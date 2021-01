Diese lustigen, witzigen oder spannenden Videospiele haben Kinder und Familien getestet

Lustige, witzige oder spannende Videospiele für Kinder und Familien

Hier berichten Familien, Omas, Opas über lustige, witzige oder spannende Videospiele für Kinder, die bei den Junior-Testern gut ankommen

Die Schleich Figuren sind sehr gut erkennbar und sehen aus wie die original Figuren.Für meine Tochter Emma (fast 8 Jahre) war die Erklärung des Sprechers sehr hilfreich, da sie noch nicht alles gut verständlich lesen kann. Da es vier Speicherplätze gibt, kann jedes Kind seinen eigenen bekommen und seine Fortschritte dort speichern.

Vielleicht kommen euch die Figuren im Spiel auch bekannt vor – denn es gibt diese zum Sammeln und Spielen von SCHLEICH. Ob Lavaskorpion oder Feueradler – Höllenhund oder Eisspinne – ihr werdet im Strategiespiel Eldrador für Nintendo Switch auf sie treffen.

Es gibt 20 spielbare Creaturen im Spiel. Jede hat seine eigene und besondere Fähigkeit um Gegner zu besiegen. Es gibt 4 Schauplätze – LAVA, EIS, STEIN und DSCHUNGEL – ihr habt also eine ganze Menge zu tun um alle Level durch zu spielen.

Mit dem BIG-Bobby-Car sausen Kinder durch eine Welt voller Abenteuer. Die Kinder können auch je nachdem was sie freigeschaltet haben, ihr Bobby Car in der Werkstatt verändern: Farbe, Aufkleber, Reifen, Hupe, Dekoration und Lenkrad.

Was auch sehr erwähnenswert ist, bei dem Spiel müssen die Kinder nicht lesen können, den Kindern wird alles vorgelesen. Das Spiel war von Anfang an sehr gut und leicht verständlich.