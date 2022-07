Ihr seid auf der Suche nach kreativen Ideen, Bastelspaß, Experimente oder Mitmach-Bücher für große und kleine Kinder?

Bei uns findet ihr immer tolle Ideen für gemeinsame Stunden mit euren Kindern. Die hier vorgestellten Mitmach-Bücher, Bastel-Sets und DIY-Ideen haben Familien und Kinder getestet und beurteilt.

Viel Freude beim Stöbern nach tollen Ideen für eine gemeinsame schöne Zeit.

Zu Beginn häufen sich die Mathe-Rätsel etwas, was bei meiner Tochter für einen kurzen Moment der Ernüchterung gesorgt hat. Nach den ersten paar Seiten kommt aber dann deutlich mehr Abwechslung in die Rätsel. Mathe-Rätsel, Logikrätsel, Bilderrätsel, Labyrinthe und vieles mehr wechseln sich ab und die Story nimmt richtig Fahrt auf und entwickelt eine schöne Dynamik.

Teilweise haben es die Mitmach-Seiten auch ganz schön in sich und sogar die Erwachsenen können hier etwas ins Schwitzen kommen. Ganz nebenbei erfährt man auch immer etwas über die jeweiligen Epochen, die Informationen sind aber immer sehr knapp gehalten und schön in die Geschichte eingebettet…

Mein Kind wollte das Buch am liebsten in einem Rutsch durchlesen. Die anderen Bücher der Reihe sind schon auf der Wunschliste gelandet.

Ab 9 Jahren

Das Buch inspiriert das Kind, sich eine Beschäftigung zu suchen. Man kann dabei entweder jeden Tag eine weitere Seite fest wählen und diese Aufgabe erfüllen oder sich eine Tätigkeit aussuchen, auf die man gerade Lust hat. Von Ausmalen, über Basteln, Werken, Kochen, Gärtnern, kreatives Denken…. es ist von allem, für Alle etwas dabei.

50 Anregungen, die man leicht, mit Alltagsgegenständen oder vorgedruckt im Buch, umsetzen kann. Auf über 100 bunt illustrierten Seiten, findet das Kind 50 Tipps gegen Frust und Langeweile. Durch die handliche Größe passt es auch unterwegs in den Rucksack oder kann im Auto/Zug/etc. genutzt werden.

Wenn ich hier mal wieder den Satz höre: „ Mir ist sooooooo langweilig!!“, habe ich das Buch griffbereit und antworte nur :“ Hier, vielleicht findest du etwas.“

ab 9 Jahren

Meine beiden Mädels sind gerne draußen und entdecken die Welt. Die Große malt, bastelt und experimentiert alternativ gerne, wenn das Wetter mal nicht mitspielt. Das Buch „Adventure Girls: Spannende Ideen für neugierige Mädchen“ kam wie gerufen. Es bietet nicht nur abwechslungsreiche Ideen rund um verschiedene Outdooraktivitäten wie Naturschnitzeljagd, Tierspuren lesen, Minifloß auf die Reise schicken, Kräutergarten anlegen oder Höhlenbau, sondern auch Bastelangebote für drinnen.

Mehr Inspiration geht nicht: Adventure Girls: Spannende Ideen für neugierige Mädchen“ bietet sowohl für kleine als auch große Entdeckerinnen ein tolles Angebot an Ideen und Aktivitäten. Es sollte also in keinem Bücherregal fehlen, denn es bietet auf die Schnelle Inspiration für triste Regentage, aber auch für Nachmittage im Wald oder auf dem Spielplatz mit Freundinnen.

ab 8 Jahren

So basteln Kinder mit einfachen Materialien tolle Geschenke und kreative Mitbringsel. Das Kreativbuch ,,Das große Jahreszeiten Bastelbuch“ beinhaltet das Thema Handarbeit für Kinder. Hier kann mit den Großeltern, Eltern und Freunden gebastelt, gearbeitet, gewerkelt und gestrickt werden.

Ein bemerkenswertes Bastelbuch mit vielen Ideen, Anregungen und Vorschlägen Rund ums ganze Jahr. Gemeinsam mit meiner 7-jährigen Tochter schauten wir uns Seite für Seite im Bastelbuch ganz in Ruhe an und waren von den Ideen beeindruckt…

ab 8 Jahren

Die Qualität von diesem Buch finde ich sehr gut, vor allem auch, dass es etwas schimmert. Die Zielgruppe finde ich, passt sehr gut, wenn man ein Kind hat, dass sich zu 100 % darauf einlässt, die Ideen und Übungen zur Entspannung umzusetzen.

Man kann es nach Belieben bearbeiten, so wie das Kind es möchte aber manchmal hat mein 9 jähriger schon gefragt: “ was meinen die jetzt damit?“ Und er versteht normalerweise eigentlich alles sofort.

ab 8 Jahren

Das Buch kommt als smartes Hardcover Buch in Poesie-Album-Größe daher und schon die Vorderseite vermittelt einen ersten Eindruck, welche Art von Beschäftigung den Leser erwartet. Langeweile schieben gibt es nicht mit den Spieletipps aus diesem Buch. Sei es bei schlechtem Wetter, an Langeweiletagen oder wenn man sich mit der Familie in Quarantäne befindet. Sogar für Schulpausen haben die Autoren Ideen gefunden, sich als Kind die Zeit zu verreiben.

Bei dem Inhalt handelt es sich um gute aufbereitete Unterhaltungsspiele nicht nur für Kinder ab 6 Jahren, sondern auch für ältere Kinder ;-). Wichtig ist es, dass ein Erwachsener dabei ist, bei Kindern, welche noch nicht selbst lesen können. Enthalten sind äußerst detaillierte Bildanleitungen, wodurch die Kinder so einige Spiele-Tricks genaustens lernen können Dies ist eines von den Büchern, dass die gesamte Kinderzeit im Kinder-Bücherregal verbringen kann und stets gern zur Hand genommen wird!

ab 6 Jahren

Die Waldboxen sind total nett aufgemacht und wie ich finde ideal für Grundschulkinder geeignet. Der Waldspaziergang wird so zu etwas ganz Besonderen.

Die Pflanzenfibel ist sehr schön illustriert und es gibt zu den Bäumen und zu 2 Blumen eine Doppelseite mit Bild und Erläuterungen. Die Experimentekarten laden zu kleinen Aufgaben ein. Zum Beispiel wird bei der „Baumrinden Karte“ erklärt das jede Baumart eine andere Rinde hat und man ein Album mit unterschiedlichen Rindenmustern einfach mit Wachsmalern und Papier herstellen kann.

ab 6 Jahren

Das Buch beinhaltet 39 Seiten bunt-gefächert mit verschiedenen Rätseln und Aufgaben für Kinder. Das Buch ist im DIN A4 Format und hat weiche Seiten, die sich gut umschlagen lassen, so dass auch die Rätsel auf Doppelseiten gut gelöst werden können. Es gibt Fred, das Faultier, das die Kinder mit zu den Rätsel und Aufgaben nimmt.

Das Buch ist sehr schön bunt gestaltet und sehr vielseitig, da es Zeichenaufgaben, Rätselaufgaben, Aufgaben mit Stickern und auch leichte Denkaufgaben gibt.

Es ist wirklich für jeden etwas dabei und meiner Tochter hat es von Anfang angefallen und sie hat gleich losgelegt.

ab 5 Jahren

Meine Tochter hat sich dieses Buch ausgesucht, da sie so was in der Form noch nicht gemacht hatte. Sie hat auch sofort angefangen, die leicht verständlichen kurzen Texte zu lesen und die Anweisungen umzusetzen.

Die Kinder sind fasziniert von der Einfachheit der Möglichkeiten. Selbst mein 5-jähriger Sohn, musste feststellen, dass er nur mit seinen Fingerabdrücken erkennbare Motive gestalten kann. „ Mama, das ist ein Herz, schau mal…“ Die Motive, wie z.B. Insekten, Pflanzen und Lebensmittel sind einfach und mit wenigen zusätzlichen Strichen zu gestalten und zum größten Teil aus dem Alltag des Kindes, was den Wiedererkennungswert und das Interesse steigert.

Meine Tochter arbeitet mit dem Buch über einen längeren Zeitraum voll konzentriert und überlegt sich selbst Motive und probiert sie aus…

ab 5 Jahren

In diesem Rätselbuch gibt es verschiedene Aufgaben, die man lösen muss. Von Ausmalbilder (mit vorgegebenen Farben) bis hin zu Sudoku. Das Cover des Buches sieht sehr ansprechend aus, denn es ist lustig und bunt gestaltet, mit verschiedenen Fabelwesen. So bekommt man schon Lust das Buch zu bearbeiten.

Ich habe es mit meinem fünfjährigen Sohn zusammen gemacht und er sagte: “ Dieses Buch sieht toll aus“. Die Zielgruppe des Mitmachbuches ist 5+ Jahren, somit hat dies sehr gut gepasst. Mein Sohn fand manche Aufgaben total einfach, andere waren sehr knifflig, aber er hat sie gelöst.

ab 5 Jahren

Seit das Buch bei uns eingezogen ist, erklingt ständig „Tatütata, die Feuerwehr ist da!“, „Auf zum nächsten Einsatz!“, „Es brennt in der Küche!“ oder „Wasser marsch!“. Die notwendigen Bastelschritte werden auf der ersten Seite sehr detailliert und kindgerecht mit Bildern bzw. Fotos beschrieben, u.a. was die verschiedenen Linien zu bedeuten haben (z.B. gestrichelte Linie nur zum Knicken, durchgezogene Linie zum Schneiden).

Auch Klebeflächen werden gekennzeichnet, so dass schon die Kleinsten alleine wissen, was wie bearbeitet werden soll und sie selbstständig agieren können. Auf jeder Seite ist oben immer ein Bild dargestellt, wie das Gebastelte fertig aussehen soll…

ab 5 Jahren

In diesem tollen Buch findet man über 90 nachhaltige und kreative Bastelideen, die man mit Kindern ab vier Jahren einfach und schnell umsetzen kann. Zum Basteln benötigt man hier keine besonders exotischen Materialien, um etwas einzigartiges zu erschaffen. So kann man schon mit Verpackungen, Alltagsgegenständen, Wasserfarben und buntem Papier loslegen und seiner Kreativität freien Lauf lassen.

Die Materialien hat man fast alle immer zu Hause und die Bastelideen können somit auch spontan in Angriff genommen werden. Auch der Zeitaufwand der einzelnen Ideen ist ideal um die Aufmerksamkeit der Kinder nicht zu verlieren. Wir können dieses geniale Bastelbuch wirklich jedem ans Herz legen, der seine Kinder mit netten Bastelideen sinnvoll beschäftigen und fördern möchte.

ab 4 Jahren

Beim Malen lernen Kinder, ihrer Fantasie und Kreativität einfach freien Lauf zu lassen. Mithilfe von Papier, ein paar Stiften und Farben können sie etwas und Neues erschaffen. Doch nicht jedes Kind mag das Malen. Vielleicht können Eltern ihr Kind motivieren, wenn mit Hilfe von den eigenen Fingerabdrücken kleine Kunstwerk entstehen.

Die Qualität dieses Buch finde ich hochwertig. Schön gestaltete Bilder, die kindgerecht erklären, wie Schritt für Schritt ein tolles Bild zu zeichnen ist. Die Zielgruppe ist gut getroffen, denn ich habe dieses Mitmachbuch mit meinem fast 6 Jährigen Sohn bearbeitet.

ab 4 Jahren

Wie sich aus einfachen Naturmaterialien viele kreative Dinge herstellen lassen, zeigt „Happy Nature“.Wir haben zahlreiche Ideen und Inspiration für verregnete Wochenendtage aus dem Buch ziehen können. Das Tolle an dem Bastelband ist, dass die Bastelmaterialien zuvor gemeinsam bei einem Ausflug gesammelt werden können, bevor es ans eigentliche Basteln geht.

Es handelt sich vor allem um Materialien, die zahlreich in der Natur zu finden sind. Dafür muss man gar nicht lange suchen oder sich weit in den Wald begeben. Steine und Äste zum Beispiel sind überall zu finden.

ab 4 Jahren

Ganz nebenbei werden auch die Lachmuskeln trainiert. Wir haben bei einigen Übungen herzhaft gelacht, weil es manchmal einfach sehr witzig aussieht oder die Kinder noch treffende Laute dazu machen.

Fakt ist regelmäßige Bewegung fördert die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit und genau das wird, durch die zahlreichen Übungen in diesem Buch spielerisch unterstützt und gefördert.

ab 3 Jahren