Neue Kinder-und JugendbÃ¼cher, die zum Lesen und Vorstellen zur VerfÃ¼gung stehen.

Liebe Buchbotschafter,

hier findet ihr eine Bücherliste.

Diese Bücher stehen für Besprechungen, zum Testen zur Verfügung. Welche Kinder- Jugendbücher wollt ihr mit euren Kindern lesen und vorstellen?

Auch mitmachen? Regelmäßig neue Bücher aussuchen, lesen und darüber berichten? Gerne, weitere Infos gibt es hier.

Die Liste wird ständig aktualisiert; bitte schaut regelmäßig vorbei, ob für euch etwas Passendes dabei ist.

Viel Spaß beim Stöbern.

Drei sind keiner zu viel

Wollen wir sie reinlassen? Bär und Mumeltier sind allerbeste Freunde, bis Bär Ente einlädt. Die doofe Ente? Das passt Murmeltier überhaupt nicht und es hängt ein Schild an die Tür: »Wir sind gar nicht zu Hause, wir sind nämlich Geister«. Doch dann steht tatsächlich ein kleines weißes Gespenst vor der Tür! Aber Lügen haben kurze (Watschel?)Beine. ab 4 Jahren

Jungs verstehen das nicht

Katinka hat ein echt schlamasseliges Leben. Und seit sie ihre Lehrerin neulich mit Sonnenmilch abgeschossen hat, ist es eine ausgewachsene Katastrophe! Sogar ihrem besten Freund Mats ist sie plötzlich peinlich. Schlimmer noch: Er versteht Katinka überhaupt nicht mehr. Dabei ist er es doch, der einfach nichts mehr kapiert! Zum Beispiel, warum es manchmal lebensnotwendig ist, im Unterricht Zettel zu schreiben, Freundschaftsarmbänder zu tragen oder zu tanzen. All die Sachen eben, die Mädchen gut finden! Muss Katinka etwa ab sofort Basketball, Spinnen und Ballerspiele mögen, um ihre Freundschaft mit Mats zu retten? Warum ist das mit Jungs überhaupt auf einmal so kompliziert? ab 11 Jahren

Was kann einer schon tun?

Nicht wegschauen! Lesen! Handeln! Vor dem Hintergrund der Terroranschläge in Nizza, Istanbul und Berlin führt Peer Martin vier fiktive Gespräche an vier verschiedenen Orten. Er spricht mit seinem Hund Lola, seinen drei Kindern, einem jungen somalischen Flüchtling und einer deutschen Jugendlichen. Es geht dabei um all die Fragen, die viele von uns derzeit umtreiben… ab 14 Jahren

Onkel Florians fliegender Flohmarkt

Tschüss, Langeweile! Hallo, Mitmachbuch! Paul und Lena gucken gerade vor lauter Langeweile Löcher in die Luft, als aus heiterem Himmel Onkel Florian herbeigeflogen kommt. In seinem fliegenden Flohmarkt, einer kleinen Propellermaschine, verbergen sich die erstaunlichsten Dinge: Bildergeschichten, Weitermalbilder, Kopfstehbilder, Buchstabenrätsel und jede Menge Geschichten. Mit Buchstaben wird gebastelt, Kriminalfälle werden gelöst. Kürzere Erzählungen wechseln sich mit kreativen Aktivitäten zum Mitmachen und lustigen Bildergeschichten ab. Besser lässt sich Langeweile nicht vertreiben! ab 8 Jahren

Philipp darf nicht petzen

Philipp weiß einfach nicht weiter. Seit Wochen machen Tommi, Hannes und Ramon ihm das Leben schwer. Erst wollten sie nur sein Pausenbrot. Doch jetzt wollen sie Geld. Was soll Philipp nur tun? Eines ist klar: Er darf nicht petzen … Oder? Eine spannende Geschichte zu einem brisanten Thema. ab 6 Jahren

Shadow Dragon. Die falsche Prinzessin

Vier Königreiche, ein mächtiger Drache und eine mutige Kämpferin: Folge dem Ruf des Shadow Dragon! Als Onna-Bugeisha kennt Kai nur Disziplin und Gehorsam. Das Leben der Kämpferin erfüllt nur einen Zweck: Prinzessin Noriko zu beschützen. Das ändert sich, als Kai nach einem Attentat auf die Prinzessin in deren Rolle schlüpfen muss. Allein in der intriganten Welt der Mächtigen und Reichen, lernt sie nicht nur Prinz Enlai, sondern auch den Drachenhüter Jao kennen. Nur kann sie ihnen wirklich trauen? Und soll sie dem Ruf des sagenumwobenen Shadow Dragon folgen, zu dem sie eine geheimnisvolle Verbindung zu haben scheint? ab 14 Jahren

Henry Smart. Im Auftrag des Götterchefs

Die Götter müssen verrückt geworden sein! Henry steht vor den langweiligsten Sommerferien seines Lebens: Er muss mit seinem Vater nach Bayreuth. Schlimmer geht es echt nicht. Doch dann ändert eine Pizzabestellung alles. Statt der Pizza steht nämlich ein schlecht gelaunter Riese vor der Tür. Kurz darauf liegt Henry auch schon vor Wotans Füßen, ja, dem Götterchef höchstpersönlich. Der hat noch ein Hühnchen mit seinem alten Zwergenfeind Alberich zu rupfen und kann Henry dafür ganz gut gebrauchen. Und ehe er sich‘s versieht, jagt er mit Wotans Tochter Hilda durch die Weltgeschichte.

Rasant, actionreich und ein Riesenspaß… ab 10 Jahren

Hilfe, die Herdmanns kommen

Der ganze Stadtteil ist sich einig: Die Herdmann-Kinder sind die schlimmsten Kinder aller Zeiten. Sie lügen, klauen, rauchen Zigarren (auch die Mädchen), bringen die Nachbarn zur Verzweiflung und können ein Klassenzimmer mit Hilfe ihrer halb wilden Katze in der Rekordzeit von drei Minuten völlig leer fegen. Jetzt haben sie es sogar geschafft, sämtliche Hauptrollen in dem Krippenspiel zu bekommen, das zu Weihnachten aufgeführt werden soll. Natürlich erwartet jeder das schlimmste Krippenspiel aller Zeiten… ab 8 Jahren

Die Tür bleibt zu

Die Tür bleibt zu, das Herz geht auf! Mama und Papa haben das Wohnzimmer voll Besuch, und Oskar soll endlich schlafen. »Die Tür bleibt ZU!«, ruft Mama. Aber Oskar hat doch Durst. Und Hunger. Und langweilig ist ihm auch. Da springen plötzlich ein Kellner mit heißem Kakao aus dem Schrank, eine Köchin mit leckerem Guglhupf, ein Musikant. Und irgendwie kommen die uns alle… ab 4 Jahren

Auf dem Spielplatz ist was los, alle Kinder schaukeln hoooch!

Komm mit auf die Rutsche und in den Sandkasten. Hier darfst du um die Wette sausen, Kuchen backen und Burgen bauen. Zieh meine Seiten lang und schau, wie die Wippe funktioniert, was im Piratenschiff auf dich wartet … und wer sich sonst noch so versteckt!

Zieh meine Seiten lang – das sind Pappbilderbücher, deren Seiten sich vollständig ausziehen und dabei Bildelemente verlängern oder neu erscheinen lassen. Animierende Texte bringen so Kindern ab 2 Jahren die Themenwelt Spielplatz näher.

Erlebe die Wildnis – mit einfachen Tipps zur Tierbeobachtung und vielen Tierschutz-Aktionen zum Mitmachen!

Die heimische Tierwelt wird in Kindergarten und Schule behandelt, aber auch in den Familien steht das gemeinsame Erleben der Tiere in Garten, Wiesen und Wäldern immer mehr im Vordergrund. Der perfekte Guide für junge Naturliebhaber ab 4 Jahren und zum Selberlesen ab 8 Jahren.

So viele große und kleine Tiere wohnen direkt vor deiner Haustür! Begib dich mit diesem Buch auf eine Reise durch die Nahwelt und lerne Eichhörnchen, Schmetterlinge und Kröten besser kennen. Auch zu Füchsen, Vögeln, winzigen Krabbeltieren und anderen tierischen Nachbarn gibt es viele…

Poldi und Partner – Immer dem Nager nach

Großalarm in Tommis Tierparadies: Meerschweinchen Poldi wird verkauft und muss zu den Menschen ziehen – und die sind böse, ganz schön böse! Um Poldi vor dem sicheren Niedergang zu retten, folgen ihm seine Freunde Mimi, Harro, Parker, Bibo und Serafine kurzerhand in die Wildnis der Großstadt! Auf ihrer rasanten Rettungsmission begegnen der irrwitzigen und etwas krawalligen Tierbande… ab 9 Jahren

Camillas geheime Zauberküche

Kochen ist doch keine Kunst, oder etwa doch? Der Gasthof „Zur Linde“ steht kurz vor dem Aus, denn Missis Vater ist als Koch eine allzu experimentierfreudige Niete. Rettung naht in Gestalt der verschrobenen Camilla, die mitsamt ihrem geheimen Kochbuch direkt bei den Zuckerschwerts einzieht. Sie weiht Missi und ihren besten Freund Theo in die Magie des Kochens ein. Und als sich herumspricht, dass Camillas Kochkünste wahre Wunder bewirken, füllt sich der Gasthof endlich wieder mit Leben. Ob Camillas Kochkünste auch Theos Eltern helfen können? ab 8 Jahren

Mein erstes großes Buch: Tiere, mit Drehscheibe

Erkennen, Benennen, Zuordnen – so macht das Sprechenlernen Spaß! ieses Buch versammelt und benennt alle Lieblingstiere der Kleinsten.Mit Hilfe der Drehscheibe kann auf jeder Seite ein Tierkind seiner Mama zugeordnet werden. Ein Buch, das immer und immer wieder betrachtet werden will! ab 18 Monaten

Animal Heroes, Band 1: Falkenflügel

Die Animal Heroes sind Superhelden mit magischen Tieren. Pepe kann fliegen, wenn er mit seinem Falken Horus zusammen ist. Aber wird es ihm gelingen, Mojo und seinen Geparden Dante hoch in den Anden aus der Gewalt der fiesen Beast Boys zu befreien? ab 8 Jahren

Die magischen Tierfreunde – Susi Samtpfote geht verloren

Susi Samtpfote ist ganz aufgeregt: Jessi und Lili übernachten zum ersten Mal bei ihren neuen Freunden im Wald. Doch am nächsten Morgen ist Susi nirgends zu finden. Hat Hexe Griselda etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Jessi und Lili müssen herausfinden, wohin das kleine Katzenkind gebracht wurde. Magische und zauberhafte Geschichten mit zahlreichen liebenswerten Illustrationen, die jedes Mädchenherz ab 7 Jahren höher schlagen lassen

So leben die Tiere. Der Igel

Wer trägt ein Stachelkleid, ist meistens nachts unterwegs und verschläft den Winter? Natürlich der Igel! Doch wieso trägt der Igel Stacheln und wird er auch schon stachelig geboren? Wo versteckt er sich im Winter? Und was ist zu tun, wenn man einen kleinen Igel findet? Spannendes und Wissenswertes rund um den beliebten Gartenbewohner und seine Lebenswelt. ab 6 Jahren

Wir suchen uns ein Stück vom Glück

Was ist Glück? Die kleine Maus zieht in die Welt, um das herauszufinden. Denn wenn damit wirklich alles besser ist, dann will sie für sich und den Maulwurf auch davon abhaben. Ob der reiche Fuchs Glück hat? Oder der mächtige Bär? Auch beim schönen Waschbären, dem berühmten Zaunkönig und den verliebten Eichhörnchen sucht die Maus das Glück. Doch erst beim Maulwurf zu Hause erkennt sie, was ihr ganz und gar eigenes Glück ist. ab 3 Jahren

Dreh mal, such mal! Wo sind alle meine Tiere?

Was ist auf der Drehscheibe zu sehen? Eine Katze, eine Gans und ein Schwein! Jetzt heißt es suchen: alle Katzen, alle Gänse und die Schweine auf dem großen Bauernhofbild. Weiter geht’s auf die Wiese, an den Teich, durch den Wald und auch ans Meer. Was für ein Spaß! ab 2 Jahren

Hier geht’s lang! Ein echtes Muthörnchen findet immer seinen Weg

Oh, oh! Der Kobel von Eichhörnchen Rina wurde einfach weggeweht! Gemeinsam mit ihren Freunden macht sich Rina auf die Suche. Und das ist gar nicht so einfach – denn sie muss ganz nach oben in den Baum, in blitzschnellem Galopp reiten, durch das Sonnenblumenlabyrinth finden und dann auch noch schwimmen. Jetzt zeigt sich, ob Rina ein echtes Muthörnchen ist! ab 3 Jahren

Irgendwo in der Tiefe gibt es ein Licht

Die beiden Geschwister Jonas und Sophie besuchen ihren Urgroßvater Elias in den USA. Der kauzige alte Mann ist Höhlenforscher und weiß alles über Höhlen: wie sie entstehen, warum Tropfsteine wachsen und welche Schätze die unterirdischen Welten bergen. Doch es gibt ein Phänomen, das Elias sein Leben lang nicht ergründen konnte: Ein geheimnisvolles Licht, tief in einer Eishöhle. Für Jonas und Sophie ist klar – gemeinsam mit ihrem Urgroßvater werden sie das Rätsel der Eishöhle lösen. ab 9 Jahren

Die magischen Tierfreunde – Hasi Hoppel wird vermisst

Die magischen Tierfreunde brauchen dringend Hilfe, um die gemeine Hexe Griselda aufzuhalten. Sie will den ganzen Wald für sich alleine haben, doch das dürfen Lili und Jessi auf keinen Fall zulassen! Und dann ist plötzlich auch noch das kleine Kaninchen Hasi Hoppel weg. Die Mädchen machen sich ohne zu zögern auf die Suche nach ihm … ab 7 Jahren

Nevio, die furchtlose Forschermaus – Wie ein Haus gebaut wird, wer auf der Baustelle arbeitet und wozu man einen Kran braucht

Nevio will sich endlich ein richtiges Haus bauen. All seine Freunde helfen mit – nur, wie baut man eigentlich ein Haus? Als beim ersten Versuch die Wände schief werden und die Mauersteine viel zu schwer sind, holt sich Nevio Rat auf der Menschenbaustelle. Dort gibt es einen Bagger, einen Kran und viele verschiedene Handwerker. Entlang typischer Kinderfragen wird erzählt, was die Tiere sich abgucken und wie schließlich eine stabile Mäusevilla mit viel Platz für alle entsteht. ab 5 Jahren

Otilie fängt den Bücherdieb

Eins, zwei, drei: Hier kommt die Rattenpolizei! Leseratte Otilie wohnt in der Buchhandlung von Frau Rübezahl. In einem der Bücherregale hat sie es sich in ihrer Hängematte gemütlich gemacht. Sie liest und reimt, baut Kunstwerke aus Büchern und hat ein wachsames Auge auf ihre Lieblingsgeschichten. Eines Tages betritt ein zwielichtiger Mann den Laden. Otilie wird aufmerksam. Und richtig! Das gibt es doch nicht! Der Mann versucht tatsächlich, Bücher zu stehlen. Aber Otilie ist schneller. Mit Hilfe ihrer selbstgebauten Rattenstolperfalle stellt sie den Dieb. ab 5 Jahren

Kritzelkarten Tiere

In dieser Box stecken kunterbunte Kritzelkarten mit 100 lustigen Tiermotiven zum Weitermalen. Mit dem abwischbaren Stift kannst du die Karten immer wieder neu nach deinen eigenen Vorstellungen bemalen. ab 5 Jahren

Beatrice die Furchtlose

Darf ich mich vorstellen: Beatrice die Furchtlose. Ich biete Abenteuer jeder Art, Heldentum, Unrechtsbeseitigung, Opferrettung. Ich befreie auch Prinzessinnen. Wenn ihr meine Hilfe benötigt: ein Ruf genügt! Meine Augen und Ohren sind allzeit wach und gespitzt, ich werde euch finden!

Beatrice die Furchtlose, Abenteurerin von Beruf, ist in letzter Zeit schwer beschäftigt. Sie muss einem Prinzen zur Hilfe eilen, der an einer geheimnisvollen Krankheit leidet, und ein Dorf von einem dämonischen Biest befreien. Das klingt aufregend und sehr gefährlich – und das ist es auch! Doch kein Grund, Beatrice zu bedauern! Gemeinsam mit ihrer treuen Stute Veronique hat sie noch jedes Abenteuer gemeistert.

Ein freches Abenteuer für alle kleinen Heldinnen ab 8.

Mia voll verdoodelt – Schafe im Wolfspelz

Bühne frei für Mia! Ich stehe also auf der Bühne, vor mir ist die gesamte Schule versammelt. Triefende Nudeln hängen von meinem Kopf und meine Mutter singt in den höchsten Tönen in einem Tutu. Diesmal wird es tierisch musikalisch. In der Talentshow der Schule dreht sich plötzlich alles nur noch um singende Werwölfe, und Mias Dad trällert munter Karaoke-Songs im China-Restaurant… ab 9 Jahren

Tildas Tierbande – Ein Wollschwein im Wohnzimmer

Nirgendwo ist es so lustig, schön und aufregend wie in der kleinen Reihenhaussiedlung am Trüffelweg, findet Tilda. Denn im Stall beim Bauern nebenan entdeckt sie drei entzückende Tiere: Wollschwein Muffin, Wollhuhn Kasi und das Angorakaninchen Wühler. Um die drei darf Tilda sich von nun an kümmern. Einzige Bedingung: Sobald es Ärger gibt, verkauft der Bauer die Tiere. Das wollen Tilda und ihre Freundinnen Tomma und Tati unbedingt…ab 8 Jahren

Friedrich der Große Detektiv

«Emil und die Detektive» wäre auch dann Friedrichs Lieblingsbuch, wenn der Autor Erich Kästner nicht zufällig sein Nachbar und Freund wäre. Seit er es gelesen hat, träumt er davon, selbst Detektiv zu werden. Mit seinen Freunden Albert und Viktoria – die so klug ist, dass sie nur «Doktor» genannt wird – hilft er bereits der Berliner Polizei dabei, im Tiergarten verlorene Gegenstände aufzuspüren. Sein älterer Bruder Rolf dagegen schließt sich den Nazis an und beteiligt sich begeistert an der Bücherverbrennung 1933. Friedrich muss mit ansehen, wie dort auch Kästners Bücher verbrannt werden. Und bald darauf setzt die Polizei die Kinder sogar darauf an, den Schriftsteller auszuspionieren! Als dann auch noch… ab 11 Jahren

Der kleine Vampir. Das Buch zum 3D-Film Aufgepasst, die Vampire fliegen!

Vampir Rüdiger von Schlotterstein feiert mal wieder seinen 13. Geburtstag – und das zum 300. Mal! Zu diesem Anlass reist die gesamte Vampirfamilie an, um in den Katakomben des Friedhofs ein großes Fest zu feiern. Perfekt für den bösen Vampirjäger Geiermeier, der sich zu diesem Zweck voll ausgerüstet hat, um die Vampire ein für alle Mal auszurotten. Aber er hat die Rechnung ohne Anton gemacht: Der ist nicht nur ein großer Vampirfan, sondern macht mit seinen Eltern gerade Urlaub auf Burg Schloss. Klar, dass er sich schnell mit Rüdiger und dessen Vampirschwester Anna anfreundet. Gemeinsam machen sich die drei daran, den fiesen Geiermeier unschädlich zu machen – und Rüdigers Vampir-Geburtstagsfest zu retten!

Das Buch zur 3D-Verfilmung des Kinderbuch-Klassikers. Mit vielen Fotos aus dem Film! a8 Jahren

Der Schuss

Der 17-jährige Robin wird in seinem Wohnblock Zeuge des Mords an einem Anhänger der rechtsgerichteten »Deutschen Alternativen Partei«, deren Anführer Fred Kuschinski ein Kindheitsfreund von Robin ist. Die Rechten schieben den Mord dem sogenannten »Intensivtäter« Hakan Topal in die Schuhe und nutzen die Bluttat, um Fremdenhass und Ängste zu schüren. Auch Robins Schwester Mel schließt sich der Bewegung an und besucht die täglichen Mahnwachen. Robin hat sich bislang aus allen Konflikten im Block rausgehalten, jetzt aber weiß er: Wenn er die Wahrheit ans Tageslicht bringen will, ist Wegschauen keine Option. ab 17 Jahren

Der Tag, an dem wir Papa umprogrammierten

olante und Carlo freuen sich auf ihren Geburtstag – bis Mama unerwartet zu Oma muss und Papa die Organisation der Feier übernimmt. Papa, der berüchtigte Profi-Bastler und TÜV-Prüfer, der überall Gefahren wittert und alle vor einer Radtour aus Sicherheitsgründen in Raumanzüge steckt. Der beim Backen verbietet, den Herd einzuschalten, und LED-Kerzen auf den Geburtstagskuchen zaubert. Doch kaum ist Mama abgereist, finden die Kinder heraus, dass der Papa, der bei ihnen zu Hause bleibt, gar nicht ihr Papa, sondern ein Roboter ist. Und dann entdecken die beiden den Ein- und Aus-Schalter an seinem Po. Besser noch: Man kann diesen Papa recht einfach neu programmieren! Die ultimative Wunsch-Party kann steigen! ab 7 Jahren

Die Schule für kleine Hunde

Nelly geht auf die Schule für kleine Hunde, um sich zum Hütehund ausbilden zu lassen. Sie möchte in die Fußstapfen ihrer Mutter treten, die sogar Landesmeisterin im Schafehüten ist. Doch beim ersten Training geht alles schief. Nelly ist einfach zu ungestüm. Und auch bei der Prüfung im Gebirge stieben die Bergschafe bei Nellys Hüteeinsatz furchtsam auseinander. Enttäuscht zieht Nelly sich zurück. Dabei sieht sie, dass einer der Wanderer von der Tour nicht zurückkommt und ein Schneesturm aufzieht. Jetzt kann sie endlich beweisen, was in ihr steckt. ab 6 Jahren

Winter so weit

Die Geschichte von Calvin und Nuri. Syrienkrieg, IS und Rechtsextremismus verwoben zu einem dramatischen Plot.

Was wie eine Romeo-und-Julia-Geschichte begann, schlug in ein brennendes Inferno um, das Inferno, in dem Calvin Nuri verlor. Doch ihm, dem ehemaligen Neonazi, hat die Liebe zu dem syrischen Flüchtlingsmädchen die Augen geöffnet. Jetzt ist alles, was er ihr am Ende geben konnte, ein letztes Versprechen: das, die 13-jährige Dschinan aus Syrien herauszuholen. Und so führt der Weg Calvin durch zerstörte Städte, verschneite Berge und in die Hände des IS. Doch Aufgeben ist keine Option, nicht mehr. ab 16 Jahren

2 Freunde für 4 Pfoten – Papageiplapperei

Wer uns schon kennt, weiß, dass Jette und ich die besten Tierretterinnen der Welt sind. Klar, dass wir unsere Freundin Christina mit ihrem Papageienproblem nicht alleine lassen. Ihre Mutter ist nämlich schon fast soweit, den Vogel wegzugeben! Zugegeben, er ist ein wenig laut, aber ich bin mir sicher, dass irgendwo tief in ihm… ab 8 Jahren

Timo F. Neonazi

Timo war Neonazi. Obwohl er für die Ideologie nie etwas übrig hatte, landet er als Vierzehnjähriger in der rechten Szene: Er hört Neonazi-Musik und läuft auf Demonstrationen mit. Er liebt die öffentliche Rebellion und die Anerkennung, die er unter den Gleichgesinnten erfährt. Bald gewinnt er Kameraden für militärische Zeltlager, steigt zum Leiter einer rechten Ortsgruppe auf und wirbt voller Begeisterung Gleichaltrige an. Doch als er ins Visier des Staatsschutzes gerät, kommen ihm erste Zweifel: Ist das wirklich der Lebensweg, den er einschlagen will? ab 13 Jahren

Der Sommer, als du wiederkamst

Im Wegrennen und Verdrängen war die 17-jährige Harper schon immer gut. Deshalb hat sie sich auch von Declan getrennt, ihrem Kindheitsfreund und ihrer ersten Liebe, weil sie Angst hatte, dass sie eine Fernbeziehung nicht aushält. Und deshalb spricht sie im Moment auch fast gar nicht mit ihrer Mutter, die erfahren hat, dass sie Krebs hat. Nun kommt Declan für die Sommerferien aus dem Internat zurück. Und alles an ihm ist anders. Er ist größer, kräftiger und noch attraktiver. Harper muss schmerzlich … ab 14 Jahren

Auf der richtigen Seite

«Auf der richtigen Seite» ist ein Roman über einen Jungen, dessen Welt durch einen Tunnel aus den Angeln gehoben wird. Er ist aber auch eine politische Fabel über das heutige Leben eines Jugendlichen im Westjordanland, der erkennt, dass jede Geschichte zwei Seiten hat.

Joshua lebt mit seiner Mutter und seinem Stiefvater in Amarias, einer künstlich errichteten Siedlung, an deren Rand eine schwerbewachte Mauer verläuft. Joshua hat gelernt, dass hinter der Mauer der Feind lebt, der Tag für Tag darauf lauert, die Siedler zu töten. Und dass die Mauer ihn und sein Volk beschützt.

Doch eines Tages findet Joshua einen Tunnel, der unter der Mauer hindurchführt. Er weiß, dass er so schnell keine Gelegenheit mehr bekommen wird, einen Blick auf die andere Seite zu werfen. Die Versuchung ist zu groß. Und von dem Moment an, als Joshua seinen Kopf aus dem Tunnel streckt, ist sein Leben nicht mehr so, wie es vorher war. (ab 12 Jahren)

Wie man seine extrem stressigen Eltern chillt

Luis‘ Leben steuert auf einen neue Katastrophe zu: den Elternsprechtag!!! Und es wird sogar noch schlimmer als erwartet: Nachdem Luis‘ Eltern von seinen schulischen Leistungen erfahren haben, beschließen sie, dass etwas Grundlegendes geschehen muss! Dass Luis und sein Bruder Elliot ab sofort in ihrer spärlichen Freizeit Blockflöte lernen sollen, ist nur eines der vielen unwürdigen Beispiele ihres neuen Erziehungsstils. Dabei passieren in Luis‘ Leben eigentlich gerade viel wichtigere Dinge! ab 10 Jahren…

Ein Zuhause für immer

Wenn das Jugendamt vorbeikommt, räumt Scarlet die ganze Wohnung auf – nur ihr eigenes Zimmer macht sie unordentlich, damit es authentischer wirkt. Und auch sonst führt Scarlet kein normales Teenagerleben. Sie kümmert sich um ihren autistischen Bruder Red, für den sie die einzige Bezugsperson ist. Das geht so lange gut, bis ihre Mutter mit einer Zigarette in der Hand einschläft. Zwar werden alle aus der brennenden Wohnung gerettet, doch nun werden die Geschwister getrennt. Scarlet kommt in eine liebevolle Pflegefamilie. Aber wo ist Red? Scarlet weiß genau, dass ihr Bruder ohne sie verloren ist. ab 11 Jahren

Das Babysitter-Chaos

Im kleinen Küstenort Doverport passiert NIE etwas Aufregendes, finden die Schwestern Holly und Anna. Als sie eines Tages über eine Anzeige für intergalaktische Ferien stolpern, ist darum eines klar: Da MÜSSEN sie hin!

Leider reicht ihr Taschengeld in einer MILLION JAHREN dafür nicht aus. Die Mädchen brauchen einen Job … Allerdings hatten sie sich einen ruhigeren Job vorgestellt… ab 8 Jahre

Die Macht der verlorenen Träume

Im Buchladen von Sophies Eltern gibt es nicht nur Bücher zu kaufen – sondern auch Träume. Sowohl schöne als auch böse Träume werden hier destilliert, in Flaschen abgefüllt und verkauft. Aber das Traumgeschäft ist gefährlich und streng geheim, denn mit Träumen ist nicht zu spaßen! Ausgerechnet an Sophies zwölftem Geburtstag wird im Buchladen eingebrochen. Sämtliche Flaschen mit Albträumen werden gestohlen. Und Sophies Eltern werden entführt! Zusammen mit ihrem Freund Ethan macht sich Sophie auf die Suche nach ihren Eltern und den verlorenen Träumen… ab 8 Jahren

Trecker kommt mit

Hä? Wieso soll bei unserem Umzug vom Land in die Stadt der Trecker nicht mitkommen dürfen? Es ist ja schlimm genug, dass man umziehen muss, und dann auch noch in die Stadt! Jedenfalls: Der Trecker muss natürlich mit. Es gibt nämlich jede Menge extrem gute Gründe, warum ein Trecker auch in der Stadt lebensnotwendig ist. Zum Beispiel beim Einkaufen, da ist er super praktisch, wenn man mal richtig viel kaufen muss. Oder wenn mal Stau ist, da kann man sich problemlos Platz machen, anstatt blöd hinter allen anderen Autos warten zu müssen. Ich sage… ab 3 Jahren

Sturmland – Die LebendigenElin ist kurz davor, in den Reichstag einzuziehen. Da erhält sie erschreckende Neuigkeiten: Der eigenständig denkende Roboter Turing hat mit der Produktion von Robotern begonnen, die ihr aufs Haar gleichen. Elins Wähler können sich nun nicht mehr sicher sein, wer da für sie im Parlament sitzt: Elin oder ein Roboter. Gleichzeitig wartet Syria weiter auf ihre Chance, den Auftragsmord an Elin auszuführen. Keiner kann mehr dem anderen trauen, jedes Gespräch könnte abgehört, jeder Schritt überwacht werden. Die Zukunft ist düster im vierten Band der Sturmland-Saga: geprägt von Krieg, Gewalt und Klimakatastrophen. ab 14 Jahren

Familienkrach und Herzenstrost: Felis Überlebenstipps

Zur Zeit rasseln Feli und ihre Mutter häufig aneinander. Und auch zwischen Vater und Mutter fliegen immer wieder die Fetzen – bis Felis Papa eines Tages abhaut. Feli bekommt Angst: Werden ihre Eltern sich trennen? Kikis Eltern haben sich nämlich gerade scheiden lassen. Zum Glück kommt in Felis Familie… 176 Seiten, 9 – 11 Jahre

Flo und der Schnüffel-Büffel

Ferien auf dem Land bei Opa Ludwig! Für Flo gibt es nichts Schöneres. Doch dann findet sie gleich am ersten Ferientag ein neugeborenes, mutterloses Wasserbüffelkalb. Klar, dass Flo alles in Bewegung setzt, um das kleine Tier zu retten. Und das ist erst der Anfang ihrer superspannenden Ferien: Denn wie sich herausstellt, kann das kleine Wasserbüffelchen sprechen! Und noch dazu hat es die allerwildesten Ideen. ab 9 Jahren

Das Hochzeits-Chaos

Holly, Anna und ihr neuer Freund Prinz Pepino wollen intergalaktische Ferien machen. Doch die sind leider ganz schön teuer …

Das Taschengeld reicht nie. Also keine Frage: Ein neuer Job muss her! Zum Beispiel als Helfer bei einer königlichen Hochzeit in Frankenreich. Doch irgendwas ist faul an der Hochzeitsplanerin Mademoiselle Maledeit. Und warum müssen alle Vorbereitungen im streng Geheimen stattfinden? Hier bahnt sich eindeutig etwas an! Ein absolutes mega Hochzeits-Chaos! ab 8 Jahre

Pippas Tagebuch. Liebe und Chicken Nuggets

Bald ist Valentinstag, und Mr. Bacon hat sich ein Schulprojekt dazu ausgedacht – es geht um Liebe (uaargh!). Zum Glück liebe ich eine Menge Dinge, zum Beispiel Chicken Nuggets (mmh!) oder Fernsehdetektive oder… Was Mr. Bacon allerdings nicht weiß: Ich habe gerade ein eigenes, supergeheimes Projekt am Start. Ich werde meiner Mum nämlich einen neuen Freund beschaffen, und zwar rechtzeitig zum Valentinstag! Ab 9 Jahren

Weg mit Knut!

Wer ist Knut? Was will er? Und wie wird man ihn los? Ein Buch, das ebenso humorvoll wie tiefgründig ist – eine Hommage an das Leben

An Williams Leben ist gar nichts normal. Denn William hat Krebs. Und William hasst Knut. Knut wohnt unter Williams Bett und kommt nur hervor, wenn die beiden allein sind. Irgendwann kam er einfach durchs Fenster geklettert, kugelrund und mit perfektem Seitenscheitel. Inzwischen denkt Knut gar nicht mehr daran, wieder zu verschwinden. Aber William muss Knut loswerden, egal wie. Denn Knut ist nicht irgendwer. Er verkörpert Williams Krankheit und damit auch den Tod. Solange Knut bei ihm ist, kann William nicht gesund werden. Doch William wächst über sich selbst hinaus und befreit sich… ab 12 Jahren

Krempe, Kottek und das Ding mit Misses Schulz

Krempes Mama und Papa sind gestorben, als sie noch ein Baby war. Seitdem lebt sie mit Opa Kottek im alten Bahnhof. Krempe und Kottek – das ist ein richtig gutes Team, obwohl zwischen den beiden 61 Jahre liegen! Und wenn mal Not am Mann ist, hilft bestimmt jemand aus dem Dorf. Nur gegen Misses Schulz vom Jugendamt scheint kein Kraut gewachsen zu sein. Immer wieder schleicht sie um den alten Bahnhof und lauert darauf, dass irgendwas schiefgeht. Für sie gehört Krempe nämlich in ein Kinderheim! Deshalb darf sie auch auf keinen Fall erfahren, dass Kottek sich in letzter Zeit immer merkwürdiger verhält … ab 10 Jahren

Jeremy James oder Elefanten sitzen nicht auf Autos

Wenn Mama sagt, Elefanten sitzen nicht auf Autos, hat sie normalerweise natürlich recht. Warum Papas Auto allerdings plötzlich platt ist wie eine Briefmarke? Jeremy James weiß es. Es glaubt ihm nur niemand, dass auf der Motorhaube ein tonnenschwerer Dickhäuter gesessen hat. Seit fast 40 Jahren begeistert und bezaubert der Junge mit der blühenden Fantasie jetzt schon große und kleine Leser. Absolut authentisch, humorvoll und auch ein bisschen schräg. ab 8 Jahren

Ypsilon

Lass dich nicht fangen

Mit einer Goldmünze ins Land, das nicht sein darf: In Ypsilon, einer Hochhaussiedlung am Fluss, verbreiten Chicco und seine Jugendgang „Boyzz“ Angst und Schrecken. Auch die zwölfjährigen Zwillinge Mascha und Jossi leben dort. Eines Nachts retten die beiden einen Hund vor den Schikanen der „Boyzz“. Dicht gefolgt von der Gang fliehen sie zum Fluss – und stolpern über eine Tasche voller goldener Münzen. Als eine davon ins Wasser rollt, erscheint am Ufer plötzlich ein altertümliches Floß. Ein unheimlicher Fährmann bringt die Zwillinge in eine… 288 Seiten, ab 10 Jahren

Nichts für Weicheier! Was tut man nicht für sein Traummädchen!

Eigentlich hat Niklas selbst schuld: Er wettet mit seinen Freunden, dass er die neue Mitschülerin Lynn erobern wird. Und nun schwitzt er im Football- Team, weil Lynn Cheerleaderin ist, und verflucht die anstrengenden Waldläufe, Trainingseinheiten und widerlichen Eiweiß-Shakes. Um so mehr, als ihm langsam dämmert, dass nicht Lynn, sondern die zurückhaltende Carina seine Traumfrau ist!

Freche Liebesgeschichte aus Jungensicht, mit Slapstick und Sportwahn im Football-Team. Direkt aus dem Leben gegriffen!

160 Seiten · gebunden, 13.4 x 20.3 cm ab 12 Jahren

Mumins lange Reise

Mumins lange Reise führt den kleinen Troll und seine Mutter durch einen dichten, dunklen Wald. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem verschwundenen Muminvater und finden nach vielen überstandenen Gefahren ein Tal zum Wohnen, das schöner ist als alles, was sie bisher sahen. Dort lässt es sich herrlich glücklich leben – aber es gibt auch viele aufregende Abenteuer zu bestehen. ab 8 Jahre

Heart. Beat. Love.

Der Roadtrip ihres Lebens. Die erste große Liebe. Und nichts mehr zu verlieren.

Scheinbar aus heiterem Himmel schlägt Axi ihrem besten Freund Robinson einen Trip quer durch die USA vor. Robinson macht mit und verwandelt die Reise in ein verwegenes Abenteuer: Statt mit dem Greyhoundbus düsen die beiden auf einer geklauten Harley los. Sie übernachten unter freiem Himmel und schwimmen in Privatpools – und immer wieder fragt sich Axi, wann aus ihrer Freundschaft endlich mehr wird. Doch eines Morgens holt sie das Schicksal ein und es wird ihnen klar, dass sie sich vom ersten Augenblick geliebt haben und jeden einzelnen Moment des Glücks…Deutsche Erstausgabe, 320 Seiten, Ab 14

Befreiungsschlag

Damit hatte Maik nicht gerechnet. Geprügelt hat er sich schon oft,

immer folgenlos, aber nun wurde er zu einer Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Er hat die Wahl: Knast oder ein Anti-Gewalt-Training. Klar, dass Maik solch ein Training für völlig überflüssig hält, auf Psychogeschwätz kann er verzichten. Doch weil das Training besser ist als Gefängnis, willigt er ein und macht erstaunliche Erfahrungen. Seine Umwelt und vor allem seine Freundin Julia beginnen gerade, ihn mit anderen Augen zu betrachten, da droht der Rausch der Spielkonsole ihn vom Weg abzubringen … ab 12 Jahre

RockeTim Mein Hund legt los – und ich zieh Leine

Muffel und ich, Superhelden wider Willen! Als Tim und sein etwas schlafmütziger Hund Muffel beim Surfen zufälligerweise den beliebtesten Jungen der Schule vorm Ertrinken retten, erzählt dieser fortan überall herum, seine beiden Retter verfügten über Superkräfte. Plötzlich ist Tim für alle nur noch „RockeTim“, der stets gerufen wird, wenn jemand in Not ist. Dass Tim und Muffel nun wahrlich keine Superhelden sind, wissen nur sie selbst. Aber sie tun alles dafür, dass genau das nicht auffliegt und wachsen dabei über sich hinaus.

Herrlicher Slapstick mit lustigen S/W-Illustrationen. Kurzweilig, witzig und perfekt für lesemuffelige Jungs ab 9 Jahren

Das Lachen wohnt im Bauch

Die achtjährige Meret sucht eine Freundin. Eine mit guten Ideen, die viel nachdenkt und viel vom Leben weiß. Eine, mit der sie – wie bisher nur mit Mamili – nachts auf einer Wiese liegen, in den Mond starren und im Gras die Mäuse schnarchen hören kann. Also macht sie eine Liste mit allen, die infrage kommen: fünf Mädchen und zwei Jungen (aber nur im Notfall!).

Ganz unten auf der Liste steht der Name Annabell. Annabell, die „Prinzessin“, ist klein und weint oft. Eigentlich so gar nicht Merets Fall. Aber als Annabell krank wird und Meret ihr die Hausaufgaben nach Hause bringt…… Ab 7 Jahre

Die rätselhafte Flüsterpost / Die supergeheime Pfötchen-Gäng

Uuh! Meerschweinchen Bertie hat die Nase voll. Nie hat Knolle Zeit für ihn. Da muss dringend ein neuer Freund her! Ob das geheimnisvolle Frettchen vielleicht der Richtige ist? Bertie macht sich auf die Suche nach ihm und verschwindet scheinbar spurlos. Für die Freunde von der Pfötchen-Gäng beginnt damit ein äußerst rätselhafter Fall, bei dem jede Minute zählt. Denn schnell verbreitet sich das Gerücht im Nusskernweg, dass große Frettchen für kleine Meerschweinchen ziemlich gefährlich sein können … ab 7 Jahren

Tilda Apfelkern. Die schönsten Geschichten aus dem Heckenrosenweg

Im Heckenrosenweg wartet wirklich jeden Tag rund ums Jahr eine Überraschung auf Tilda Apfelkern und ihre Freunde! Gemeinsam machen sie eine aufregende Ballon-Fahrt, retten Postmaus Molly, lösen das Rätsel um den Spuk im Dorfladen, planen einen ungewöhnlichen Urlaub, feiern eine Heldentat und begrüßen in Tildas Häuschen jede Menge netten Besuch….. ab 8 Jahren

Was liest du mir heute Abend vor?

Dreh doch mal das Glücksrad! Mit diesem Vorlesebuch mit 20 Gutenachtgeschichten zum Aussuchen macht das Zubettgehen noch mehr Spaß. Einfach den beweglichen Zeiger auf dem Buchdeckel anschnippen, das kleine Bild im Inhaltsverzeichnis suchen und die entsprechende Geschichte vorlesen. Glückliche Träume garantiert! Das perfekte Buch für ein neues Ritual zur Guten Nacht: 20 Lieblingsthemen wie Prinzessinnen, Piraten, Tiere oder Ritter und ein drehbarer Zeiger auf dem Cover für Vorlese-Spiel-Spaß! ab 4 Jahren

Warum ist die Banane krumm? Vorlesegeschichten für neugierige Kinder

hier können nicht nur Kinder etwas lernen! Dieses Vorlesebuch gibt verblüffende Antworten auf brennende Kinderfragen und vermittelt ganz nebenbei spielerisch Wissen. Unter anderem werden folgende Kinderfragen beantwortet: Warum leuchten die Sterne? Wo ist der Wind, wenn er nicht bläst? Wohin geht die Sonne, wenn es Nacht wird? Wie kommt das Salz ins Meer? Wie kommen die Löcher in den Käse? Können Fische ertrinken? Warum bekommt der Specht beim Klopfen kein Kopfweh? Warum fallen Milchzähne aus? Warum haben manche Menschen dunkle Haut? ab 5 Jahren

Lesen, Kuscheln, Träumen

Geschichten zum Träumen, Lachen und Trösten: vom 99. Schaf, das beim Schäfchenzählen aus der Reihe tanzt, vom Schlawatz, dem märchenhaften Traumwunscherfüller, von der blöden Ziege und der dummen Gans, die sich eigentlich doch sehr gerne haben, von Tobias, der es kaum erwarten kann, bis seine Mama von der Geschäftsreise nach Hause kommt, vom kleinen Gespenst, das sich auch mal gruselt, von der kleinen Fee und vielen mehr. ab 4 Jahren

Amrita. Am Ende beginnt der Anfang

Dein Schicksal ist ein Buch, das du selbst schreibst! Das Leben von Amrita, 16-jährige Prinzessin des Königreichs Shalingar, ändert sich auf einen Schlag, als der Despot Sikander Shalingar erobert. Gemeinsam mit der Sklavin und Seherin Thala gelingt Amrita die Flucht und beide machen sich auf den Weg, die »Bibliothek aller Dinge« zu finden, um das Schicksal der Welt zu ändern und schließlich zurück in die Vergangenheit zu reisen: an den Punkt, wo das Unheil begann. Doch was, wenn der einzige Weg, ihren Vater und ihr Land zu retten, bedeutet, dass Amrita sich selbst und ihre große Liebe opfern muss? ab 14 Jahren

3-2-1-LOS! Finde den Fehler

Finde den Fehler! Ziemlich knifflige Rätsel für Superschlaue von 8 bis 108 Jahren laden zum Gehirntraining ein: Train your Brain! Zeitangaben, die es zu unterbieten gilt, sorgen für zusätzlichen Kick. Superlustig, superknifflig, superschlau! ab 8 Jahren

3-2-1-LOS! Bilderrätsel

1000 Bilder gegen die Uhr! Ziemlich knifflige Rätsel für Superschlaue von 8 bis 108 Jahren laden zum Gehirntraining ein: Train your Brain! Zeitangaben, die es zu unterbieten gilt, sorgen für zusätzlichen Kick. Superlustig, superknifflig, superschlau!

Wenn´s blinkt, dann stimmt´s! Mein Lichtbuch Zuhause

Wenn’s blinkt, dann stimmt’s! Zu Hause kennst du dich bestimmt gut aus: Was braucht man zum Backen? Welches Werkzeug ist nützlich, um ein Bild aufzuhängen? Was zieht man an, wenn es draußen regnet? Wer’s weiß, tippt auf die richtige Antwort und schon geht ein kleines Licht an. ab 2 Jahren