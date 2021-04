Ubongo fÃ¼r die Nintendo Switch: tolles Familienspiel Jung und Alt

Konzentration und logisches Denken gefragt

Das Spiel ist ein Kopf- und Geduldsspiel. Es müssen verschiedene Formen in der Art eines Puzzles zusammengesetzt werden.

Das Spiel ist wie alle Switch Spiele in einem mit Folie verschlossenen Verpackung. In der Verpackung ist das Spiel in der Größe einer Speicherkarte die man in die Nintendo Switch einstecken muss. Eine Anleitung erhält man in dem man das Spiel an der Nintendo Switch startet.

Die Anleitung über die Switch zu dem Spiel ist leicht verständlich und auch für Kinder gut zu verstehen. Meine Kinder haben sich schon sehr auf das Spiel gefreut , da sie es auch schon als Brettspiel kannten.

Anfangen werde ich mal mit unserer jüngsten Tochter sie ist 6 Jahre alt ihr macht das Spiel Spaß. Sie hat es sich aber einfacher vorgestellt und gibt sehr schnell auf, wenn sie das Puzzle nicht lösen kann. Sie braucht dabei noch sehr viel Hilfe. Sie versteht zwar das Spielprinzip, jedoch fällt es ihr noch schwer sich die Formen in die Lücken vorzustellen.

Den großen Kindern (2 Mädels mit 12 und 13 Jahren und 2 Jungs mit 14 und 15 Jahren) fällt es natürlich leichter. Aber auch da merkt man Unterschiede, dass es dem einen leichter fällt als dem anderen. Der Spielspaß leidet darunter aber nicht.

Die 12 Jährige hat nicht ganz soviel Spaß weil ihr die Art von Spiele allgemein nicht so liegt. Die anderen spielen es fast täglich, da sie einen Wettkampf entwickelt haben um immer besser zu werden.

Meinem Mann und mir gefällt es auch sehr gut, da es das logische Denken sehr ankurbelt und wir natürlich auch gerne Spielen, um immer besser und schneller zu werden.

Ich finde, Ubongo für die Nintendo Switch ist ein gelungenes Spiel

Ich mag sehr gerne Spiele, die an der Konsole gespielt werden, aber nicht diese typischen Ballerspiele, sondern Spiele, die die Konzentration und logisches Denken fördern. Wir spielen meistens solche Spiele oder Bewegungsspiele an der Switch, was gerade in der Coronazeit oder bei schlechtem Wetter eine tolle Abwechslung ist.

Ubongo kann an der Switch alleine oder im Multiplayer bis zu 4 Personen gespielt werden.

Auch kann man, wenn einem das normale Spiel zu langweilig wird, den Party Modus einstellen. Damit stört man den Gegner mit z.B. Tornados, damit er das Puzzle nicht so schnell lösen kann. Dadurch erhöhst du deine Chance zu gewinnen. Man kann es auf Zeit spielen oder ganz gemütlich und entspannt ohne Zeitdruck.

Den Schwierigkeitsgrad kann man für jeden Spieler individuell einstellen, was sehr gut ist wenn man als Erwachsener gegen Kinder spielt, bleibt es ein faires Spiel.

Mein Fazit, ein tolles Familienspiel was meiner Meinung nach eher für Kinder ab 8 Jahren geeignet ist. Nach oben hin gibt es keine Altersgrenze. Ich empfehle es jedem, der eine Nintendo Switch hat, es auszuprobieren und ihr werdet sehen das es einen kleinen Suchtfaktor im positiven Sinne gibt.

Unsere Spielebotschafter: Familie Arampatzis hat mit ihren fünf Kindern (von 6 bis 15 Jahren) das Spiel ausgiebig getestet.

Ubongo für Nintendo Switch erschien Ende 2020 vom Soft Media Verlag. Der Preis liegt bei 29,99 Euro und ist ab 0 Jahren freigegeben, geeignet ist es allerdings eher ab 8 Jahren.