Diese Kinder- und Jugendbücher finden unsere Kinder-Buchbotschafter einfach klasse! Freude am Lesen, Vorlesen, Anschauen…

Bücher, die bei Kindern und Jugendlichen gut ankommen

Hier berichten Kinder, Jugendliche, Muttis, Papas, Tagesmütter und Erzieher über Kinder- und Jugendbücher, die bei kleinen Zuhörern oder Lesern richtig gut ankommen. Natürlich kommen die kleinen Zuhörer und großen Leser auch zu Wort.

Also, viel Spaß beim Stöbern und Lesen.

Übrigens: Die Bücher sind alle erhältlich bei den Buchhändlern vor Ort. Diese freuen sich bestimmt über Ihren Besuch.

Tatsächlich ist dies aber das zweite Buch, das unsere 7jährige Tochter (jetzt 2. Klasse) allein gelesen hat. Die Schrift ist groß und übersichtlich, die Worte aber nicht immer einfach, v. a. die vielen Eigennamen der Städte im Westen Amerikas hat sie nicht verstanden und konnte sie wohl auch nicht einordnen. Geographie Kenntnisse wären da gar nicht schlecht. Es gibt zwar eine Karte im hinteren Teil des Buches, aber ich glaube, die hat sie nicht genutzt (oder nutzen wollen).

Sehr sehr schade finden meine Jungs und auch ich, dass es am Ende des Buches keinen Hinweis auf eine Internetseite oder einen Link gibt, unter dem man dieses gerappte Lied vielleicht sogar hören kann oder unter dem man mehr Informationen über die beiden Autoren findet. Sicherlich ist es für viele Jugendliche ein Buch aus der Seele geschrieben, die evt. in ihren eigenen Biographien Parallelen erlebt haben…

Hier habe ich mich beim Vorlesen ertappt gefühlt. Wie oft kommt es vor, dass wir Andere vorverurteilen und Fremden oft gar nicht die Chance geben, sich uns richtig vorzustellen. Meine Kinder haben das glücklicherweise anders gesehen: „Aber das ist doch doof…

Die Länge der Geschichte finde ich auch gerade lang genug, etwas mehr wäre schon fast wieder zu lang, um es in einem Zug vorzulesen. Gerade mit den Labyrinthen dauert es doch ein wenig länger, was aber gut ist, so kann das Kind mitmachen und bei der Verfolgung helfen. Außerdem bleibt die Geschichte….

Als erstes wurde natürlich geschaut, was es mit der Lampe auf sich hatte…Aber wie man schon vom Titel her erahnen kann, soll man etwas finden, das gesucht wird. Liebevoll und in Reimen verpackt wird man auf den Lösungsweg geführt; das Kind hat aber auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten, um auch gefördert und gefordert zu werden. Was stimmt? Was muss ich drücken, damit endlich das Licht leuchtet? . Gemeinsam sind wir dann auf Spure

Mein Sohn ist 8 und hatte zufällig im Sommer auf KIKA die Serie Insectibles geschaut, welche ihm auch richtig gut gefiel. Klar war, das Buch muss auch her 😉

Ich fand, dass das Buch eine schöne Grundlage war, um mit meinen Kindern auf ganz unterschiedliche Themen zu sprechen zu kommen. Meine Kids waren einfach begeistert von den witzigen Einfällen und davon, dass ihr Gefühlschaos, das immer mal wieder vorherrscht, in so passende Worte gepackt wurde. Von uns gibt es für dieses geniale Jugendbuch eine klare Leseempfehlung. Es eignet sich…

Das Buch wird seinem Thema ganz klar gerecht, weil es ein Auszug aus dem Leben einer 12jährigen ist, es braucht keine langen Beschreibungen und Reflektionen. Es erzählt einfach…

Ein Sinnbild für Glück und positives Denken. Meine Tochter meint, nach dem Lesen fühlte sie sich besser, weil sie über man….

Es ist ein wundervolles Geschenk für kleine Mal- und Bastelfans ab 5 Jahren. Wir finden das Buch top und empfehlen…

…hatte seine Freude dabei, dem großen Bruder beim Blinken zu beobachten. Die einzelnen Seiten sind liebevoll illustriert und neben den richtigen Antworten, gibt es noch ganz viele Details für die kleinen Zuhörer zu entdecken…

Das Warten hat sich gelohnt. Villa Wunderbar ist ein Mehrfamilienhaus, in welchem die Kinder Joschi und Mathilda mit dem sprechenden Waschbären Henry…

Diese Buch hat zwar nicht viel Text, ist also kein klassisches Vorlesebuch, aber das, was es in so wenigen Zeilen…

Meine Söhne (5 Jahre und 7 Jahre) und ich, haben dieses tolle Werk ganz aufmerksam gelesen und angesehen, es gefällt uns allen einfach wahnsinnig gut.

Die Phantasie der Kinder kennt keine Grenzen und wer kommt nicht in Versuchung sich kleine Freunde fürs Kinderzimmer zu wünschen, mit denen man Freud und Leid teilen kann?

Ein sehr schönes Buch um spielerisch einen Einstieg in die englische Sprache zu vermitteln. Besonders gut gefällt mir das erst Vokabeln gelernt werden aber die Kinder auch gleich ein richtiges Gefühl für die englische Sprachmelodie bekommen…

Dieses Malbuch ist besonders für kleine Künstler geeignet. Mein Sohn ist ein absoluter Kunstbanause. Das Malbuch besteht aus 12 Blättern mit unterschiedlichen Motiven die auf den ersten Blick völlig leer sind. Da staunte Nils nicht schlecht als plötzlich, wie von Zauberhand, ein Pirat auf der Seite…

Das kommt dem modernen Zeitgeist der medialen Welt entgegen! Ein kurzweiliges Buch, ideal für kleine oder unerfahrene Leser bis 10 Jahre. Ideal auch zum Vorlesen! Ideal für Kinder, die wie Fränkie selbst auf Geister und Monster stehen.

… „,Ich liebe Schmetterlinge und ich liebe das Buch! (…..) Weil die Schmetterlinge so echt aussehen und so bunt sind…

Natürlich möchten wir Tiere aber nicht nur ansehen sondern auch kennenlernen und dieses tolle Buch mit den Tieren dieser Welt eignet sich hierbei hervorragend. Durch die Klappen wird es natürlich sehr…

Wir haben das Buch mittlerweile genau für solche Situationen lieben gelernt, denn nach jedem erfolgreich überstandenem Trotzanfall, lese ich die Geschichte unser…

… dass man sich nie von seinem eigenen Weg abbringen lassen sollte, egal wie absurd er sein mag. So lange er halbwegs realistisch ist und einen selbst glücklich macht, ist es der richtige Weg.

Das Zebra wird als Ehrengast vom König der Savanne zu einem Festmahl eingeladen. Es ist völlig aus dem Häuschen. Der Elefant ahnt jedoch Böses und versucht das Zebra aufzuhalten. Das Zebra denkt sich, dass sein Freund nur neidisch…. Hier zeigt sich, wer ein wahrer Freund ist….

Ist es legitim Menschen zu töten, um auf Missstände aufmerksam zu machen? – Ein Jugendbuch mit Fragen zum Thema Umwelt und Verantwortung für andere Menschen, verpackt in ein Abenteuer, in dem Jugendliche sich und ihre Fähigkeiten selbst entdecken und weiterentwickeln. Denn eigentlich sind sie viel mehr als nur der verwöhnte reiche Nachwuchs ihrer Eltern…

Die Geschichte handelt um eine besondere Freundschaft und darum, dass Zoohaltung nicht artgerecht ist. Das Letztere brachte besonders meinen kleineren Sohn zum Nachdenken „Mama dann geht es den Tieren im Zoo….

Da die Biene im Buch immer durch ein Guckloch hervorgehoben ist, lässt sie sich auch von den Kleinsten schnell entdecken. Größere Kinder können aber auch kleine Details auf den übrigen Seiten…

Uns hat es eine Menge Gesprächsstoff geliefert und ich würde es mir als Schullektüre wünschen, um Jugendlichen die Wirkung ihrer Sprache zu verdeutlichen.

Eines Tages rufen die Freunde wieder nach Hilfe und finden Herrn Tukan völlig erschöpft wieder. Sie merken, dass es nun Zeit

Das Buch ist mitreißend, liest sich flüssig und gibt einen Blick auf die Abgründe des Terrorismus frei. Die Planung der Attentäter…

Das Buch ist eine wirklich tolle Wissensquelle für die Kinder und vermittelt neben der Spannung des Piratenlebens, das hier anschaulich geschildert wird, sehr viel Sachwissen.

In der Kritzelkarten Fennzauber Box stecken kunterbunte Kritzelkarten mit 100 verschiedenen Fee-Motiven zum Weitermalen. Mit dem abwischbaren Stift können die Karten immer wieder…

….denn der Roman ist witzig, aber trotzdem mit ernstem Hintergrund. Sie hat dieses Buch sehr angesprochen, aber auch zum Gespräch mit mir angeregt…

Tolle, altersgerechte Geschichte, die wunderbar die Wochentage erklärt….

Unsere Tochter ist 6 Jahre alt und jetzt am Ende der 1. Klasse. Sie kann schon ganz passabel lesen und da ich von den Büchersternen schon viel Gutes gehört hatte, kam dieses Buch…

Durch den flüssigen, lockeren und leichten Schreibstil des Autors sind wir durch die Seiten nur so durchgeflogen. Es werden viele verschiedene Themen wie Freundschaft, Liebe, Probleme mit den Eltern und der Pubertät…

Schon nach den ersten Seiten war meine Tochter Feuer und Flamme und wollte unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht

Sie hatten die Stempel griffbereit und war bereit los zu stempeln. Auf den erste…

Jetzt erkennt mein Sohn Zusammenhänge zwischen Mamas Bauch und dem Babybauch der Mutter in dem Buch. Besonders schön ist die Klappe, bei der in den Babybauch geschaut werden kann. So versteht…

Mit seiner Thematik ist das Buch sehr wohl für Jungen als auch für Mädchen geeignet, nämlich einfach so sein zu dürfen, wie man selbst ist

Und warum nicht einfach mal über den eigenen Tellerrand hinausschauen? Der lockere Sprachstil, die kurzweiligen Beschreibungen der Szenen, der Wortwitz…

Nichts passt, es gibt nur Streit und schlechte Tage, miese Laune… Dieses Buch wird unter Garantie immer wieder herausgekramt werden und uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir empfehlen es getrost allen Kindern…

Auf spielerische Weise lernen Kinder in diesem Wimmelbuch viel Wissenswertes über die Helden unserer Natur: die Bienen. Ich kann das tolle Pappbilderbuch nach bestem Wissen und Gewissen an andere Familien…

… egal ob man die Erwartungen erfüllt, die gestellt werden. Dass man liebenswert ist, genauso wie man ist.Die Bilder sind mit kleinen Details versehen. Auch nach mehrmaligem Lesen fallen noch amüsante Kleinigkeiten in den Zeichnungen auf…

Auch Luzis Haustier Cornibus sorgt für Unterhaltung und wurde schnell zum Liebling meines Sohnes. Er kann sich in jedes Tier verwandeln und…

Der Umfang des Buches (fast 500 Seiten) ist für eingefleischte Leseratten. Sehr angenehm ist der Schreibstil der Autorin. Jugendliche werden kaum Probleme beim Lesen haben.

Das kleine Glühwürmchen Gloria ist so mutig, sehr neugierig, gibt nie auf und nimmt alles nicht ganz so schwer. Das Leben ist ein Abenteuer, wenn man sich nur genug anstrengt…

Unser Sohn Luis (2,5 Jahre) liebt seine neue Geschichtenbox und sagt abends immer, Mama oder Papa sollen ihm doch „die Karten“ vorlesen. 😉

Mein Nils ist gerade 4 Jahre geworden. Sein Lieblingsspiel ist zur Zeit ,,Superheld,, sein. So war die Freude sehr groß als bei uns das Buch ,,Starke Superhelden Geschichten“ankam. Mit leuchtenden Augen machten wir es uns auf dem Sofa bequem und fingen an zu lesen.

Der Clou sind natürlich die beiliegenden Plastikbrillen in verschiedenen Formen, Farben und Größen, die man den Tieren aufsetzen kann. Da kann auch mal die Kuh die Mausbrille aufhaben oder andersrum. Unsere Tochter ist 2,5 und hat großen Spaß dabei, während des Vorlesens, aber auch alleine, die Brillen durchzuprobieren…

Besonders angetan hatte hat meinem Sohn die Geschichte um den Schnullerbaum. Bereits nach dem 1x Lesen wollte er das Buch nochmal vorgelesen bekommen und hat dann freiwillig für den Mittagsschlaf den Schnuller abgegeben…

Das Buch ist, laut meiner Tochter Nele, wie ein Ü-Ei. Eben eine gesunde Mischung aus Rätsel – Spass, Spannung, Unterhaltung und irre witzig. Die hübschen Zeichnungen fanden bei Nele großen Anklang, da sie selber gerne malt…

Sehr schönes Buch, sehr empfehlenswert. Regt Kinder schon im Vorschulalter an Bücher zu „lesen“ bzw. in die Hand zu nehmen. Meiner Tochter haben alle vier Geschichten sehr gut gefallen, wobei die Geschichte, in der Sophia durch den Zauberring ins Reich der Feen gelangen kann, sie am meisten „verzaubert“ hat.

und sich auf der Suche nach Vorbildern befinden, die ja nicht unbedingt mehr Erwachsene sein müssen. Warum nicht auch voneinander lernen und miteinander lernen?

Meine Tochter konnte die Emotionen sehr gut nachvollziehen und anhand der Wolken benennen. Immer wieder erkannte sie Ihre eigenen Emotionen der letzten Tage in den Bildern. Besonders das Ende hat uns sehr gut gefallen. Es zeigt, dass es alles wieder gut….

Das Buch ist toll gemacht, abwechslungsreich und auch einfach zu lesen. Meine Tochter ist zwar erst 12 Jahre, aber ihr hat das Buch wirklich sehr gut gefallen und sie hat alles verstanden. Mit den verschiedenen Schriften, den bunten Seiten, den dazu passenden Bilder, wird es wirklich zu etwas ganz Einzigartigen…

Die gesamte Story ist nicht vorhersehbar, wie man es bei einigen Büchern kennt, sondern bleibt durch geschickte Wendungen spannend und mitreißend bis zum Schluss. Mein Sohn, der das Buch zuerst gelesen hat, war begeistert davon und konnte es kaum aus der Hand legen. Innerhalb von drei Tagen hatte er es bereits ausgelesen.

Meine Töchter haben beim Lesen mehrfach die Luft angehalten und waren total gefesselt von der spannenden Handlung, die so einiges an unerwarteten Wendungen bereithielt

Ein sehr schönes Buch mit wahren, alltäglichen Problemen die jeder in der selben Situation bestens nachempfinden kann. Anhand dieser niedlichen und schön verständlichen Kapitel, kann man für sich selbst was mitnehmen und in den Alltag einbauen…

Für Kinder von 5-7Jahren ist es sicherlich ideal, aber auch jüngere Kinder haben viel Freude an den freundlich bunten Bildern und dem Sprachrhythmus der Reime. Hier sind Lerneffekt, Leichtigkeit und Motivation zum Weitererzählen wunderbar kombiniert. Die Kinder haben bei allem Lerneffekt auch noch einen Riesenspaß daran!

„Die Eule mit der Beule“ ist ein wunderbares Buch zum Trösten. Durch die robusten Seiten und stabilen Schieber ist es schon für Kinder ab 18 Monaten geeignet.

Der Text ist kurzgehalten und kommt mit einem bis maximal 2 Sätzen aus. Dazu die Schieber um zum Beispiel die Beule wachsen zu lassen oder um zu trösten.

Ich habe das Buch für meine Tochter gewählt, da sie gerade in der Schule das Thema der Judenverfolgung hat und ich mir gedacht habe…

… lustig, wortwitzig wie „Übung macht den Meisterhund“ oder Deutschland sucht den Super-Doofi“

Gibt es denn etwas cooleres für kleine Leseanfänger? „Mein Sohn war jedenfalls sehr begeistert…“

Mit unserem Kleinsten ist das Einschlafen derzeit ein riesiges Problem, da der kleine Mann einfach nicht in den Schlaf finden will. Jetzt habe ich ein Gute Nacht Buch, das ihm Lust aufs Schlafen gehen…

Meine vier Kinder sind große Fans des „schlauen Stiftes“. Ein paar Bücher haben wir schon, da kam das Regenwald-Buch als Abwechslung genau richtig. Es ist faszinierend, was die Kinder mit dem Stift alles nebenbei aufschnappen, seien es…

Meine Tochter Nele (11 Jahre) ist da nicht anders und freut sich immer riesig, wenn es zum goldenen M geht! Begeistert wurde deshalb auch das Buch: „Ratten-Burger“ von David Walliams erwartet.

Schwarzer Humor und irre witzig, auch die Zeichnungen fanden großen Anklang. Nele begeisterte gerade diese…

Und wenn das Kind große Freude an dem Buch hat, dann scheint der Autor ja auch irgendwie alles richtig gemacht zu haben. Ich kann das Buch daher für alle empfehlen, die sich für ihr Kind ein Buch wünschen, dass sie zum Lachen bringt…

Ich, als Erwachsene, finde besonders toll, dass auf den ersten beiden Seiten des Buches verschieden Malideen mit Wasserfarben vorgestellt werden, die wir sicherlich alle als Kinder schon mal ausprobiert haben, die aber nicht mehr präsent sind. Oder hätten Sie beim Lesen des Wortes „Wasserfarben“ gleich an Spritzer mit der Zahnbürste gedach….

Die kleineren und größeren Missgeschicke der Dinorinos haben für reichlich Spaß beim Vorlesen gesorgt. Unsere sonst recht lebhaften Jungs haben den Verlauf der Geschichte sehr aufmerksam und gespannt verfolgt. Sie konnten gar nicht genug bekommen und so stand am Ende des Buches die große Frage: „Mama gibt es da noch mehr Bücher von?“ und „Mama wann….

Viele der Geschichten kannten sie ja schon vom Kindergarten, aber mit diesem Buch, verstanden sie alles erst so richtig. Mein großer Sohn meinte zu mir „Ach Mama, darum hat das Gott gemacht!“ Es lässt sich wirklich ganz toll lesen und ist für Kinder in diesem Alter sehr gut verständlich. Das Buch ist so liebevoll gestalten, so stehen z.B. die Namen über den zwölf Jüngern, dadurch verstehen die Kinder einfach viel besser, da sie sich auf Grund der Bilder, etwas vorstellen können. Wir sind wirklich begeistert von diesem Buch, es ist eins unserer Liebsten geworden.

Mein Sohn versteht es mit 5 Jahren schon deutlich einfacher und erzählt mir anhand der Bilder, die Geschichte nach. Das gebundene Buch mit seinen 40 Seiten, ist recht groß aber dennoch handlich. Es ist nicht zu dick und durch sein Hartschalencover nicht so empfindlich.

….bekommen sie ihren eigenen Kopf und wollen meist eher ungerne zum Arzt gehen. Mit diesem Buch kann man ihnen zeigen, dass man keine Angst haben muss und es gar nicht so schlimm ist…

Beim Ersten Spielen waren meine Kinder 2 Stunden konzentriert mit viel Freude dabei das Buch zu entdecken. Es wird immer wieder aus dem Schrank geholt und ich bin begeistert wie lange meine Kinder sich mit dem Buch beschäftigen können ohne das es langweilig wird.

Mir gefällt es außerdem sehr gut, dass schwierige Worte, die Kindern nicht unbedingt geläufig sind, erklärt werden (z.B. Lockvogel, Phobie). Der junge Leser hat also nicht nur Spaß, sondern eignet sich ganz nebenbei auch Wissen an.

Das Buch ist auch schon für jüngere Kinder empfehlenswert, da die Sätze sehr kurz gehalten und die Zeichnungen einfach und übersichtlich sind. Einzig die Art, wie der kleine Tiger Aufmerksamkeit erlangt, nämlich…

Meine Tochter liebt Pferde über alles. Auf dem Buchcover schaut ein etwas zotteliges Pony den Leser an. „Mama, das Pony sieht frech aus“, stellte meine Tochter fest und war sich sicher, dass sich in dem Buch ein spannendes Abenteuer verbergen muss.

Obwohl mein Sohn erst 18 Monate alt ist, wollte ich ihm dieses Fühlbuch nicht vorenthalten. Und siehe da… Auch er wird von diesem Buch bestens unterhalten! Er blättert auch gerne selbst darin und findet schnell und zielsicher…

Die vielen bunten Figuren des Buches, die mit Filzstift gezeichnet worden sind, haben die Kreativität meiner Zwerge gefördert: „Schau Mama, den General kann ich auch zeichnen“, oder „Den HUHU kann man ja ganz einfach malen“, haben meine Kinder bemerkt.

Die Geschichte ist in wenigen aussagekräftigen Sätzen geschrieben. Die Illustrationen sind sehr schön und ausdrucksstark dargestellt und ergänzen den Text. Es gibt noch viele Details zu entdecken, die

Der 12jährige Simon Thorn merkt, dass er die Fähigkeit hat, mit Tieren zu sprechen, zieht er sich immer mehr zurück. Die Mitschüler, die mitbekommen, dass er zu Tieren spricht, hänseln ihn. Sein bislang einziger und bester Freund möchte lieber zu den „coolen Jungs“ der Schule dazugehören und wendet sich von ihm ab.

Dieses Bilderbuch erzählt von dem „ Mädchen von weit weg“, mit unbekanntem Schicksal und voller Sehnsucht nach Geborgenheit, welches auf eine einsame „Graue“ trifft, die ihre Einsamkeit nicht aufgeben möchte und keine Veränderungen in ihrem Leben wünscht…

Die kleine Hexe, der nicht immer alles gelingt und die auch beim Zaubern etliches verschusselt ist eine sehr sympathische Figur. Im Hexenwald ist die Aufregung groß: ein Drache fliegt über dem Wald…

Ich habe das Buch zunächst alleine gelesen. Danach habe ich mich allerdings entschieden, es (erstmal) nicht meinen Kindern vorzulesen. Warum erzähle ich später.

Meiner Tochter gefiel das Buch sehr gut. Aufgrund unserer Unterhaltungen danach gab es noch viele Fragen von ihr, so dass ich sehen konnte, dass sie auch am Thema interessiert ist und viele Sachen einfach auch noch nicht verstanden…

Die Kinder finden die Geschichte natürlich toll und meinten, die Taube ist ja witzig, die hat immer so coole Ideen. Auf Nachfrage scheint besonders die Hot-Dog-Party ihren Gefallen gefunden zu haben „weil die so witzig aussieht“. In vielen kleinen Argumentationen…

Bin ich jemand, der sich für Freunde, Familie, Kollegen einsetzt und dabei aufgrund dessen selbst einen Nachteil einsteckt oder jemand, der Freunde, Familie, Kollegen verrät, wenn ich einen Vorteil für mich daraus ziehen kann…

Sie stinken, sie pupsen, sie rülpsen, fluchen häufig und baden im Schlamm. Welches Kind findet das nicht toll? Umso belustigter, fast ein wenig bewundernd, folgen meine Buben den Geschichten der Olchis. Sie sind einfach lustig, sie sind cool und erleben die tollsten Abenteuer…

Die Seiten färben sich dunkler, um so weiter die Nacht in dem Buch voran schreitet und dann wieder heller, um so näher der Morgen kommt. Das bringt zusätzlich Spannung in die Geschichte und meine Tochter und ich finden dieses Extra wahnsinnig toll!

Es ist für Kinder ab 3 Jahren gedacht, aber zum Vorlesen fand meine Tochter mit ihren frischen 2 Jahren es auch schon sehr interessant.

Auf der beiliegenden CD kann man sich das musikalische Werk anhören und mit den Kindern nebenbei im Buch blättern. Das macht dieses Buch für Kinder noch einmal viel interessanter. Und auch wenn dieses Märchen nicht jedes Kind gleich packt, so wird es mit Ton auf jeden Fall begeistert sein.

Mein Sohn hat mir beim Vorlesen aufmerksam gelauscht aber gleichzeitig die Geschichte anhand der Bilder nachempfunden und mir nochmal mit seinen Worten und Gedanken erzählt. Er hat es auch mit den Krankenhausbesuchen unserer Oma…

… aufzeigt, dass Hänseleien jeden treffen können, und man sich dadurch nicht entmutigen lassen sollte, sondern einen Weg finden kann, sich zu behaupten

Toll ist, dass die Kinder hier nicht nur ein vorgefertigtes Spielzeug in die Hand gedrückt bekommen, sondern Anregungen selber kreativ zu sein.

Mal ein etwas anderes Buch welches witzig ist und daher viele Kinder zum Lachen bringt. Aber auch die Erwachsenen können über den…

…um ein aktuelles Thema bietet, sondern auch dazu anregt, sich Gedanken über den Nutzen und das Risiko von neuen Entwicklungen zu machen. Dabei ist der Thriller zum Luft anhalten spannend ohne gruselige Details zu beschreiben.

…nicht zuletzt weil die Medien und Nachrichten hierzu immer wieder Themen und Fragen aufwerfen.

Wir finden es als absolut empfehlenswert und besonders wertvoll (besonders für die Altersklasse ab 13/14 Jahre)!

Das Gucklochbuch lässt neben dem Text viel Spielraum um den Kindern das Waldleben und den Herbst zu erklären. Als meine Zwerge beispielsweise die Eule im Nest entdeckt haben

Das Buch beinhaltet 13 kurze Geschichten rund um Ballett, Freundschaft, Elfen, Drachen und allem was das Mädchenherz so begehrt.

Meine Tochter (4) lässt sich sehr gerne etwas vorlesen, wird aber schnell ungeduldig und wuselig und fängt an, herumzurennen. Das Buch aber bindet die Kleinen mit ein, da sie hier mitlesen können. Hauptwörter…

Mein Sohn ist mittlerweile sehr wählerisch in seiner Leselektüre und bevorzugt ausschließlich spannende Geschichten. Diese war genauso eine, wie er sie auch gern liest. Schon von den ersten Seiten an wird der Leser…

Das kennt wohl jeder mit mehr als einem Kind ? Man kann es nie allen Recht machen.

Nele (10 Jahre), meine Tochter hat so ihre Vorstellungen vom fernen Kontinent….

Vor allem für Mädchen, doch ebenso gut auch für viele Jungen dürfte das Buch interessant sein. Auch der Schreibstil ist leichtgängig und liest sich für..

Wenn wir auf die Seite mit der Kuh stoßen, ruft mir mein kleiner Mann schon laut „Muuuh“ entgegen und zeigt mit dem Finger auf die liebevoll gestalteten Zeichnung der Kuh.

Die einzelnen Geschichten sind kurz genug, um sie zwischendurch zu lesen und auch für kleinere Kinder gut zu verfolgen. Wir haben das Buch in zwei Tagen und mehreren Etappen komplett durchgelesen. Die Gestaltung des Buches ist sehr ansprechend. Die Tiere sind lustig und kindgerecht gezeichnet, die Sprache des Buches gefällt mir auch sehr gut.

Dieses wunderschöne Buch lässt die Fantasie der Kinder aufblühen, sie können die Farben an den Händen und Fingern fühlen, ganz ohne Pinsel malen und sich kreativ ausleben. Viele verschiedene, absolut süße Bilder auf jeder Seite, die das Kind mit seinen Fingerabdrücken vervollständigen…

Für Kinder ab 2 Jahren ist das Buch optimal, da die Kleinen dabei sind die Welt zu entdecken und immer wieder Neues kennen lernen, so kann man ihnen Mut machen die Dinge einfach auszuprobieren, außerdem lernt man in dem Buch wie wichtig vertrauen ist.

Mein Sohn kann sich vollkommen in die Ideen von Frieda hineinversetzen und wäre glaube ich oft gerne an Ihrer Stelle – auch wenn sie oft geschimpft bekommt…

Klassiker für kleinere Kinder verständlich und amüsant erzählt. In diesem Buch werden die Abenteuer von Robin Hood in zehn Kapiteln mit kindgerechten Illustrationen zum Leben erweckt…Der Erzählstil ist humorvoll und so können die Kleinen abends im Bett…

Und das ganz große Glück hat auch für sie vier dicke Hufe! Und Nele kann die vorliegende Pferde-Geschichte freudig an pferdebegeisterte Mädchen und Jungen weiter empfehlen.

Das Buch spricht Ungerechtigkeiten an, vor denen wir in unserer westlichen Komfortzone gerne die Augen verschließen. Und ja es gibt sie noch, die Kinder, die keine Kinder sein dürfen.

Was aus Anuka und ihren Freunden wird, sobald die Urlaubssaison beendet ist, lässt die Geschichte offen…

Mein Sohn als Energydrink-Experte (ganz furchtbar) hat heute glaube ich etwas mehr Respekt vor diesen Drinks als vor dem Buch. Er hat wirklich seit…

Spannendes und gelungenes Kinder-Sachbuch, um die Natur. Das Sachbuch ist für meine Kinder und uns sehr interessant und kommt immer wieder zum Einsatz, weil es nie langweilig wird. Meine ältere Tochter ist total begeistert von den Tieren unter Wasser…

In dem unendlich großen Meer lebt ein kleiner Delfin, der gut behütet mit seiner Familie, gut gesichert von einem Korallenfelsen. Dem kleinen Delfin geht es gut, er braucht keine Gefahren zu befürchten. Doch seit ihm seine Tante…

Ab und zu fliegt so ein Buch mal durch den Raum oder wird etwas gröber angeschaut/angepackt und ich muss sagen es sieht immer noch sehr gut aus. Die Ausziehseiten funktionieren einwandfrei und die dazu passenden Geräusche sind auch super.

…liegt dem Buch eine CD mit allen Geschichten bei. Sehr praktisch. Aber meine Mathilda fand es natürlich schöner, wenn ich ihr vorlese.

Und nichts erfreut das Mamaherz so sehr, als das stolze Kinderlachen, wenn die kleinen Ratefreunde richtig geraten haben.

Eine spannende Geschichte von der ersten bis zur letzten Seite. Schön dargestellt und phantasievoll erzählt. Wer möchte als Kind nicht gerne mit dem Traktor…

…ohne Verletzungen an den Bienen vorbei zu kommen um den kostbaren Honig mit nach Hause zu bringen.

Pippa Morgan ist ein 10jähriges Mädchen. Mit ihrer besten Freundin Rachel hat sie alles zusammen gemacht, gespielt, gelacht und Spaß gehabt. Sie waren nahezu Seelenverwandte. Leider ergibt es sich, dass Rachel mit ihren Eltern nach Schottland zieht und Pippa nun alleine und ganz ohne Freundinnen dasteht, was sie natürlich sehr unglücklich macht…

Hamster Oleg ist ganz nahe dran am Alltag einer ganz normalen Menschenfamilie und er verfügt über hervorragende Menschenkenntnis. Deshalb ist es ein Riesenvergnügen, mit Oleg über die Menschen zu schmunzeln, den Kopf zu schütteln und lauthals zu lachen.

In diesem Buch gibt es nur kurze und knappe Sätze, vielmehr hat man hat Spiel und Spannung dabei, weil es auf jeder Seite etwas zum Suchen gibt. Durch dieses Buch wurde der Wortschatz meiner Tochter auch etwas erweitert was ich natürlich richtig super finde.

Darum gehts: Die Geschichte handelt von der angesehenen und wohlhabenden Familie Sinclair. Im Sommer kommen alle Familienmitglieder auf ihrer Privatinsel vor der Küste Massachusetts zusammen, um den Sommer miteinander zu verbringen. Es wird der Anschein erweckt, dass es sich um eine große, glückliche Familie handelt…

Oma erzählt von ihrem Leben und jetzt wird es für Ben so richtig spannend. Die beiden planen ein großes Ding und die Freitage können für ihn nun nicht mehr schnell genug kommen! Was für ein rasantes Abenteuer!

Besonders beeindruckt war sie davon, dass Marty ganz alleine und furchtlos so eine schwere Aufgabe übernommen hat. „Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen und spürte Seite für Seite die Angst, die Shilo und Marty hatten“, so Nele.

Sie trödelt auch lieber in den Tag hinein. Ständig muss sie angeschoben werden, so ganz anderst als ihre kleinere Schwester. So zeigt uns das Bilderbuch das jeder anders ist und jeder die Zeit im Leben bekommen soll die er braucht. Das ist ja das Schöne, dass wir unterschiedlich sind…

Sie spielen zusammen, teilen und tauschen. So, wie in jeder Freundschaft, gibt es auch manchmal Streit und Versöhnung. Die Mädchen sind so gut befreundet, dass es auch kein Problem ist, dass Alannah für Helene antwortet, wenn diese mal wieder ihren Trotzkopf aufhat. Und auch, wenn man Streitigkeiten einmal nicht lösen kann…

Wie wurde ein stinknormales Würstchen zum Hot Dog? Und welchem glücklichen „Unfall“ verdanken wir die Erfindung des Eis am Stiel? Fast immer steckt hinter den alltäglichsten Dingen eine kleine Geschichte, die den wenigsten Leuten bewusst ist.

Das Thema Tod wird dort sehr schön und niedlich umschrieben, auch finde ich sehr wichtig dass Kinder mit diesem Thema früh genug konfrontiert werden. Jedoch wusste ich bis dato nicht wie ich es am besten verpacken soll…

Obwohl ich anfangs nicht sicher war, ob mein Sohn (16) das Buch bis zum Schluss lesen würde, hat es ihn in seinen Bann gezogen und er hat es innerhalb eines Tages ausgelesen. Das Buch ist lesenswert…

Die Bilder sind witzig und kindgerecht illustriert und es gibt viel zu entdecken. Beispielsweise sind im letzten Labyrinth ein paar Pinguinküken geschlüpft, worauf man den Freunden auf ihrer Suche andere Gänge zu den Eltern des „Möp“ suchen muss.

Das Verhalten der Kinder in der Schule, die im Alter meiner Tochter (10) sind, ist geprägt von Zickereien und Streitigkeiten. Gut und wichtig ist es, hier auch wieder herauszukommen und sich nich

Stell dir vor, du könntest all deine Wünsche wahr werden lassen! Als Tim das erste Mal auf Professor Eisenstein und seine merkwürdige Kiste trifft, ahnt er nicht, was für eine wundersame Erfindung er in der Hand hält. Der schrullige Professor hat eine Wunschbox erschaffen: Alles, was man sich vorstellt, erscheint darin!

Unser Paul fand gerade die Geschichte mit dem Mark sehr interessant, da er wirklich oft Angst hat uns zu verlieren. Obwohl das noch nie vorkam. Er hat sich die Regeln sehr gut eingeprägt und ich finde es geht Hand in Hand mit der zweiten Geschichte…

Meine Tochter wollte immer und immer wieder, dass ich es ihr vorlese und sie stellte auf jeder Seite Fragen über Fragen zu den Bildern. Und schließlich lachte sie sich immer kaputt über das Opossum, welches mit…

In diesem Wimmelbuch werden Tiere gesucht, die sich von ihren Artgenossen abheben. So kann das Kind beispielsweise in einem Meer voller Quallen die Qualle suchen, die Trompete spielt…

Ebenso wie bei den Vorgängerbüchern aus der Vorlese-Mitmach-Reihe hat auch der fünfte Band zehn lustige Vorlesegeschichten, die u.a. von springenden Schweinen, der Gute-Laune-Waschstraße oder um kleine Gespenster handelt.

Die verschiedenen Geschichten sollen u.a. auch die kindliche Sprachentwicklung fördern. Daher gibt es bei jeder Geschichte z.B. Fragen zu der Geschichte oder kleine Aufgaben wie z.B. bestimmte Gegenstände zu suchen…

Aber auch Konflikte werden im Buch thematisiert mit denen man auch im echten Leben konfrontiert wird. Wenn man aber gute Freunde hat, kommt man mit diesen viel besser klar und findet meistens auch einen Ausweg. Ein toller Tipp wie ich finde.

die Kinder ganz ohne erhobenen Zeigefinger und werden bei uns daher sehr gerne gelesen. Dass es einem schwer fällt sich zu entschuldigen, Versprechen nicht eingehalten werden, oder dass auch in einer Freundschaft mal gestritten wird…

…und das Buch teilweise sehr lustig (man konnte sie noch im Nebenzimmer lachen hören). Nachdenklich wurde sie aber…

Gebannt lesen die Kinder Seite um Seite und stellen auch Fragen zur damaligen Zeit und zu der Flucht ihrer Großeltern. Philip Kerr erzählt sehr einfühlsam und spannend von der Flucht im ukrainischen Winter…

Der Hintergrund sieht aus wie Holz. Überrascht wird der (potentielle) Leser, sobald er das Buch in die Hand nimmt, denn das „Holz“ ist angeraut und selbst die Maserungen sind zu ertasten. Überall wo es weiße Flächen, sei es Schrift oder Insekten, gibt ist es glatt. Wirklich aufregend gemacht. Mir gefällt es sehr gut.

Jeder hat einen großen Wunsch, etwas das man UNBEDINGT einmal machen oder haben möchte. So auch Anna. Das Mädchen wünscht sich sehnlichst einen Hund – und nichts, aber auch gar nichts anderes…

Es gibt einfach Tage an den denen mag man gar nicht rausgehen. Das sind dann Tage der Bücher und der Spiele… Eine tolle Abwechslung sind auch Rätselbücher für Kinder – damit kommt garantiert keine Langeweile auf…

In der letzten Zeit war es draußen eher ungemütlich und meine Buben waren viel krank. Da kam uns das Rätselspaß-Buch gerade recht. Mein Großer hat fleißig gerätselt und gemalt…

Die Geschichten in den Büchern sind jeweils in einzelne Kapitel unterteilt und das macht das Lesen für die Kinder übersichtlicher und besser. Die Sprache selbst ist einfach und bildlich gestaltet, so dass der Leser sich immer ganz genau vorstellen kann, was passiert…

Dies ist bereits der zweite Teil, der aus der Sicht von Hannah aus dem Leben ihrer Familie erzählt. Zu Hannahs Familie gehören die Mama, der Papa, die Schwestern Lilly, Cora und Frida. In diesem Teil geht es um Omas Geburtstag. Sie wird nämlich 75…

… aufklappen, aufbauen, bekleben und mit den selbst gebastelten Spielfiguren seiner Fantasie freien Lauf lassen. Es besteht aus einem „normalen“ Buch mit Vorlesegeschichten…

Also macht er sich mit seinen Freunden Paula und Olli auf den Weg in die Schule, um herauszufinden wer seine Lehrerin sein wird. Hoffentlich wird es die liebe…

„Schon bald ist wieder Ostern und eigentlich wartet jeder auf die Ankunft eines ganz bestimmten Hasen… Fast jeder.“, denn die Katze scheint sich überhaupt…

Die Hauptperson des Buches ist die kleine Erdbeerfee Erdbeerinchen, die mit ihren besten Freunden Irmi Spitzmaus, Igel Zetti und Bibo Schmetterling viele tolle Abenteuer erlebt. Man lernt in den 6-seitigen Kurzgeschichten…

Den Kindern wird leicht verständlich das Leben von früher zu heute erklärt. Meine große lauschte bei dem Thema das in der Schule früher andere Sitten herrschten und es strenger war. Sie ist auch schon in der Schule und kann sich das nicht vorstellen, dass früher nicht alle Kinder in die Schule zum Lernen gingen. Meine jüngere Tochter klappt am liebsten die Fenster auf.

Aber auf keines unserer vielen Bücher hat er sich sofort so sehr gestürzt wie auf das Buch über die kleine Socke. Ich habe es gleich vorgelesen, er wollte es direkt nochmal hören, und nochmal, und nochmal.

Das Bilderbuch „Darf der das“ ist ein wunderschön illustriertes Buch. Es handelt davon, das eine kleine Giraffe zusammen…

Wer musste denn als Elternteil noch keine prekären Fragen über die Ritterzeit beantworten. Ja, wie ging man denn damals auf die Toilette? Wer entsorgte den ganzen Müll? Wie konnte man denn überhaupt Ritter werden?

Dadurch, dass die Autorin den Zuhörer direkt anspricht (z. B.“…und da, das kannst du ja vielleicht verstehen, war Gott irgendwann mit seiner Geduld am Ende.“), waren auch meine kleineren Töchter von der Geschichte sofort angetan und freuten

Durch die Geschichte lernt man dass sogar diese schlechten Träume manchmal ganz nützlich sein können. Man soll sich also seinen Ängsten stellen.

Die Kinder lernen freundlich aber direkt auszudrücken, was sie stört und dass sie Respekt und Fairness für sich oder bestimmte Situationen einfordern.

Ein neues, spannendes Abenteuer auf der Insel bei Tante Frida, das die Kinder in seinen Bann zieht…

Wenn man das Bilderbuch betrachtet, fallen einen direkt die liebevoll gestalteten Seiten auf. Die satten Farben und die tollen Illustrationen lassen Kinderaugen immer wieder aufs neue Funkeln.

Wer denkt, 2 Sams können mit den anderen Büchern nicht mithalten,der irrt. Ein Sams zu viel ist für mich jetzt genauso nicht wegzudenken, wie die anderen Sams Teile. Einfach herzlich und süß…

Es wird genäht, geklebt, gefaltet und geschnitten, so dass ein abwechslungsreiches Sammelsurium an Ideen abgebildet ist. Sowohl Spielzeug kann gebastelt werden, als auch Deko und sogar Anleitungen für Spiele sind im Buch enthalten.

Die Geschichten sind gleich aufgebaut: Jeden Tag ziehen sie mit einer neuen Idee das Mammut zu jagen los und kehren am Abend, viel zu spät und ohne Beute nach Hause zurück.

Wie schafft es ein 11jähriger Junge ganz allein ohne andere Menschen zurechtzukommen? Was macht er alles, um andere Menschen zu finden, um selbst zu überleben? All diese Fragen stellt man sich, wenn…

Dieses letzte Buch mit einem silberfarbenen Hardcover faszinierte uns vom Anfang an bis zum Ende. 240 Seiten voller Spannung und man möchte es am liebsten in einem Rutsch durchlesen.

Darum gehts: Bullerbü ist ein kleines Dorf in Schweden mit nur drei Höfen. Dort Leben Inga, Lasse, Bosse, Lisa, Britta und Ole mit ihren Eltern. Lisa ist die Erzählerin des Buches und sie berichtet über Erlebnisse und Ereignisse in Bullerbü wie…

Zoe, die Kleinste von drei Geschwistern sucht einen Spielkameraden in ihrer Familie. Doch alle sind schwer beschäftigt und keiner hat Zeit um mit Zoe zu spielen. Ihre große Schwester muss…

Ein lustiges Buch, das mit seinem mitreißenden Schreibstil und viel Humor jedes Mädchen in ihren Bann zieht und süchtig nach mehr Geschichten von Lotta macht…“

Zunächst ist da gleich am Anfang eine kleine Stadtkarte, auf der die Häuser von Karl Nickel, seiner Freunde und Familie, sowie die Umgebung eingezeichnet sind. Das ist ein toller Einstieg, um den Kindern zu zeigen, wie der Karnickeljunge eigentlich wohnt. Mein Tochter war an dieser Stelle schon einmal sehr interessiert und fragte andauernd…

Hier findet jeder etwas zum Malen, Basteln, Rätseln und Spielen. Egal ob Jungs oder Mädchen, die Märchen machen jedem Spaß.

Die Spannung, die man als Leser erhielt, zog sich bis zur letzten Zeile. Man wollte wissen, was es mit dem ominösen Anrufer auf sich hat, wie viel Wahrheit sich hinter seinen Erzählungen verbirgt und ob es für die Hauptdarstellerin Tori ein positives Ende bereit hält.

Meiner Tochter gefiel besonders gut, dass es völlig überraschend zu einer entscheidenden Wendung kam.

Aber man kann von ihr lernen dass man nur zusammen halten muss und so alles schaffen kann.

Das Bild auf dem Cover ist klasse. Matilda und Jim sehen einfach zu niedlich aus. Aber auch sind sie ein bisschen verwegen wie es sich für echte Piraten gehört. Besonders toll finden wir das Schiff welches leicht Hintergrund zu sehen ist…

Ich habe das Buch mit meinem kleinen Sohn als Gute-Nacht-Geschichte gelesen, das gehört zu unserem täglichen Einschlafritual und das Buch…

Kinder, die gerne bestimmen (würden), können sich schon nach den ersten Seiten mit Luisa identifizieren. So meine Tochter, die bereits nach wenigen Seiten sagte, „die bin ich“.

Das Besondere an dem Buch ist seine Vielseitigkeit! Man kann es wie ein ganz normales Buch gemeinsam lesen, oder man puzzelt während des Vorlesens…

Früher wurde den Kindern, auch durch Bilderbücher, gelehrt, sich anzupassen und nicht zu streiten. Das sieht heute ganz anders aus. Denn Streit gehört zum Leben dazu und es ist wichtig zu verstehen, warum es zu Konflikten gekommen ist und wie man diese am besten löst.

Wir sind sehr begeistert von dem Buch. Mein Sohn möchte nur noch aus diesem Buch vorgelesen bekommen. Dieses Buch macht das Beantworten häufig gestellter Kinderfragen zum Kinderspiel.

Ein tolles Soundbuch, dass Kindern Körpergeräusche auf lustige Art und Weise näher bringt.

Fünf Geräusche werden vorgestellt, die der menschliche Körper produzieren kann: Niesen, Schluckauf, Herzschlag, Pupse, Schmatzen und Schlürfen.

Ein Jugendbuch über die aufregenden Abenteuer des jungen Lukas, dem Sohn eines Grafen… Dieses Werk ist das erste Jugendbuch, das der Autor Oliver Pötsch geschrieben hat. Er ist deutschlandweit bereits durch seine Erwachsenenroman…

„Es regt die ganze Familie an mitzumachen und zu erzählen…“ . Das Buch enthält sehr schöne kindgerechte Geschichten für unterschiedliche Zuhörer. Es ist nicht nur ein Vorlesebuch, sondern es regt klein und groß…

„Meinen Kindern hat am besten gefallen, dass der Bär ein kleines Gewitterwölkchen auf dem Kopf trägt, was seine schlechte Laune so noch besser symbolisiert… „Die Laune des „stinke sauren Braunbärs“ ist frühmorgens schon direkt

Das Buch ist ein LeseBilderbuch für Vorschulkinder und Kinder der 1. Klasse empfohlen. In dem Buch geht es um den kleinen Ritter Kurz von Knapp der selbst die Ritterschule besucht. Als die Lehrerin der…

Neue Nachbarn sind in das Mehrfamilienhaus gezogen in dem auch Fine wohnt. Fine hört es rascheln, trampeln und poltern. Ihr größter Wunsch ist, dass die neuen Nachbarn auch Kinder haben, damit Fine endlich ein paar neue Spielkameraden hat und sich…

Abenteuergeschichten mit einem Hauch Magie…

Clay führte ein fast normales Leben mit seiner Familie. Dieses änderte sich als sein älterer Bruder von heute auf morgen verschwand. Aber es wurde noch schlimmer statt die Ferien zu Hause verbringen zu können, musste er diese in einem Camp für schwer erziehbare Kinder verbringen. Schon allein die Anreise war mehr als unheimlich

„…einen schönen und kleinen Einblick in den „Kindergarten-Alltag“ geben.“ Für Paulchen, dem großen Knuffelbär und seine Freunde, ist heute ein ganz besonderer Tag. Denn heute ist Paulchens erster Kindergartentag. Der Kindergarten befindet sich in einem Wald und seine…

Eines Tages findet Lilli ein Hexenbuch neben ihrem Bett. Klar, dass sie es gleich ausprobieren will, um Hausaufgaben zu zaubern. Doch erst muss sie auf ihren kleinen Bruder Leon aufpassen – und plötzlich hat der Hasenohren! So beginnt für Lilli der aufregendste Nachmittag ihres Lebens.