ganzen Welt und laden zum Nachdenken und Träumen ein.

Wir finden dieses Buch daher super geeignet, weil sich auch schon die Kleinsten in die Situationen und Plätze einfühlen können. Sie können etwas mit den Bildern anfangen. Die Suchoptionen sind zusätzlich eine Möglichkeit der Beschäftigung. Auch unser zweijähriger Sohn schaut sich das Buch bereits selbständig an und sucht dann die abgebildeten Gegenstände. Dazwischen ruft er dann stolz „Mama, Nane finden…“ oder „Wau wau steckt“.

In diesen Buch geht es um eine liebe Eisbärenfamilie, Papa und Mama Eisbär, Sohn Pelle und die kleine Adoptivtochter Pinguine. Das kleine Pinguinmädchen kommt am Nordpol bei ihrer neuen Familie an, alle freuen sich sehr. Erste Aufgabe, ein Anbau der Bärenhöhle für die Kinder muss her und das erste Abenteuer kann beginnen…

Wahnsinnig gut gefallen hat uns auch die Weltkarte am Schluss des Buches und die vielen kleinen Steckbriefe über die einzelnen Tiere. Hier erfährt man nicht nur die zurückgelegte Entfernung, sondern auch den Grund der einzelnen Reisen.

Auch die Reisen von uns Menschen wurden nicht vergessen. Was uns auch dazu veranlasst hat, über unseren nächsten Urlaub zu sprechen. Mein „Großer“ wünscht sich übrigens, bei unserer nächsten Reise, die Rentiere zu besuchen.

Sie zeigen aber auch, dass man gemeinsam alles schaffen kann und nie aufgeben soll.

Alle sind in heller Aufregung, da Ella die Fee Geburtstag hat. Auch die ersten Zeilen in dem Buch, lassen einen direkt grinsen, da man merkt, wie sehr sich die Tiere auf die Überraschungsfeier freuen. Meine Kleine fand es besonders lustig, da sie Sternchen, das Einhorn, selbst mit bewegen konnte. Dies macht das 3D Einhorn möglich, wo man seinen Finger hinten am Buch einstecken kann.

Darum gehts: Der Bär hat schon lange den Traum von einem eigenen Garten. Diesen Traum setzt er nun in die Tat um und baut viele Leckereien selbst an. Doch jeden Tag merkt er, dass etwas fehlt oder etwas kaputt gemacht wurde. Schuld daran sind seine Waldmitbewohner, die sich nur zu gerne etwas von den Leckereien…

…die auf der Suche nach einem Buch sind, welches ihre Kinder nach einem aufwühlenden aufregenden Tag entspannen und runterkommen lässt. Dafür ist dieses hinreißend schöne Buch bestens geeignet. Wir können es nur weiterempfehlen.

Meine Tochter, 3 Jahre war sehr verwundert, als sie in einer Geschichte hörte, dass Tiere ganz anders schlafen als wir…

Das Buch besteht aus etwas dickeren Buchseiten, die auch einmal abgeputzt werden können, wenn die kleinen Entdecker Spuren hinterlassen. Es ist verständlich geschrieben und animiert den Vorleser, sich richtig mit dem Buch zu beschäftigen.

Es werden Fragen gestellt, die anhand der Bilder beantwortet werden können. Das Feld ,,Suche und entdecke“ lädt auf jeder Doppelseite, in Form eines Wimmelsuchbuches zur Suche ein.

Warum ich mich ausgerechnet für dieses Buch entschieden habe? Nun ja, mein Sohn liebt Bücher, am liebsten aber welche, die Geräusche machen und von Tieren handeln.

Die hiesigen Tiere kennt er alle schon, egal ob Hund, Katze, Kuh oder Huhn.Mit dem Buch „Was hörst du hier – WILDE TIERE“ habe ich genau in Schwarze getroffen.

„Wir sind auch so mutig wie die kleine Maus, wir springen in Laub und buddeln nach Regenwürmern und Papa und du nicht.“ Meinte mein Sohn zu mir. Hinter der Mauer ist alles schön bunt, aufregend und neu, die kleine Maus ist begeistert, kehrt zurück und es fällt ihr auf…

Eine rührende Geschichte um den kleinen Tiger, der nicht auf gibt, bis er sein Ziel erreicht hat. Für kleine Kinder sehr leicht zu verstehen, sie fiebern mit und man kommt herrlich mit ihnen ins Gespräch. Man kann sehr viele Themen aufgreifen…

Unsere Tochter (7 Jahre) konnte es kaum erwarten den tiptoi Stift mit dem neuen Inhalt zu laden um das Pocket Wissen Ballett Buch schnellstens ausprobieren zu können. Obwohl wir keine großen Fans von digitalen Lernspielsachen sind, vor allem nicht von nervigen „Dudelgeräuschen“, können wir diese Art des audiodigitalen Lernens besten Gewissens weiter empfehlen. „Mama, ich bin das blonde Mädchen da, schau…!“ sagte L. gleich als sie das Buch auf der ersten Seite aufgeschlagen hatte.

Das Cover hat bereits den ersten magischen Effekt, denn es funkelt – schimmert und glänzt auf ganz besonderer Weise in sanften farbigen Silbertönen. Meine Tochter war fasziniert und streichte mit den Fingern über das Cover. Es war so magisch das sie einige Minuten mit dem Funkeln beschäftigt war. Das Buch hat sie direkt in den Bann der Fantasie gezogen. Magisch!

Mein Sohn versteht nun auch besser, dass es Termine gibt, zu denen man nicht zu spät kommen sollte und bekommt ein neues Gefühl für Zeit…

Das Bilderrätselbuch überzeugt schon mal durch seine Dicke, es ist nicht nur ein dünnes Heftchen, sondern man hat echt was in der Hand.

Die Vorlesegeschichte „Fünf Angstbären und ein unheimlicher Gast“ ist eine humorvolle Geschichte, die zeigt, dass sich nicht nur die Kleinsten fürchten, sondern wir alle ab und an Angst haben.

Ich als Mama war froh, dass die Schimpftiraden im Buch nur in Gedankenblasen gezeichnet waren. In den kleinen Sprechblasen werden die Gedanken abgebildet und man kann sich beim Lesen selbst kleine Geschichten ausmalen, warum derjenige sich ärgert.

Doch nicht alle Menschen fühlen sich vom Stromausfall gestört. Maxi findet es ganz wunderbar, dass Papa nun frei hat. Außerdem verschenkt der Eismann sein Eis, bevor es schmilzt und alle Nachbarn feiern ein Grillfest…

Er lauschte der Erzählung und wiederholte die Worte, die er noch nicht kannte. Es macht Spaß, ihn dabei zu beobachten, wie er auf die Bilder zeigt und Sachen, die er kennt benennt z.B. Pingu, Hut, Sonne, Himmel….

Meine 4,5- jährige Tochter ist kein Freund von ,,normalen“ Malbüchern – das dauert ihr zu lange, ist zu langweilig. Jetzt war ich sehr gespannt wie sie dieses Set annehmen würde.

Die Freude war groß – die Kreativität geweckt und ließ sich nicht mehr stoppen. Beim Ausmalen entstand eine Geschichte – Details – Gegenstände wurden dazu gemalt. Purer Malspaß!

Vor allem die Idee des Mini-Gewächshauses hat meine ganze Familie begeistert. Aus einer leeren PET-Flasche und etwas Anzuchterde kann man einen „Kindergarten für Blumen und Gemüse“ zaubern und auf unserer Fensterbank ziehen bereits Kürbisse und Tomaten vor. Das Buch regt aber auch die eigene Kreativität der Kinder an. Für das Gewächshaus hat meine Tochter beispielsweise selbst

Das Buch bietet sich für 9jährige Leser sehr gut an, da es phantastische Elemente mit einem modernen Stück Alltag verbindet, die Drachendame empfängt natürlich Emails. Das macht es weniger abstrakt und eben auch sehr lustig.

Warum ich mich genau für dieses Buch entschieden habe? Weil nichts so ist, wie es scheint und man manchmal zweimal hinsehen muss…Gerade solch eine Lektion ist sehr wichtig, auch für die Kleinsten. Aber auch die Erwachsenen können sich daran ein gutes Beispiel nehmen.

Das Buch „Wir sind elefantenstark!“ habe ich bewusst für meinen Sohn, in zwei Wochen wird er 3 Jahre alt, ausgewählt. Er hat eine kleine Schwester, die ihm mittlerweile auch seine Spielsachen streitig macht, was ihn sehr ärgert und da war mir sehr daran gelegen, ihm das Teilen durch dieses Buch näher zu bringen…

Sie fragte mich „Warum lachen und spielen die Kinder, obwohl es draußen blitzt und donnert?“ Wir haben darüber geredet und es hat ihr sehr geholfen.

…und eine sanfte Thematisierung von Mobbing in der Schule … wirklich gekonnt dezent eingesetzt und sicherlich auch effektiv. Meine Kinder fanden die anderen auf jeden Fall fies und gemein und hätten es…

Wie in einem typischen Wimmelbuch lassen sich auf den einzelnen Doppelseiten viele verschiedene Dinge entdecken und meine beiden Zwerge spielen beim Vorlesen immer „Ich sehe was, was du nicht siehst“, weil sich so viele verschiedene Dinge auf den einzelnen Seiten verstecken. Aber auch unsere Große und auch ich als Erwachsene haben viel durch dieses Kinderbuch gelernt. Nach oben hin ist dem Buch wohl keine Altersgrenze gesetzt.

Gut gefallen hat uns auch, dass das Buch das Bienentreiben anhand der Jahreszeiten erklärt: Von den blühenden Obstbäumen im Frühling bis zur Winterruhe im Bienenstock wird kein Detail im Bienenleben ausgelassen.

Sonst ist es schwer, meine Tochter über eine ganze Buchlänge zu fesseln und mit ihr zusammen beim Thema zu bleiben. Aber bei „Philipp darf nicht petzen“ war es anders. Sie wurde sehr nachdenklich beim Vorlesen, hat viele Fragen gestellt, sich Sorgen um Philipp gemacht.

Eine humorvolle Geschichte, die zeigt, wie man fair miteinander umgeht und kleinen Zuhörern ab vier Jahren Gerechtigkeit näherbringen soll. Oft werden Kinder im Kindergarten zum ersten Mal mit dem Thema Streit konfrontiert…

Beim Vorlesen haben die Kinder viel gelacht und sich darüber amüsiert, dass eine Katze Chips isst und lustige Lieder singt. Vor allem die Kartoffelchips-Maschine hat großen Anklang gefunden…

Auf sehr liebevoll illustrierten Seiten wird man einmal um die ganze Welt mitgenommen und man darf die unterschiedlichsten Tierarten kennenlernen…

nicht nur in drei Tagen ausgelesen hat, sondern sie hat auch ihre erste Rezension dazu geschrieben…

Meine Tochter schaute sich jede Seite genau an und entdeckte immer wieder kleine Details wie z.B. Bienen, Spinnen, Schäfchen. Besonders gut fand meine Tochter das Glitzern, direkt vorne auf dem Cover. Sie musste immer wieder mit der…

Das Buch kam schon als Bettlektüre zum Einsatz, mit einem Nachtlicht im Hintergrund zauberte es durch das warme Leuchten des Glühwürmchens ein Lächeln ins Gesicht meines Sohnes.

Wir haben immer zwei Kapitel abends gelesen. So war das 114 Seiten lange Buch sehr kurzweilig und hätte gerne dicker sein dürfen. Es hat einen festen Einband und zwischendurch immer wieder vereinzelt ein Bild…

Meinen Söhnen und mir hat dieses Werk ganz besonders gut gefallen und wir werden es sicher noch öfter lesen. Von uns gibt es ganz klar einen Daumen nach oben und ein Muss man einfach gelesen haben.

Toll finden wir, wie auf einfachste Art Wissen vermittelt wird. Für uns ein Buch mit Sinn und Verstand. Meine Kinder haben nach wie vor, ganz viel Spass daran und sind begeistert.

Auch Kinder, die ihre Emotionen und Gefühle nicht sonderlich gut ausdrücken können, können hier wunderbar aus ihrem Schneckenhaus gelockt werden. Nicht nur als Mutter sondern auch als Erzieherin….

Wer weiß, vielleicht hören die kleinen Zuhörer ja bald auch nur ihr eigenes Schnarchen!

Ich kam also mit dem Buch nach Hause und es wurde sogleich von vorne bis hinten inspiziert. Er strich mit dem Finger über die Flügel des Falkenjungen, die sich glänzend und schimmernd vom Rest des Einbandes abheben. Auch die mächtige Überschrift „Animal Heroes“ mit dem Falkenlogo darüber beeindruckte ihn sehr. Sogar der Strichcode auf der Rückseite…

Die blaue Glanzschrift und die schönen Farben auf dem Einband. Außerdem hätte ich auch gerne so einen kleinen Hut in Form eines Kochtopfes, wie der von Tante Camilla. Mama, wäre es nicht schön, wenn Tante Camilla auch mal zu uns käme?“ So würde die…

Sie mochte die Farben und die verschiedenen Illustrationen. Besonders ansprechend fand sie die vielen liebevollen Details, überall und auf jeder Seite gab es etwas zum entdecken. Durch die über 50 Klappen konnte sie das Buch begeistert und fröhlich querbeet, rauf und runter entdecken. Meine Tochter folgte…

Dieses tolle Buch gefällt meinen Mädchen sehr gut, darum würde ich behaupten es ist auch eher etwas für kleine Abenteurerinnen…

…eigener Meinungen in den Vordergrund stellt und damit auch die Vielseitigkeit unterschiedlicher Ansichten zeigt. Ein Buch, dass man als Pflichtlektüre in Teambesprechungen einführen sollte, wenn mal wieder einer mit seiner Meinung an die Wand gefahren wird. Denkt an die Lemminge!

Wir haben drei Kinder im Grundschulalter, zwei in der ersten und eins in der zweiten Klasse. Da das Mädchen aus der zweiten Klasse etwas „buchaffiner“ ist, hat sie den kleinen Igel zuerst gelesen. Sie ist auch sehr tierinteressiert und fand die ganzen Informationen superspannend.

Meine Tochter liebt das Buch vom ersten Aufschlag. Sie schaute sich die Bilder hochkonzentriert an und wollte immer wissen, was passiert eigentlich…

Als das Buch angekommen ist und ich hinten die kurze Inhaltsangabe gelesen habe musste ich schon schmunzeln. Mein Sohn 8 wollte sofort mit mir zusammen anfangen es im Wechsel zu lesen und das taten wir dann auch.

Die Box passt wirklich in jede Tasche und kann immer mitgenommen werden. Für die Zukunft werden wir uns nur einen zweiten abwaschbaren Stift besorgen, damit zwei Kinder auf einmal kritzeln können.

Das Thema „Baustelle“ ist immer der Renner in diesem Alter. Für mich als Mutter ist es eine sehr sinnvolle Kombination (Buch mit CD) weil ich so zum einen meinen Kindern eine tolle Geschichte vorlesen kann, sie können sich damit aber auch einmal alleine…

Meine Tochter schaute mich mit großen Augen an und sagt „Mama, die Wildnis? Vor unserer Tür?“ Selbstverständlich musste sie sich gleich vergewissern was genau die Wildnis ist und ich laß ihr die Einleitung vor, in der beschrieben ist, wo die Wildnis zu finden ist, denn man braucht keinen eigenen Garten um interessante Tiere und schöne Pflanzen zu finden…: Natürlich sind „[…]die Stars des Gartens Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien“, aber meist unentdeckt bleiben „unzählige Arten von Insekten, Spinnen…

Der Nikolaus hat dieses Jahr unserem kleinsten (15 Monate alt) dieses wunderschöne Bilderbuch gebracht. Da er von Tieren fasziniert ist und gerade anfängt alle möglichen Tiergeräusche nachzuahmen, landete St. Nikolaus einen Volltreffer mit seiner Auswahl. Als mein Sohn das Buch entdeckte war er gleich hin und weg – seither „müssen“ wir es täglich mindestens 3mal „lesen“.

Eine Botschaft, die ich vor allem in der heutigen Zeit, in der materielle Dinge soviel gelten, meinen Kindern vermitteln möchte.

Hier hat man neben dem Schauen und Entdecken auch eine Interaktion und kann an den Rädchen drehen. So verschwindet ein Tier wieder im Stall und ein neues taucht auf.

Ein schlaues und kniffliges Rätselbuch für clevere Köpfe von 10 bis 99 Jahren, die sich gern mit der Zeit messen wollen. Ideal um den Blick für Details zu sensibilisieren. Das Buch ist nicht nur für Kinder gestaltet. Ich glaube, dass es auch toll für Senioren ist, die sich geistig fit halten wollen…

Das Buch lebt von seiner Darstellung der Situationen, von seinen geschriebenen Bildern, die sich im Kopf auftun. Es ist ein absolut bemerkenswertes Buch für Kinder, die gerne und viel lesen, weil es eben tiefgründig ist.

Scarlet macht Mut! Sie kämpft, sie nimmt die Erwachsenen-Rolle ein, sie übernimmt Verantwortung, vielleicht schafft sie es auch jungen Lesern Mut zu machen, die ein ähnlich schweres….

Meine Tochter war immer wieder über die einzelnen Titelüberschriften amüsiert. Seit wir dieses Vorlesebuch jeden Abend lesen, kann es meine Tochter kaum erwarten ins Bett zu kommen.

Dieses Buch ist ein richtiges Highlight für den Abschluss des Tages.

In diesem tollen Buch geht es um die vielen verschiedenen Fragen, die Kinder so haben und auf die wir Eltern nicht unbedingt gleich die passende, kindgerechte Antwort haben. Meine Beiden Söhne (5 Jahre und 7 Jahre) und ich haben dieses tolle Buch ganz genau unter die Lupe genommen…

Hier ist das Buch sehr kindgerecht gestaltet; das Symbol, welches man erdreht hat, kann vom Kind sowohl im Inhaltsverzeichnis wiedererkannt werden, als auch am Anfang einer jeden Geschichte. So kann es mithelfen, die Geschichte im Buch zu suchen.

Tatsächlich ist dies aber das zweite Buch, das unsere 7jährige Tochter (jetzt 2. Klasse) allein gelesen hat. Die Schrift ist groß und übersichtlich, die Worte aber nicht immer einfach, v. a. die vielen Eigennamen der Städte im Westen Amerikas hat sie nicht verstanden und konnte sie wohl auch nicht einordnen. Geographie Kenntnisse wären da gar nicht schlecht. Es gibt zwar eine Karte im hinteren Teil des Buches, aber ich glaube, die hat sie nicht genutzt (oder nutzen wollen).

Aber auch die Sätze sind kurz und knapp gehalten, so dass das neugierige Kind auch nichts verpassen kann. Denn die Aufmerksamkeit des Kindes in dem Alter ist schließlich noch am reifen und lange Sätze können schnell uninteressant werden. Trotz das die Seiten zum Ausziehen sind, halten sie und geben nicht so schnell nach. Damit hat man auch länger etwas davon.

Hier habe ich mich beim Vorlesen ertappt gefühlt. Wie oft kommt es vor, dass wir Andere vorverurteilen und Fremden oft gar nicht die Chance geben, sich uns richtig vorzustellen. Meine Kinder haben das glücklicherweise anders gesehen: „Aber das ist doch doof…

Die Länge der Geschichte finde ich auch gerade lang genug, etwas mehr wäre schon fast wieder zu lang, um es in einem Zug vorzulesen. Gerade mit den Labyrinthen dauert es doch ein wenig länger, was aber gut ist, so kann das Kind mitmachen und bei der Verfolgung helfen. Außerdem bleibt die Geschichte….

Als erstes wurde natürlich geschaut, was es mit der Lampe auf sich hatte…Aber wie man schon vom Titel her erahnen kann, soll man etwas finden, das gesucht wird. Liebevoll und in Reimen verpackt wird man auf den Lösungsweg geführt; das Kind hat aber auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten, um auch gefördert und gefordert zu werden. Was stimmt? Was muss ich drücken, damit endlich das Licht leuchtet? . Gemeinsam sind wir dann auf Spure

Mein Sohn ist 8 und hatte zufällig im Sommer auf KIKA die Serie Insectibles geschaut, welche ihm auch richtig gut gefiel. Klar war, das Buch muss auch her 😉

Es ist ein wundervolles Geschenk für kleine Mal- und Bastelfans ab 5 Jahren. Wir finden das Buch top und empfehlen…

…hatte seine Freude dabei, dem großen Bruder beim Blinken zu beobachten. Die einzelnen Seiten sind liebevoll illustriert und neben den richtigen Antworten, gibt es noch ganz viele Details für die kleinen Zuhörer zu entdecken…

Das Warten hat sich gelohnt. Villa Wunderbar ist ein Mehrfamilienhaus, in welchem die Kinder Joschi und Mathilda mit dem sprechenden Waschbären Henry…

Diese Buch hat zwar nicht viel Text, ist also kein klassisches Vorlesebuch, aber das, was es in so wenigen Zeilen…

Meine Söhne (5 Jahre und 7 Jahre) und ich, haben dieses tolle Werk ganz aufmerksam gelesen und angesehen, es gefällt uns allen einfach wahnsinnig gut.

Die Phantasie der Kinder kennt keine Grenzen und wer kommt nicht in Versuchung sich kleine Freunde fürs Kinderzimmer zu wünschen, mit denen man Freud und Leid teilen kann?

Ein sehr schönes Buch um spielerisch einen Einstieg in die englische Sprache zu vermitteln. Besonders gut gefällt mir das erst Vokabeln gelernt werden aber die Kinder auch gleich ein richtiges Gefühl für die englische Sprachmelodie bekommen…

Dieses Malbuch ist besonders für kleine Künstler geeignet. Mein Sohn ist ein absoluter Kunstbanause. Das Malbuch besteht aus 12 Blättern mit unterschiedlichen Motiven die auf den ersten Blick völlig leer sind. Da staunte Nils nicht schlecht als plötzlich, wie von Zauberhand, ein Pirat auf der Seite…

Das kommt dem modernen Zeitgeist der medialen Welt entgegen! Ein kurzweiliges Buch, ideal für kleine oder unerfahrene Leser bis 10 Jahre. Ideal auch zum Vorlesen! Ideal für Kinder, die wie Fränkie selbst auf Geister und Monster stehen.

… „,Ich liebe Schmetterlinge und ich liebe das Buch! (…..) Weil die Schmetterlinge so echt aussehen und so bunt sind…

Natürlich möchten wir Tiere aber nicht nur ansehen sondern auch kennenlernen und dieses tolle Buch mit den Tieren dieser Welt eignet sich hierbei hervorragend. Durch die Klappen wird es natürlich sehr…

Wir haben das Buch mittlerweile genau für solche Situationen lieben gelernt, denn nach jedem erfolgreich überstandenem Trotzanfall, lese ich die Geschichte unser…

Das Zebra wird als Ehrengast vom König der Savanne zu einem Festmahl eingeladen. Es ist völlig aus dem Häuschen. Der Elefant ahnt jedoch Böses und versucht das Zebra aufzuhalten. Das Zebra denkt sich, dass sein Freund nur neidisch…. Hier zeigt sich, wer ein wahrer Freund ist….

Die Geschichte handelt um eine besondere Freundschaft und darum, dass Zoohaltung nicht artgerecht ist. Das Letztere brachte besonders meinen kleineren Sohn zum Nachdenken „Mama dann geht es den Tieren im Zoo….

Da die Biene im Buch immer durch ein Guckloch hervorgehoben ist, lässt sie sich auch von den Kleinsten schnell entdecken. Größere Kinder können aber auch kleine Details auf den übrigen Seiten…

Eines Tages rufen die Freunde wieder nach Hilfe und finden Herrn Tukan völlig erschöpft wieder. Sie merken, dass es nun Zeit

Das Buch ist eine wirklich tolle Wissensquelle für die Kinder und vermittelt neben der Spannung des Piratenlebens, das hier anschaulich geschildert wird, sehr viel Sachwissen.

In der Kritzelkarten Fennzauber Box stecken kunterbunte Kritzelkarten mit 100 verschiedenen Fee-Motiven zum Weitermalen. Mit dem abwischbaren Stift können die Karten immer wieder…

Tolle, altersgerechte Geschichte, die wunderbar die Wochentage erklärt….

Unsere Tochter ist 6 Jahre alt und jetzt am Ende der 1. Klasse. Sie kann schon ganz passabel lesen und da ich von den Büchersternen schon viel Gutes gehört hatte, kam dieses Buch…

Schon nach den ersten Seiten war meine Tochter Feuer und Flamme und wollte unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht

Sie hatten die Stempel griffbereit und war bereit los zu stempeln. Auf den erste…

Jetzt erkennt mein Sohn Zusammenhänge zwischen Mamas Bauch und dem Babybauch der Mutter in dem Buch. Besonders schön ist die Klappe, bei der in den Babybauch geschaut werden kann. So versteht…

Nichts passt, es gibt nur Streit und schlechte Tage, miese Laune… Dieses Buch wird unter Garantie immer wieder herausgekramt werden und uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir empfehlen es getrost allen Kindern…

Auf spielerische Weise lernen Kinder in diesem Wimmelbuch viel Wissenswertes über die Helden unserer Natur: die Bienen. Ich kann das tolle Pappbilderbuch nach bestem Wissen und Gewissen an andere Familien…

… egal ob man die Erwartungen erfüllt, die gestellt werden. Dass man liebenswert ist, genauso wie man ist.Die Bilder sind mit kleinen Details versehen. Auch nach mehrmaligem Lesen fallen noch amüsante Kleinigkeiten in den Zeichnungen auf…

Auch Luzis Haustier Cornibus sorgt für Unterhaltung und wurde schnell zum Liebling meines Sohnes. Er kann sich in jedes Tier verwandeln und…

Das kleine Glühwürmchen Gloria ist so mutig, sehr neugierig, gibt nie auf und nimmt alles nicht ganz so schwer. Das Leben ist ein Abenteuer, wenn man sich nur genug anstrengt…

Unser Sohn Luis (2,5 Jahre) liebt seine neue Geschichtenbox und sagt abends immer, Mama oder Papa sollen ihm doch „die Karten“ vorlesen. 😉

Mein Nils ist gerade 4 Jahre geworden. Sein Lieblingsspiel ist zur Zeit ,,Superheld,, sein. So war die Freude sehr groß als bei uns das Buch ,,Starke Superhelden Geschichten“ankam. Mit leuchtenden Augen machten wir es uns auf dem Sofa bequem und fingen an zu lesen.

Der Clou sind natürlich die beiliegenden Plastikbrillen in verschiedenen Formen, Farben und Größen, die man den Tieren aufsetzen kann. Da kann auch mal die Kuh die Mausbrille aufhaben oder andersrum. Unsere Tochter ist 2,5 und hat großen Spaß dabei, während des Vorlesens, aber auch alleine, die Brillen durchzuprobieren…

Besonders angetan hatte hat meinem Sohn die Geschichte um den Schnullerbaum. Bereits nach dem 1x Lesen wollte er das Buch nochmal vorgelesen bekommen und hat dann freiwillig für den Mittagsschlaf den Schnuller abgegeben…

Das Buch ist, laut meiner Tochter Nele, wie ein Ü-Ei. Eben eine gesunde Mischung aus Rätsel – Spass, Spannung, Unterhaltung und irre witzig. Die hübschen Zeichnungen fanden bei Nele großen Anklang, da sie selber gerne malt…

Sehr schönes Buch, sehr empfehlenswert. Regt Kinder schon im Vorschulalter an Bücher zu „lesen“ bzw. in die Hand zu nehmen. Meiner Tochter haben alle vier Geschichten sehr gut gefallen, wobei die Geschichte, in der Sophia durch den Zauberring ins Reich der Feen gelangen kann, sie am meisten „verzaubert“ hat.

Meine Tochter konnte die Emotionen sehr gut nachvollziehen und anhand der Wolken benennen. Immer wieder erkannte sie Ihre eigenen Emotionen der letzten Tage in den Bildern. Besonders das Ende hat uns sehr gut gefallen. Es zeigt, dass es alles wieder gut….

Ein sehr schönes Buch mit wahren, alltäglichen Problemen die jeder in der selben Situation bestens nachempfinden kann. Anhand dieser niedlichen und schön verständlichen Kapitel, kann man für sich selbst was mitnehmen und in den Alltag einbauen…

Für Kinder von 5-7Jahren ist es sicherlich ideal, aber auch jüngere Kinder haben viel Freude an den freundlich bunten Bildern und dem Sprachrhythmus der Reime. Hier sind Lerneffekt, Leichtigkeit und Motivation zum Weitererzählen wunderbar kombiniert. Die Kinder haben bei allem Lerneffekt auch noch einen Riesenspaß daran!

„Die Eule mit der Beule“ ist ein wunderbares Buch zum Trösten. Durch die robusten Seiten und stabilen Schieber ist es schon für Kinder ab 18 Monaten geeignet.

Der Text ist kurzgehalten und kommt mit einem bis maximal 2 Sätzen aus. Dazu die Schieber um zum Beispiel die Beule wachsen zu lassen oder um zu trösten.

… lustig, wortwitzig wie „Übung macht den Meisterhund“ oder Deutschland sucht den Super-Doofi“

Gibt es denn etwas cooleres für kleine Leseanfänger? „Mein Sohn war jedenfalls sehr begeistert…“

Mit unserem Kleinsten ist das Einschlafen derzeit ein riesiges Problem, da der kleine Mann einfach nicht in den Schlaf finden will. Jetzt habe ich ein Gute Nacht Buch, das ihm Lust aufs Schlafen gehen…

Meine vier Kinder sind große Fans des „schlauen Stiftes“. Ein paar Bücher haben wir schon, da kam das Regenwald-Buch als Abwechslung genau richtig. Es ist faszinierend, was die Kinder mit dem Stift alles nebenbei aufschnappen, seien es…

Und wenn das Kind große Freude an dem Buch hat, dann scheint der Autor ja auch irgendwie alles richtig gemacht zu haben. Ich kann das Buch daher für alle empfehlen, die sich für ihr Kind ein Buch wünschen, dass sie zum Lachen bringt…

Ich, als Erwachsene, finde besonders toll, dass auf den ersten beiden Seiten des Buches verschieden Malideen mit Wasserfarben vorgestellt werden, die wir sicherlich alle als Kinder schon mal ausprobiert haben, die aber nicht mehr präsent sind. Oder hätten Sie beim Lesen des Wortes „Wasserfarben“ gleich an Spritzer mit der Zahnbürste gedach….

Die kleineren und größeren Missgeschicke der Dinorinos haben für reichlich Spaß beim Vorlesen gesorgt. Unsere sonst recht lebhaften Jungs haben den Verlauf der Geschichte sehr aufmerksam und gespannt verfolgt. Sie konnten gar nicht genug bekommen und so stand am Ende des Buches die große Frage: „Mama gibt es da noch mehr Bücher von?“ und „Mama wann….

Viele der Geschichten kannten sie ja schon vom Kindergarten, aber mit diesem Buch, verstanden sie alles erst so richtig. Mein großer Sohn meinte zu mir „Ach Mama, darum hat das Gott gemacht!“ Es lässt sich wirklich ganz toll lesen und ist für Kinder in diesem Alter sehr gut verständlich. Das Buch ist so liebevoll gestalten, so stehen z.B. die Namen über den zwölf Jüngern, dadurch verstehen die Kinder einfach viel besser, da sie sich auf Grund der Bilder, etwas vorstellen können. Wir sind wirklich begeistert von diesem Buch, es ist eins unserer Liebsten geworden.

Mein Sohn versteht es mit 5 Jahren schon deutlich einfacher und erzählt mir anhand der Bilder, die Geschichte nach. Das gebundene Buch mit seinen 40 Seiten, ist recht groß aber dennoch handlich. Es ist nicht zu dick und durch sein Hartschalencover nicht so empfindlich.

….bekommen sie ihren eigenen Kopf und wollen meist eher ungerne zum Arzt gehen. Mit diesem Buch kann man ihnen zeigen, dass man keine Angst haben muss und es gar nicht so schlimm ist…

Beim Ersten Spielen waren meine Kinder 2 Stunden konzentriert mit viel Freude dabei das Buch zu entdecken. Es wird immer wieder aus dem Schrank geholt und ich bin begeistert wie lange meine Kinder sich mit dem Buch beschäftigen können ohne das es langweilig wird.

Mir gefällt es außerdem sehr gut, dass schwierige Worte, die Kindern nicht unbedingt geläufig sind, erklärt werden (z.B. Lockvogel, Phobie). Der junge Leser hat also nicht nur Spaß, sondern eignet sich ganz nebenbei auch Wissen an.

Das Buch ist auch schon für jüngere Kinder empfehlenswert, da die Sätze sehr kurz gehalten und die Zeichnungen einfach und übersichtlich sind. Einzig die Art, wie der kleine Tiger Aufmerksamkeit erlangt, nämlich…

Meine Tochter liebt Pferde über alles. Auf dem Buchcover schaut ein etwas zotteliges Pony den Leser an. „Mama, das Pony sieht frech aus“, stellte meine Tochter fest und war sich sicher, dass sich in dem Buch ein spannendes Abenteuer verbergen muss.

Obwohl mein Sohn erst 18 Monate alt ist, wollte ich ihm dieses Fühlbuch nicht vorenthalten. Und siehe da… Auch er wird von diesem Buch bestens unterhalten! Er blättert auch gerne selbst darin und findet schnell und zielsicher…

Die vielen bunten Figuren des Buches, die mit Filzstift gezeichnet worden sind, haben die Kreativität meiner Zwerge gefördert: „Schau Mama, den General kann ich auch zeichnen“, oder „Den HUHU kann man ja ganz einfach malen“, haben meine Kinder bemerkt.

Die Geschichte ist in wenigen aussagekräftigen Sätzen geschrieben. Die Illustrationen sind sehr schön und ausdrucksstark dargestellt und ergänzen den Text. Es gibt noch viele Details zu entdecken, die

Dieses Bilderbuch erzählt von dem „ Mädchen von weit weg“, mit unbekanntem Schicksal und voller Sehnsucht nach Geborgenheit, welches auf eine einsame „Graue“ trifft, die ihre Einsamkeit nicht aufgeben möchte und keine Veränderungen in ihrem Leben wünscht…

Die kleine Hexe, der nicht immer alles gelingt und die auch beim Zaubern etliches verschusselt ist eine sehr sympathische Figur. Im Hexenwald ist die Aufregung groß: ein Drache fliegt über dem Wald…

Ich habe das Buch zunächst alleine gelesen. Danach habe ich mich allerdings entschieden, es (erstmal) nicht meinen Kindern vorzulesen. Warum erzähle ich später.

Die Kinder finden die Geschichte natürlich toll und meinten, die Taube ist ja witzig, die hat immer so coole Ideen. Auf Nachfrage scheint besonders die Hot-Dog-Party ihren Gefallen gefunden zu haben „weil die so witzig aussieht“. In vielen kleinen Argumentationen…

Sie stinken, sie pupsen, sie rülpsen, fluchen häufig und baden im Schlamm. Welches Kind findet das nicht toll? Umso belustigter, fast ein wenig bewundernd, folgen meine Buben den Geschichten der Olchis. Sie sind einfach lustig, sie sind cool und erleben die tollsten Abenteuer…

Die Seiten färben sich dunkler, um so weiter die Nacht in dem Buch voran schreitet und dann wieder heller, um so näher der Morgen kommt. Das bringt zusätzlich Spannung in die Geschichte und meine Tochter und ich finden dieses Extra wahnsinnig toll!

Es ist für Kinder ab 3 Jahren gedacht, aber zum Vorlesen fand meine Tochter mit ihren frischen 2 Jahren es auch schon sehr interessant.

Auf der beiliegenden CD kann man sich das musikalische Werk anhören und mit den Kindern nebenbei im Buch blättern. Das macht dieses Buch für Kinder noch einmal viel interessanter. Und auch wenn dieses Märchen nicht jedes Kind gleich packt, so wird es mit Ton auf jeden Fall begeistert sein.

Mein Sohn hat mir beim Vorlesen aufmerksam gelauscht aber gleichzeitig die Geschichte anhand der Bilder nachempfunden und mir nochmal mit seinen Worten und Gedanken erzählt. Er hat es auch mit den Krankenhausbesuchen unserer Oma…

… aufzeigt, dass Hänseleien jeden treffen können, und man sich dadurch nicht entmutigen lassen sollte, sondern einen Weg finden kann, sich zu behaupten

Toll ist, dass die Kinder hier nicht nur ein vorgefertigtes Spielzeug in die Hand gedrückt bekommen, sondern Anregungen selber kreativ zu sein.

Mal ein etwas anderes Buch welches witzig ist und daher viele Kinder zum Lachen bringt. Aber auch die Erwachsenen können über den…

Das Gucklochbuch lässt neben dem Text viel Spielraum um den Kindern das Waldleben und den Herbst zu erklären. Als meine Zwerge beispielsweise die Eule im Nest entdeckt haben

Das Buch beinhaltet 13 kurze Geschichten rund um Ballett, Freundschaft, Elfen, Drachen und allem was das Mädchenherz so begehrt.

Meine Tochter (4) lässt sich sehr gerne etwas vorlesen, wird aber schnell ungeduldig und wuselig und fängt an, herumzurennen. Das Buch aber bindet die Kleinen mit ein, da sie hier mitlesen können. Hauptwörter…

Das kennt wohl jeder mit mehr als einem Kind ? Man kann es nie allen Recht machen.

Nele (10 Jahre), meine Tochter hat so ihre Vorstellungen vom fernen Kontinent….

Vor allem für Mädchen, doch ebenso gut auch für viele Jungen dürfte das Buch interessant sein. Auch der Schreibstil ist leichtgängig und liest sich für..

Wenn wir auf die Seite mit der Kuh stoßen, ruft mir mein kleiner Mann schon laut „Muuuh“ entgegen und zeigt mit dem Finger auf die liebevoll gestalteten Zeichnung der Kuh.

Die einzelnen Geschichten sind kurz genug, um sie zwischendurch zu lesen und auch für kleinere Kinder gut zu verfolgen. Wir haben das Buch in zwei Tagen und mehreren Etappen komplett durchgelesen. Die Gestaltung des Buches ist sehr ansprechend. Die Tiere sind lustig und kindgerecht gezeichnet, die Sprache des Buches gefällt mir auch sehr gut.

Dieses wunderschöne Buch lässt die Fantasie der Kinder aufblühen, sie können die Farben an den Händen und Fingern fühlen, ganz ohne Pinsel malen und sich kreativ ausleben. Viele verschiedene, absolut süße Bilder auf jeder Seite, die das Kind mit seinen Fingerabdrücken vervollständigen…

Für Kinder ab 2 Jahren ist das Buch optimal, da die Kleinen dabei sind die Welt zu entdecken und immer wieder Neues kennen lernen, so kann man ihnen Mut machen die Dinge einfach auszuprobieren, außerdem lernt man in dem Buch wie wichtig vertrauen ist.

Mein Sohn kann sich vollkommen in die Ideen von Frieda hineinversetzen und wäre glaube ich oft gerne an Ihrer Stelle – auch wenn sie oft geschimpft bekommt…

Klassiker für kleinere Kinder verständlich und amüsant erzählt. In diesem Buch werden die Abenteuer von Robin Hood in zehn Kapiteln mit kindgerechten Illustrationen zum Leben erweckt…Der Erzählstil ist humorvoll und so können die Kleinen abends im Bett…

Und das ganz große Glück hat auch für sie vier dicke Hufe! Und Nele kann die vorliegende Pferde-Geschichte freudig an pferdebegeisterte Mädchen und Jungen weiter empfehlen.

Das Buch spricht Ungerechtigkeiten an, vor denen wir in unserer westlichen Komfortzone gerne die Augen verschließen. Und ja es gibt sie noch, die Kinder, die keine Kinder sein dürfen.

Was aus Anuka und ihren Freunden wird, sobald die Urlaubssaison beendet ist, lässt die Geschichte offen…

Spannendes und gelungenes Kinder-Sachbuch, um die Natur. Das Sachbuch ist für meine Kinder und uns sehr interessant und kommt immer wieder zum Einsatz, weil es nie langweilig wird. Meine ältere Tochter ist total begeistert von den Tieren unter Wasser…

In dem unendlich großen Meer lebt ein kleiner Delfin, der gut behütet mit seiner Familie, gut gesichert von einem Korallenfelsen. Dem kleinen Delfin geht es gut, er braucht keine Gefahren zu befürchten. Doch seit ihm seine Tante…

Ab und zu fliegt so ein Buch mal durch den Raum oder wird etwas gröber angeschaut/angepackt und ich muss sagen es sieht immer noch sehr gut aus. Die Ausziehseiten funktionieren einwandfrei und die dazu passenden Geräusche sind auch super.

…liegt dem Buch eine CD mit allen Geschichten bei. Sehr praktisch. Aber meine Mathilda fand es natürlich schöner, wenn ich ihr vorlese.

Und nichts erfreut das Mamaherz so sehr, als das stolze Kinderlachen, wenn die kleinen Ratefreunde richtig geraten haben.

Eine spannende Geschichte von der ersten bis zur letzten Seite. Schön dargestellt und phantasievoll erzählt. Wer möchte als Kind nicht gerne mit dem Traktor…

…ohne Verletzungen an den Bienen vorbei zu kommen um den kostbaren Honig mit nach Hause zu bringen.

Hamster Oleg ist ganz nahe dran am Alltag einer ganz normalen Menschenfamilie und er verfügt über hervorragende Menschenkenntnis. Deshalb ist es ein Riesenvergnügen, mit Oleg über die Menschen zu schmunzeln, den Kopf zu schütteln und lauthals zu lachen.

In diesem Buch gibt es nur kurze und knappe Sätze, vielmehr hat man hat Spiel und Spannung dabei, weil es auf jeder Seite etwas zum Suchen gibt. Durch dieses Buch wurde der Wortschatz meiner Tochter auch etwas erweitert was ich natürlich richtig super finde.

Besonders beeindruckt war sie davon, dass Marty ganz alleine und furchtlos so eine schwere Aufgabe übernommen hat. „Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen und spürte Seite für Seite die Angst, die Shilo und Marty hatten“, so Nele.

Sie trödelt auch lieber in den Tag hinein. Ständig muss sie angeschoben werden, so ganz anderst als ihre kleinere Schwester. So zeigt uns das Bilderbuch das jeder anders ist und jeder die Zeit im Leben bekommen soll die er braucht. Das ist ja das Schöne, dass wir unterschiedlich sind…

Sie spielen zusammen, teilen und tauschen. So, wie in jeder Freundschaft, gibt es auch manchmal Streit und Versöhnung. Die Mädchen sind so gut befreundet, dass es auch kein Problem ist, dass Alannah für Helene antwortet, wenn diese mal wieder ihren Trotzkopf aufhat. Und auch, wenn man Streitigkeiten einmal nicht lösen kann…

Wie wurde ein stinknormales Würstchen zum Hot Dog? Und welchem glücklichen „Unfall“ verdanken wir die Erfindung des Eis am Stiel? Fast immer steckt hinter den alltäglichsten Dingen eine kleine Geschichte, die den wenigsten Leuten bewusst ist.

Das Thema Tod wird dort sehr schön und niedlich umschrieben, auch finde ich sehr wichtig dass Kinder mit diesem Thema früh genug konfrontiert werden. Jedoch wusste ich bis dato nicht wie ich es am besten verpacken soll…

Die Bilder sind witzig und kindgerecht illustriert und es gibt viel zu entdecken. Beispielsweise sind im letzten Labyrinth ein paar Pinguinküken geschlüpft, worauf man den Freunden auf ihrer Suche andere Gänge zu den Eltern des „Möp“ suchen muss.

Stell dir vor, du könntest all deine Wünsche wahr werden lassen! Als Tim das erste Mal auf Professor Eisenstein und seine merkwürdige Kiste trifft, ahnt er nicht, was für eine wundersame Erfindung er in der Hand hält. Der schrullige Professor hat eine Wunschbox erschaffen: Alles, was man sich vorstellt, erscheint darin!

Unser Paul fand gerade die Geschichte mit dem Mark sehr interessant, da er wirklich oft Angst hat uns zu verlieren. Obwohl das noch nie vorkam. Er hat sich die Regeln sehr gut eingeprägt und ich finde es geht Hand in Hand mit der zweiten Geschichte…

Meine Tochter wollte immer und immer wieder, dass ich es ihr vorlese und sie stellte auf jeder Seite Fragen über Fragen zu den Bildern. Und schließlich lachte sie sich immer kaputt über das Opossum, welches mit…

In diesem Wimmelbuch werden Tiere gesucht, die sich von ihren Artgenossen abheben. So kann das Kind beispielsweise in einem Meer voller Quallen die Qualle suchen, die Trompete spielt…

Ebenso wie bei den Vorgängerbüchern aus der Vorlese-Mitmach-Reihe hat auch der fünfte Band zehn lustige Vorlesegeschichten, die u.a. von springenden Schweinen, der Gute-Laune-Waschstraße oder um kleine Gespenster handelt.

Die verschiedenen Geschichten sollen u.a. auch die kindliche Sprachentwicklung fördern. Daher gibt es bei jeder Geschichte z.B. Fragen zu der Geschichte oder kleine Aufgaben wie z.B. bestimmte Gegenstände zu suchen…

die Kinder ganz ohne erhobenen Zeigefinger und werden bei uns daher sehr gerne gelesen. Dass es einem schwer fällt sich zu entschuldigen, Versprechen nicht eingehalten werden, oder dass auch in einer Freundschaft mal gestritten wird…

…und das Buch teilweise sehr lustig (man konnte sie noch im Nebenzimmer lachen hören). Nachdenklich wurde sie aber…

Jeder hat einen großen Wunsch, etwas das man UNBEDINGT einmal machen oder haben möchte. So auch Anna. Das Mädchen wünscht sich sehnlichst einen Hund – und nichts, aber auch gar nichts anderes…

Es gibt einfach Tage an den denen mag man gar nicht rausgehen. Das sind dann Tage der Bücher und der Spiele… Eine tolle Abwechslung sind auch Rätselbücher für Kinder – damit kommt garantiert keine Langeweile auf…

In der letzten Zeit war es draußen eher ungemütlich und meine Buben waren viel krank. Da kam uns das Rätselspaß-Buch gerade recht. Mein Großer hat fleißig gerätselt und gemalt…

Dies ist bereits der zweite Teil, der aus der Sicht von Hannah aus dem Leben ihrer Familie erzählt. Zu Hannahs Familie gehören die Mama, der Papa, die Schwestern Lilly, Cora und Frida. In diesem Teil geht es um Omas Geburtstag. Sie wird nämlich 75…

… aufklappen, aufbauen, bekleben und mit den selbst gebastelten Spielfiguren seiner Fantasie freien Lauf lassen. Es besteht aus einem „normalen“ Buch mit Vorlesegeschichten…

Also macht er sich mit seinen Freunden Paula und Olli auf den Weg in die Schule, um herauszufinden wer seine Lehrerin sein wird. Hoffentlich wird es die liebe…

„Schon bald ist wieder Ostern und eigentlich wartet jeder auf die Ankunft eines ganz bestimmten Hasen… Fast jeder.“, denn die Katze scheint sich überhaupt…

Die Hauptperson des Buches ist die kleine Erdbeerfee Erdbeerinchen, die mit ihren besten Freunden Irmi Spitzmaus, Igel Zetti und Bibo Schmetterling viele tolle Abenteuer erlebt. Man lernt in den 6-seitigen Kurzgeschichten…

Den Kindern wird leicht verständlich das Leben von früher zu heute erklärt. Meine große lauschte bei dem Thema das in der Schule früher andere Sitten herrschten und es strenger war. Sie ist auch schon in der Schule und kann sich das nicht vorstellen, dass früher nicht alle Kinder in die Schule zum Lernen gingen. Meine jüngere Tochter klappt am liebsten die Fenster auf.

Aber auf keines unserer vielen Bücher hat er sich sofort so sehr gestürzt wie auf das Buch über die kleine Socke. Ich habe es gleich vorgelesen, er wollte es direkt nochmal hören, und nochmal, und nochmal.

Das Bilderbuch „Darf der das“ ist ein wunderschön illustriertes Buch. Es handelt davon, das eine kleine Giraffe zusammen…

Wer musste denn als Elternteil noch keine prekären Fragen über die Ritterzeit beantworten. Ja, wie ging man denn damals auf die Toilette? Wer entsorgte den ganzen Müll? Wie konnte man denn überhaupt Ritter werden?

Dadurch, dass die Autorin den Zuhörer direkt anspricht (z. B.“…und da, das kannst du ja vielleicht verstehen, war Gott irgendwann mit seiner Geduld am Ende.“), waren auch meine kleineren Töchter von der Geschichte sofort angetan und freuten

Die Kinder lernen freundlich aber direkt auszudrücken, was sie stört und dass sie Respekt und Fairness für sich oder bestimmte Situationen einfordern.

Ein neues, spannendes Abenteuer auf der Insel bei Tante Frida, das die Kinder in seinen Bann zieht…

Wenn man das Bilderbuch betrachtet, fallen einen direkt die liebevoll gestalteten Seiten auf. Die satten Farben und die tollen Illustrationen lassen Kinderaugen immer wieder aufs neue Funkeln.

Wer denkt, 2 Sams können mit den anderen Büchern nicht mithalten,der irrt. Ein Sams zu viel ist für mich jetzt genauso nicht wegzudenken, wie die anderen Sams Teile. Einfach herzlich und süß…

Es wird genäht, geklebt, gefaltet und geschnitten, so dass ein abwechslungsreiches Sammelsurium an Ideen abgebildet ist. Sowohl Spielzeug kann gebastelt werden, als auch Deko und sogar Anleitungen für Spiele sind im Buch enthalten.

Die Geschichten sind gleich aufgebaut: Jeden Tag ziehen sie mit einer neuen Idee das Mammut zu jagen los und kehren am Abend, viel zu spät und ohne Beute nach Hause zurück.

Dieses letzte Buch mit einem silberfarbenen Hardcover faszinierte uns vom Anfang an bis zum Ende. 240 Seiten voller Spannung und man möchte es am liebsten in einem Rutsch durchlesen.

Darum gehts: Bullerbü ist ein kleines Dorf in Schweden mit nur drei Höfen. Dort Leben Inga, Lasse, Bosse, Lisa, Britta und Ole mit ihren Eltern. Lisa ist die Erzählerin des Buches und sie berichtet über Erlebnisse und Ereignisse in Bullerbü wie…

Zoe, die Kleinste von drei Geschwistern sucht einen Spielkameraden in ihrer Familie. Doch alle sind schwer beschäftigt und keiner hat Zeit um mit Zoe zu spielen. Ihre große Schwester muss…

Ein lustiges Buch, das mit seinem mitreißenden Schreibstil und viel Humor jedes Mädchen in ihren Bann zieht und süchtig nach mehr Geschichten von Lotta macht…“

Zunächst ist da gleich am Anfang eine kleine Stadtkarte, auf der die Häuser von Karl Nickel, seiner Freunde und Familie, sowie die Umgebung eingezeichnet sind. Das ist ein toller Einstieg, um den Kindern zu zeigen, wie der Karnickeljunge eigentlich wohnt. Mein Tochter war an dieser Stelle schon einmal sehr interessiert und fragte andauernd…

Hier findet jeder etwas zum Malen, Basteln, Rätseln und Spielen. Egal ob Jungs oder Mädchen, die Märchen machen jedem Spaß.

Aber man kann von ihr lernen dass man nur zusammen halten muss und so alles schaffen kann.

Das Bild auf dem Cover ist klasse. Matilda und Jim sehen einfach zu niedlich aus. Aber auch sind sie ein bisschen verwegen wie es sich für echte Piraten gehört. Besonders toll finden wir das Schiff welches leicht Hintergrund zu sehen ist…

Ich habe das Buch mit meinem kleinen Sohn als Gute-Nacht-Geschichte gelesen, das gehört zu unserem täglichen Einschlafritual und das Buch…

Kinder, die gerne bestimmen (würden), können sich schon nach den ersten Seiten mit Luisa identifizieren. So meine Tochter, die bereits nach wenigen Seiten sagte, „die bin ich“.

Das Besondere an dem Buch ist seine Vielseitigkeit! Man kann es wie ein ganz normales Buch gemeinsam lesen, oder man puzzelt während des Vorlesens…

Früher wurde den Kindern, auch durch Bilderbücher, gelehrt, sich anzupassen und nicht zu streiten. Das sieht heute ganz anders aus. Denn Streit gehört zum Leben dazu und es ist wichtig zu verstehen, warum es zu Konflikten gekommen ist und wie man diese am besten löst.

Wir sind sehr begeistert von dem Buch. Mein Sohn möchte nur noch aus diesem Buch vorgelesen bekommen. Dieses Buch macht das Beantworten häufig gestellter Kinderfragen zum Kinderspiel.

Ein tolles Soundbuch, dass Kindern Körpergeräusche auf lustige Art und Weise näher bringt.

Fünf Geräusche werden vorgestellt, die der menschliche Körper produzieren kann: Niesen, Schluckauf, Herzschlag, Pupse, Schmatzen und Schlürfen.

Ein Jugendbuch über die aufregenden Abenteuer des jungen Lukas, dem Sohn eines Grafen… Dieses Werk ist das erste Jugendbuch, das der Autor Oliver Pötsch geschrieben hat. Er ist deutschlandweit bereits durch seine Erwachsenenroman…

„Es regt die ganze Familie an mitzumachen und zu erzählen…“ . Das Buch enthält sehr schöne kindgerechte Geschichten für unterschiedliche Zuhörer. Es ist nicht nur ein Vorlesebuch, sondern es regt klein und groß…

„Meinen Kindern hat am besten gefallen, dass der Bär ein kleines Gewitterwölkchen auf dem Kopf trägt, was seine schlechte Laune so noch besser symbolisiert… „Die Laune des „stinke sauren Braunbärs“ ist frühmorgens schon direkt

Das Buch ist ein LeseBilderbuch für Vorschulkinder und Kinder der 1. Klasse empfohlen. In dem Buch geht es um den kleinen Ritter Kurz von Knapp der selbst die Ritterschule besucht. Als die Lehrerin der…

Neue Nachbarn sind in das Mehrfamilienhaus gezogen in dem auch Fine wohnt. Fine hört es rascheln, trampeln und poltern. Ihr größter Wunsch ist, dass die neuen Nachbarn auch Kinder haben, damit Fine endlich ein paar neue Spielkameraden hat und sich…

Abenteuergeschichten mit einem Hauch Magie…

Clay führte ein fast normales Leben mit seiner Familie. Dieses änderte sich als sein älterer Bruder von heute auf morgen verschwand. Aber es wurde noch schlimmer statt die Ferien zu Hause verbringen zu können, musste er diese in einem Camp für schwer erziehbare Kinder verbringen. Schon allein die Anreise war mehr als unheimlich

„…einen schönen und kleinen Einblick in den „Kindergarten-Alltag“ geben.“ Für Paulchen, dem großen Knuffelbär und seine Freunde, ist heute ein ganz besonderer Tag. Denn heute ist Paulchens erster Kindergartentag. Der Kindergarten befindet sich in einem Wald und seine…

Eines Tages findet Lilli ein Hexenbuch neben ihrem Bett. Klar, dass sie es gleich ausprobieren will, um Hausaufgaben zu zaubern. Doch erst muss sie auf ihren kleinen Bruder Leon aufpassen – und plötzlich hat der Hasenohren! So beginnt für Lilli der aufregendste Nachmittag ihres Lebens.