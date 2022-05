„Das AUSSCHNEIDE Bastelbuch BEI DER FEUERWEHR“ – gut gerüstet für den nächsten Einsatz kleiner und großer Entdecker zu Hause

Das Buch Das AUSSCHNEIDE Bastelbuch BEI DER FEUERWEHR ist qualitativ hochwertig verarbeitet. Es ist broschiert, die Seiten sind jedoch aus stabilem, dickerem Karton und beschichtet, so dass sie auch Einiges beim Bespielen aushalten und sogar mit einem feuchten Tuch abwaschbar sind, ohne dass der Karton beschädigt wird.

Es richtet sich an Kinder ab 5 Jahren und ist sehr ansprechend und altersgemäß gestaltet für kleine und große Feuerwehrfans, aber auch angehende Polizisten und Notärzte 😉

Meine Kinder sind Feuer und Flamme für das Buch. Sie sind große Feuerwehr– und Polizeifans und interessieren sich für Alles, was mit dem Einsatz zu tun hat.

Seit das Buch bei uns eingezogen ist, erklingt ständig „Tatütata, die Feuerwehr ist da!“, „Auf zum nächsten Einsatz!“, „Es brennt in der Küche!“ oder „Wasser marsch!“. Die notwendigen Bastelschritte werden auf der ersten Seite sehr detailliert und kindgerecht mit Bildern bzw. Fotos beschrieben, u.a. was die verschiedenen Linien zu bedeuten haben (z.B. gestrichelte Linie nur zum Knicken, durchgezogene Linie zum Schneiden). Auch Klebeflächen werden gekennzeichnet, so dass schon die Kleinsten alleine wissen, was wie bearbeitet werden soll und sie selbstständig agieren können.

Auf jeder Seite ist oben immer ein Bild dargestellt, wie das Gebastelte fertig aussehen soll. Zudem wird in einem Kästchen erklärt und bildlich dargestellt, welche Flächen geschnitten, geknickt oder geklebt werden sollen und welches zusätzliche Material benötigt wird (z.B. Kleber und Schere).

Man muss zum Basteln nicht noch weiteres Material kaufen, es werden lediglich Schere, Klebestift, Buntstifte und evtl. noch ein Faden bzw. Band benötigt. Zum Basteln kann die entsprechende Seite ohne Einreißen einfach herausgetrennt werden. Das Bastelbuch ist liebevoll gestaltet. Selbst die Hintergründe, auf denen die Figuren abgebildet sind, sind mit viel Liebe zum Detail bunt gestaltet, obwohl sie später nicht verwendet werden. Das Buch bietet viel Platz für Kreativität. Manche Flächen können auch noch ausgemalt werden. Unsere Kinder sind fast täglich am Basteln und immer noch total fasziniert.

Bei uns zu Hause wird täglich zum Einsatz ausgerückt und die ganze Familie ist eingebunden und spielt mit. „Das AUSSCHNEIDE Bastelbuch BEI DER FEUERWEHR“ ist vor Allem für Jungs ansprechend und bietet vielseitigen Bastel- und Spielspaß.

Nicht nur der Bastelvorgang, sondern auch anschließendes Spielen mit dem fertig gestellten Produkt stehen im Vordergrund.

Neben Stehfiguren und Fahrzeugen und Allem rund um den Einsatz gibt es auch Dominos, Stiftehalter, Spardosen, ein Helm und Deko fürs Kinderzimmer (z.B. Mobile, Türschild, Lesezeichen).

Mit dem Bastelbuch lassen sich auch kleine Bastelmuffel motivieren. Es ist durchdacht und liebevoll gestaltet mit schönen Bildern mit kräftigen Farben. Unsere Kinder basteln sehr gerne und sind kaum zu bremsen. Sie würden das Buch am Liebsten gar nicht mehr aus der Hand legen. Es bietet ein großes Einsatzspektrum und breit gefächerten Bastel- und Spielspaß, so dass für jeden etwas dabei ist. Das Ausschneiden kann z.T. bereits von jüngeren Kindern (auch schon ab 3 Jahren) ausgeführt werden. Das Zusammenkleben, Falzen und Falten ist etwas schwierig für 5jährige, hier benötigen die Kleinen noch Hilfe (z.B. wenn Fahrzeuge zusammengeklebt werden).

Die Kinder lieben das Buch. Seitdem gibt es bei uns im Haus viel “Tatütata“, die Fahrzeuge fahren ständig und überall gibt es mal einen Einsatz. Besonders gut gefallen haben den Kindern natürlich die Fahrzeuge, aber auch der Helm und das Türschild.

Das Kinderbuch hat getestet: Frau S. Hoffmann mit ihren zwei Jungs im Alter von 3 und 5 Jahren.

Autoren: Andrea Küssner-Neubert

Titel: Das AUSSCHNEIDE Bastelbuch BEI DER FEUERWEHR

Verlag: Christophorus Verlag

Erscheinungsjahr: 2021

Umfang: 48 Seiten

Preis: 7,99 €

Zielgruppe/Alter: Kinder ab 5 Jahren