Von Kindern getestet: Diese Brett- und Kartenspiele werden gespielt und „landen nicht in der Ecke…“

Brett- und Kartenspiele, die bei Kindern und Jugendlichen gut ankommen

Hier berichten Eltern, Omas, Opas, Tagesmütter und Erzieher über Kinder- und Jugendspiele, die bei den Junior-Testern gut ankommen

Wie schon durch den Titel erahnbar, wird in der bitterkalten Arktis gespielt. Der grimmige Eisbär Totti muss seinen Fisch im Iglu aus Eis und Schnee bewachen. Doch die Pinguinbande hat sich mit Eispickeln bewaffnet, um die Eisblöcke aus dem Iglu zu schlagen. Aber Totti hält Wache auf dem Dach.

Ein tolles Familienspiel in dem man mit ein bisschen Würfelglück spielend Deutschland erkunden kann und ganz nebenbei mehr über die Bundesländer, Hauptstädte und Sehenswürdigkeiten erfährt.

Auf der geografischen Karte sind die Gebirge und Flüsse benannt. Sehr gut finde ich das Koordinatensystem des Spielfeldes, dadurch können auch Kinder die Städte sehr leicht finden.

Auf der politischen Karte sind die Hauptstädte markiert und die Bundesländer farblich sehr gut zu erkennen. Auch die Fahnen und Wappen sind auf dem Spielfeld und den Stadtkarten abgebildet.

Wir werden das Spiel bestimmt noch öfter spielen, bis wir richtige Deutschland-Experten sind!

Farmer Jones scheint ein wenig vergesslich, oder hat er einfach nur zu viel um die Ohren?

Ständig ist er am Suchen und bittet uns, es zu finden. Alira dreht eine Karte um, aber leider war es nicht der Esel, sondern die Katze.

Wir merken uns also den Liegeort der Katzenkarte und Tessa darf die Soundbox drücken. Daran hat sie am meisten Spaß.

So müssen dann die Domino-Steine so aufgestellt werden, dass nach Anstoßen des Start-Dominosteines eine Kettenreaktion ausgelöst wird, sodass der letzte Stein das Ziel bzw. in vorgegebener Reihenfolge bis zu 3 Ziele anstößt…

Bei dem Spiel können mehrere Igel gegeneinander oder mit einem Igel (als Team oder Einzelspieler) gegen den Fuchs gespielt werden. Spielziel ist seinen Igel nach Hause zu bringen, vor den anderen Igeln oder bevor der Fuchs einen schnappt.

Das Spiel „Krasserfall von Ravensburger“ macht riesigen Spaß und man fiebert ganz schön mit. Bei dem Spiel, spielt Glück genauso eine Rolle wie kluge Entscheidungen.

Vergessen sind die Pantomime und die Malerei – zumindest für eine Weile, denn in dieser Spielvariante haben es die Spieler buchstäblich selbst in der Hand, welche Wörter am Ende erklärt und erraten werden müssen! Also „ideal für Schnelldenker und alle, die genug haben von Ratespielen mit begrenztem Wortschatz.“

Wir haben das Spiel Kraken Attack ausgiebig getestet. Meine Familie besteht aus 3 Kindern, Mama und Papa. Meine Kinder sind 5 Jahre (Mädchen), 7 Jahre (Mädchen) und 9 Jahre Junge. Wir spielen sehr oft Gesellschaftsspiele, basteln gern und malen viel.

Das Spiel Kraken Attack wird in einer sehr ansprechenden Verpackung geliefert. Die tollen Farben stechen hervor. Die Krake schaut oben zum Fenster hinaus, was die Kinder natürlich sehr anspricht und sie wollen sofort loslegen mit Spielen.

kleines Spiel, kurze Spieldauer, Wir mussten hier doch eine Weile überlegen, wie das Spiel funktioniert. Wir haben einige Male angefangen – auch mit verschiedenen Leuten gespielt, bis wir es verstanden hatten. Man muss schon sehr überlegen – daher ist es wirklich ein Spiel für Kinder ab ca. 8 Jahren.

Das Spiel macht unheimlich Spaß, weil es um Logik und Zeit geht und nur derjenige gewinnt, der die Nerven behält. Für die kleineren Kinder. Im Alter von 3-5 Jahre haben wir das Spiel etwas abgewandelt und sie durften die kleinen Farbplättchen vom Tisch aussuchen und auf das Spielfeld legen. Auch sie hatten dabei sichtlich Spaß daran. Das Spiel fördert das Farbverständnis und die Logik in Verbindung mit Zeitdruck, wobei die Kleinsten ohne Zeitvorgabe ihr Muster legen durften.

Sie fanden das Spiel sehr ansprechend und fanden es toll mit ihren Freunden zusammen zuspielen und nicht immer nur gegeneinander. Wir als pädagogisches Fachpersonal finden das Spiel sehr gelungen. Uns hat der Aspekt, dass man es in zwei Variationen spielen kann, sehr überzeugt. Bei vielen klassischen Spielen gibt es am Ende immer einen Sieger und einen Verlierer und da fliesen oft Tränen.

Das Spiel ist recht unkompliziert, auch mein siebenjähriger Sohn hat es auf Anhieb verstanden und gleich die erste Runde gewonnen. Zum Glück, sonst wäre schlechte Laune angesagt! An sich bevorzugen wir eher Spiele, die nicht gegeneinander, sondern miteinander gespielt werden, da es unser sensibler Erstklässler noch schwer verkraftet, nicht zu gewinnen.

„Das Elixier“ ist super handlich, die Spielsteine können in dem kleinen Fläschchen aufbewahrt werden, die Anleitung auch und so kann es sehr gut als Zeitvertreib in Auto, Zug, Flugzeug genutzt werden und ist eine Abwechslung zu klassischen Kartenspielen.

Der Teamgedanke gefällt uns und sorgt für Harmonie in der Familie. Es ist abwechslungsreich, da der Schwierigkeitsgrad variiert werden kann. Die Spieldauer ist angemessen, sodass auch bei jüngeren Spielerinnen und Spielern keine Konzentrationsschwierigkeiten entstehen. Da mit Rhythmus gearbeitet wird, ist es auch für musikalische Spielende ansprechend.

Es findet ein Wettlauf zwischen Rudi (der Maus), dem Bären, dem Hasen und dem Igel statt. Es wird reihum mit zwei Würfeln gewürfelt und die Tiere werden je nach Würfelsymbolen bewegt. Ziel des Spieles ist es, dass eines der drei Tiere vor Rudi im Ziel ist, dann hat das Team gewonnen ansonsten Rudi.

Die Spielanleitung ist einfach zu verstehen und gut erklärt. Es ist kinderfreundlich und schön bunt. Die Karten haben eine tolle glatte Oberfläche und sind super stabil. Durch die Symbole sind die Karten auch schon für die kleinen sehr leicht zu verstehen.

Aber das Beste ist die richtig gute Schatztruhe in der die Dukaten super aufgehoben sind. Münzen und die Truhe sind aus Plastik. Beides ist mit typischen Prägungen versehen.

Rubik’s Cage ist unterhaltsam, strategisch und spassig,denn was zunächst einfach klingt ist in der Realität gar nicht so einfach umzusetzen.

Vier Spieler können gemeinsam spielen, aber auch zu zweit kann es hier schon losgehen.

Die Regeln sind einfach und für Einsteiger super geeignet. Meine Kinder lieben den Rubik’s Cage da wir gerne knifflige Strategiespiele mögen sind wir über den bunten Würfel sehr froh.

Baue dir aus fünf Karten ein lustiges Gespenst indem du versuchst auf dem Spielbrett ein Symbol (Kopfteil, Rumpfteil, Kopfbedeckung, Beine und Accessoire) zu erreichen.

Doch Vorsicht: der Weg könnte dir von einem Mitspieler erschwert werden, denn wie durch Geisterhand ( oder eben Drehen der Scheibe, oder Benutzung der Schieber) wandern die Gespenster schon mal auf ein anderes Feld des Spielbretts.

Hast du dann endlich ein Symbol erreicht, musst du nun erraten in welchem Stapel es sich befindet….

Wie der Titel schon sagt, befinden wir uns in einer Fabrik, dort herrscht noch etwas Chaos, denn vom Förderband laufen Roboterköpfe, Beine sowie Körper in zufälliger Reihenfolge. Wir haben dafür zu sorgen möglichst gleichfarbige Roboter zusammen zu bauen. Jeder versucht dies für sich mittels der Würfel.

Das Spiel ist ein kreatives Würfelspiel, wo man natürlich etwas Glück braucht, aber auch ein wenig taktieren muss. So bringt das Spiel nicht nur Spielspaß, sondern fördert auch ein taktisches Vorgehen.

Denn in diesem Spiel braucht man statt eines Würfels eher Fingerfertigkeit und statt vieler Felder, auf denen man herumhüpft, eine gute Merkfähigkeit, um die bereits entdeckten magnetischen Strudel gekonnt umschiffen zu können!

Vor allem dann, wenn einem während des Spiels nach und nach die Markierungs-Bojen ausgehen…..

„Roll on!“ ist ein Spiel für eine Person oder für mehrere Personen im Wechsel.

Es hat beiden Jungs sofort gefallen und Spaß gemacht. Der Aufbau selbst spricht Kinder schon deshalb an, weil oben die Kugeln auf eine Art Rampe gelegt werden, die dann von den Kindern runtergekippt wird, um die Kugeln ins Labyrinth zu schicken.

Bei unserem Test haben sich die Jungs abwechselnd an den Karten-Aufgaben versucht und konnten es gar nicht abwarten, wieder an der Reihe zu sein.

Die Regeln sind einfach zu verstehen und die Farbkombination des Spiels gefällt uns ebenfalls sehr gut. Die gelb-grüne Aufmachung passt zum Spiel und sie ist schön auffällig .

Sich so zu verhalten dass man sich als Chamäleon nicht verrät ist manchmal nicht so einfach, denn man muss genau auf seine Mimik und Gestik achten, damit die Mitspieler nicht aufmerksam werden.

Die Anleitung ist klar und verständlich geschrieben. Unsere große Tochter (1 . Klasse) konnte die Anleitung ohne große Hilfe selbständig lesen und verstehen. Unsere gerade 4 jährige Tochter hat es sofort verstanden und wusste genau worum es geht.

Eine Spielrunde dauert ca. 10-15 Minuten und ist somit auch für….

Das temporeiche Spiel,at zum Ziel, die Bälle so schnell wie möglich durch Aufprallen und Springen in eine Reihe 4er Reihe zu bringen.

Es startet mit dem Countdown 1-2-3 Action! und dann gehts rund. Zwei Spieler versuchen gleichzeitig, die leichten Bälle in die Rasterwand zu schleudern. Dabei müssen die Bälle auf dem Tisch aufprallen, bevor sie in die Rasterwand springen.

Gewonnen hat, wer 4 Bälle seiner Farbe in eine Reihe bringt.

Wörter zu lesen ist im Normalfall nicht schwer, wenn sie wie in diesem Text linear geschrieben stehen und mit Leerzeichen voneinander getrennt sind. Man findet sofort den Anfang und das Ende und erkennt das Wort oftmals schon, ohne es Buchstabe für Buchstabe erlesen zu müssen.

Schwierig wird dies jedoch, wenn uns das Wissen um Wortanfang und Wortende fehlen und die Buchstaben plötzlich im Kreis angeordnet sind – so wie in „WordARound“ von Thinkfun!

In dieser unheimlich tollen Lernspielbox zum Schulanfang, gibt es allerhand zu entdecken und die Kleinen können mit viel Spaß, viele verschiedene Dinge lernen und ausprobieren.

Es sind einige tolle Dinge dabei, von der Erstlesergeschichte, bis zum schönen Mandalas malen, einfach perfekt als Geschenk zur Einschulung.

Der Klassiker des bekannten und beliebten Spiel „Bingo“ ist zurück. Nur diesmal in Form eines lustigen Kinderspiel mit viel Spaß und fast ein bisschen Zauberei.

Es fördert die Reaktion, Konzentration, Sprache und noch vieles mehr. Wer hat als erstes seine Legetafel voll und darf sich…

Das Spiel ist angelehnt an “ das verrückte Labyrinth“, jedoch spielt hier nicht jeder gegen jeden sondern alle als Team.

Durch lösen der Aufgaben sollen die die Labyrinth- Steine so bewegt werden, dass sich ein Weg aus dem Labyrinth findet.

Unser Test hat auch gezeigt, dass die Altersangabe durchaus auf 7 Jahre gesetzt werden könnte, da das Spiel einfach zu verstehen ist, wenn man das 90 °-Denken erst einmal verinnerlicht hat.

Wer also einen kleinen Denker Zuhause hat, dem ist das Spiel wirklich sehr zu empfehlen.

In dem Spiel geht es darum, Einzelkärtchen verschiedenen Ober-Kategorien zuzuordnen. Kategorien sind hierbei zum Beispiel Tiere, Lebensmittel oder Fahrzeuge.

Zu jeder Kategorie gibt es vier Kärtchen. Sind alle Plättchen gefunden und somit alle Löcher voll, darf am Rad gedreht werden und die Plättchen fallen in die Suppe.

Das hat besonders viel Spaß gemacht. Das Spiel fördert das Sprechen, der Wortschatz soll durch das Spielen erweitert werden. Das Spiel ist sehr hochwertig…

Es wird viel gelacht und beide Jungs sind stolz, wenn das Motiv richtig erraten wird.

Meine beiden Söhne wollen Abwechslung in einem Spiel und wenige leicht verständliche Regeln.

Genau das kann dieses Spiel hier bieten.

In diesem Spiel geht es darum, Miss Cornfeld und ihre Klasse aus der Wintersteinschule zu retten, denn sie sind dort eingesperrt.

Die magischen Tiere machen sich sofort auf den Weg zur magischen Zoohandlung, um Mr. Morrison um Hilfe zu bitten.

Doch die Tiere müssen auf ihrem Weg dorthin…

Man muss schon sehen was und wie man die Karten aufeinanderlegt, ohne dass das Bauhaus am Ende den Boden berührt.

Das Spiel eignet sich auf Grund seiner geringer Größe auch prima als Mitnehm- oder Reisespiel…

Anfangs fällt das Teamdenken schwer und das Spiel stellt daher eine ungewohnte Herausforderung an die Mitspieler als Team dar.

Ich kann nur sagen, entweder man liebt es, so wie es bei unserem 6-jährigen Sohn jetzt ist, oder man mag diese Spielidee gar nicht.

Uns macht das Spiel sehr viel Spaß und wird im Moment jeden Tag mindestens einmal gespielt.

Das Spiel „Verrückter Buchstabensalat“ ist ein Wortfindungsspiel und in die Kategorie Lernspiel einzuordnen.

Man muss Wörter finden in den zwei vorgegebene Buchstaben vorkommen.

Um das ganze spannender zu machen, läuft das Spiel auf Zeit, so dass man auch von einem Reaktionsspiel sprechen kann…

Unsere Svea (4) hatte am Anfang

etwas Mühe mit der Zange die Möwenhäufchen 😉 zu packen, was nach einiger Übungszeit dann aber problemlos ging.

Die ersten 2 Runden waren etwas langsamer, da man erstmal schauen musste, welche Zeichen was bedeuten, wie ist das mit dem Windschatten und mit dem Boxenstopp etc..

Die 3. Runde ging dann flotter und ein Folgespiel machte wirklich Spaß.

To ll war, dass sie selbst die Autogeräusche….

Sie bauen es selbstständig auf und ab. Die Regeln und der Spielverlauf sind problemlos und können von Kindern eingehalten und erklärt werden.

Meine Tochter bekam Besuch und sie holte dieses Spiel raus – Ruck zuck war es aufgebaut und dem Besucherkind erklärt.

Das Besucherkind war voller Begeisterung dabei und das Spiel wurde…

Doch zuerst muss man Eiswürfel in den mitgelieferten Förmchen machen, denn dieses Spiel wird nämlich mit echten Eiswürfen gespielt.

Zum Glück lässt sich gleich eine doppelte Portion herstellen, denn man wird direkt nach der ersten Runde Lust auf eine zweite haben.

Für größere Kinder, bietet das Spiel in der Anleitung noch weitere Herausforderungen. Falls alle Übungen perfekt beherrscht werden und Langeweile einkehrt.

Mit geschlossenen Augen die Aufgaben erledigen, sich selbst Übungen auszudenken. Es besteht ebenso die Möglichkeit, das Spiel alleine durchzuführen. Die Kinder sind begeistert und wir ebenso.

Für uns Eltern ist so ein aufregendes Spiel mit Bewegung und Lautstärkepegel von 0-100 nicht unbedingt das nun plus ultra, aber die Kids haben sehr viel Spaß daran:

Der Lachmuskel ist im Dauereinsatz und es wird wirklich viel gefordert von Motorik, über Konzentration, Gedächtnis und Bewegung.

Es gibt einige Spiel-Varianten und Wissen wird auch vermittelt. Es ist auch durch die Einfachheit und die recht kurze Spielzeit für jüngere Kinder sehr gut geeignet. Die Spielregeln sind sehr einfach gehalten.

Das Memospiel ist ab 5 Jahren geeignet und wird in einer festen und handlichen Kantonage 18cm lang 11cm breit und 4cm hoch aufbewahrt. Die Größe der Karten beträgt 5×5 cm. Die Spielkarten sind aus fester Pappe, farbenfroh und kindgerecht gestaltet mit 26 Buchstaben und die dazu passenden Bildmotive.

Die Buchstabenkarten zeigen die Groß-und Kleinschrift und die Bildermotive ein z.b Fuchsbild und darunter wie der Fuchs geschrieben wird.

Dadurch lässt sich das Spiel nicht nur als Memo spielen sondern kann für Schulkinder abgewandelt werden, um spielerisch das Schreiben bzw. das Alphabet zu lernen. Man könnte auch die Buchstaben zu einem Wort legen lassen oder das Alphabet von A bis Z. Ich denke, wer etwas kreativ ist kann ziemlich viele neue Spielvarianten entstehen lassen.

Nun, ich bin ehrlich: ich schon! Und auch wenn ich dann immer wieder ein vorwurfsvolles „Mama, das sagt man aber nicht!“ von meiner 6-jährigen Tochter höre… manchmal kann man es sich nicht verkneifen. Faszinierend ist die „Fäkalsprache“ gerade im Kindergarten- und Grundschulalter, wenn sich die Kids ausprobieren und daher fanden alle Kinder, denen wir das Spiel gezeigt haben (im Alter von 4 bis 8 Jahre) den Titel schon mal lustig und ziemlich klasse. Die einheitliche Reaktion war: „Spielen wir das jetzt gleich?“

Wir finden das Spiel ganz toll und es wird bei uns fast täglich…

…am besten hat es ihnen tatsächlich gefallen das Katapult zu bedienen. Kakerlacula, ein spannendes Wettlauf spiel das wirklich Spass macht, jedoch die Nerven von erwachsenen Mitspielern auf die Probe stellt.

Allerdings sollte man schauen ob die mitspielenden Kinder schon in der Lage sind den Überblick zu wahren und mit der Schnelligkeit zu recht kommen..

Die Kinder fanden die Gestaltung des Brettspiels sehr schön. Joelle (5) mag das grüne Glibbermonster sehr und Meilos (7) Worte zur Gestaltung waren „voll cool“…

Wir haben vorher überlegt, ob dieses Spiel wirklich etwas ist, aber schon nach der ersten Spielrunde waren wir echt begeistert und positiv überrascht…

Auf seine Art ist es einzigartig und sorgt für allerhand Spaß.

Sehr gut finden wir, dass hier Erwachsene und Kinder auf dem selben Level spielen. Hier hat keiner einen Wissensvorteil. Kinder können mit unter besser schnippen als Erwachsene, so dass es sein kann, dass die Kinder hier deutlich mehr Geschick zeigen und einen leichten Vorteil haben. Je nach dem wie man schnippt, kann es ordentlich an den Fingerspitzen…

Es ist sehr spannend und jeder Spieler fiebert regelrecht mit, je dichter das Unwetter kommt. Hier haben Erwachsene und Kinder gleichermaßen viel Spaß, ohne dass sich Erwachsene zurückhalten müssen.

Das Spiel von Haba macht einen tollen Eindruck und ist sehr gut verarbeitet. Besonders toll ist, dass man das Spiel auspackt und nach kurzem Lesen der Regeln sofort loslegen kann. Diese sind wirklich sehr einfach gehalten und definitiv auch für Kinder ab 4 Jahre geeignet.

Unter jedes Monster wird einer der glitzernden Pupse gelegt und sitzt es zufällig auf einer Toilette, die geöffnet wird, fällt der Pups hinein und der Spieler dem dieses Monster gehört darf im Anschluss…

Monsterpups ist ein Spiel mit einfachen Regeln und doch jeder Menge Spielspaß für kleine Lausbuben.

Ich kann das Spiel auf jeden Fall weiterempfehlen, ist echt total lustig!!! Weiß gar nicht mehr wann mir das letzte mal vor Lachen Tränen kullerten 🙂

Erst einmal ist wichtig zu sagen, dass das Spiel eine sehr einfache und verständliche Beschreibung hat, sodass der Spielspaß schnell beginnen kann.

Nichts ist schlimmer, als wenn man beim Lesen der Spielregeln schon verzweifelt. Auch die beiden Jungs haben die Spielregeln sofort verstanden. Das Spiel ist also schnell aufgebaut und ist für die Kinder eine Herausforderung, was das Erkennen und Verarbeiten auf Schnelligkeit angeht..

Es kann schon vor der Schule zum Näherbringen der Buchstaben genutzt werden, natürlich dann auch grade am Schulbeginn um gelerntes nochmal anwenden zu können und zu vertiefen. Es ist aber auch noch länger zu gebrauchen, da einiges jetzt noch nicht gelöst werden kann und im weiteren Schulverlauf lösbar wird. Und gerade dies macht dieses Set besonders, wie wir finden. Man hat lange etwas daran und wir, als Eltern, empfehlen es auf jeden Fall weiter.

Aber bedenkt daran, dass es Spaß machen soll mit diesem Set zu arbeiten und keine Pflicht ist.

Da sind einmal die 6jährigen Zwillinge, letztes Jahr eingeschult und zunehmend standfest, was das Lesen angeht. Sie nehmen die blaue Seite der Karten und brauchen etwas länger. Die 7jährige Schwester ist da schon weiter, nimmt (selbstverständlich) die komplexere rote Seite und spielt ebenso gerne.

🍀🐷

Meine beiden Töchter Jamie und Mia waren und sind immer noch begeistert davon. Ich finde es praktisch, dass man Bellz! in dem praktischen Spieletui überall mit hinnehmen kann, da es schnell und einfach verstaut ist.

Richtig interessant sind die Auktionen wo man durch Taktik, bluffen und etwas Glück zu seinen Tierchen kommt…

Da wir das Spiel mit unserer 7 jährigen Tochter spielen wollten, werde die Karten aber einmal sortieren und die leichtesten Fragen heraussuchen…

Die Kinder konnten bereits helfen und das Brettspiel vorbereiten. Die Holzwürfel sind ideal für kleine Kinderhände und laden zum Würfeln ein.

Wie so oft, kannten meine Kinder das Spiel bereits aus der Werbung und waren bereits im Vorfeld begeistert, dass sie nun selber den Yeti fotografieren können…

Den „größeren Kindern“ ist Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt aus den 70er und 80er Jahren ein Begriff. Nun sind die bekannten Film-Figuren wieder da und es gilt eine spannende Reise auf dem Spielbrett zu unternehmen. Hierfür verfügt jeder Spieler über sein eigenes Fliewatüüt…

…. welches nach den Regeln von Mau Mau gespielt wird, allerdings nicht mit herkömmlichen Skat-Karten, sondern mit Emoji Karten und auch einige Regeln sind neu hinzugekommen. Da Emojis zur Zeit mega angesagt sind, macht es gerade Kindern…

Das Spiel ist ein Riesenspaß, der nicht nur Kinder begeistert. Ich könnte es mir sogar als Partyspiel vorstellen.

Mein großer Sohn kennt glaube ich jeden Star Wars Film und wenn ein neuer kommt, dann ist er der erste im Kino. Mein Kleiner ist mit einer…

An sich muss ich sagen, dass ich die Spielidee wirklich gut finde, doch leider merkt man beim Spielen die schlechte Qualität, was den Spaß ziemlich einschränkt. Die Teile sind sehr leicht zusammen zu stecken, doch leider lösen sie sich während dem Spielen auch genauso schnell wieder…

Wer mit Kindern spielt, sollte die Sanduhr weglassen und aus den Spielkarten nur die einfachsten Aufgaben aussuchen. Mit dem Spiel sollen sowohl das logische Denken als auch die motorische Umsetzung schwieriger Aufgaben gefördert werden, indem vorgegebene Formen…

Wann hüpft Papa schon mal auf einem Bein durchs Zimmer? Besonders gut gefällt mir, dass die Kinder beim Spielen in Bewegung kommen. Es fördert genaues Zielen, werfen und die Konzentration außerdem schult es die Balance, das Körpergefühl und die…

….geschummelt und auch mal ein Tränchen verdrückt, wenn die Lieblingsfarbe Lila oder Rosa…

Die Spieler brauchen bei diesem Spiel nicht nur Köpfchen, sondern auch auf ihre Konzentration und Schnelligkeit kommt es an.

…sie schnellt dann nach vorne und das Gebiss fliegt raus…

Die einfachen Regeln verstehen auch schon jüngere Kinder, sodass schnell Spielspaß aufkommt. Dadurch das man die Spiellänge selber beeinflussen kann, ist es ein ideales Spiel für den Einstieg in die Welt der Gesellschaftsspiele.

Die drei achtjährigen Mädchen, denen ich das Spiel angeboten habe, sind total begeistert. Was ihnen so gefällt? „Dass da Knet dabei ist. Und Edelsteine. Und dass man nicht gleich verloren hat, wenn man in der Rumpelkammer landet

Die verschiedenen Klassenzimmer (Sachkunde, Musik-/ Kunstzimmer, Deutsch-/Mathezimmer), Sporthalle, Nachmittagsbetreuung (wird ja immer wichtiger), die Mensa, der Pausenhof, der Bereich vor der Schule, alles ist mit vielen, liebevollen Details verseht und gleich einem Wimmelbuch gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Auch für Erwachsene

Die Freude kam hier schon beim Auspacken des Spielmaterials auf. Die farbenfrohe Gestaltung und die liebevolle Illustration des Spielplans und der Ameisenhügel machten neugierig auf das Ausprobieren des Spiels. Da unser kleiner Tester oftmals Schwierigkeiten hat sich an Spielregeln zu halten, haben wir uns zuerst einmal dazu entschieden die einfachere Spielvariante mit ihm auszutesten…

Jeder Mitspieler muss versuchen, die Fässer so auf das Holzschiff zu laden, dass sie nicht ins Wasser fielen oder das Schiff gar kenterte.

Für die erwachsenen Mitspieler ging es sehr einfach, da wir bereits den geschulten Blick haben, wie man etwas beladen muss, dass das Schiff nicht zu sehr schaukelte oder die Fässer herunter fielen.

Es ist schnell aufgebaut und eine Spielrunde kann auch schnell mal in den Alltag eingebaut werden. Wir finden dass es eine tolle Kombination aus Spielspass und Lehreffekt bietet. Uns gefällt das Spiel sehr gut und wir freuen uns schon auf viele weitere Runden auf der Strasse der Wörter.

Hauptdarsteller unseres Urzeitszenarios sind die zwei Steinzeitjäger Knochenkalle und Mammutmanni, deren Aufgabe es ist reichlich tierische Beute zu ergattern..

Jacqueline Eck testet mit ihrer Familie und ihrer Spieleabend-Crew das Strategiespiele Tumult Royal.

Nur mit gutem Erinnerungsvermögen und viel Scharfsinn kann man die Farb- und

Zahlencodes knacken und als Sieger aus dem Spiel hervorgehen.

Es macht total Spaß. Toll sind auch die zwei Schwierigkeitsstufen.Dieses Spiel hat einen hohen Spaßfaktor, aber auch einen hohen Lernfaktor. Attraktiv ist auch mögliche Kombination mit dem klassischem Ubongo.

Auf jeden Fall heißt es schnell sein, egal was man sich schnappt, legt man dies vor sich ab darf man noch einen Gegenstand schnappen.

Memory ist hervorragend geeignet, um das Gedächtnis zu trainieren, da man sich merken muss, wo die einzelnen Symbole oder Bilder liegen. Kinder lernen nämlich spielend leicht Bilder zuzuordnen und gleichzeitig trainieren sie ihr Gedächtnis…

Ein lustiges Spiel, bei dem ein kleines Schweinchen mit einem Besen über das Spielfeld gefegt wird und sich in matschigen Pfützen suhlen soll. Und wehe…

Es kann auf Deutsch oder zum Üben von Fremdsprachen benutzt werden

und trainiert nicht nur den Wortschatz sondern auch die Rechtschreibung der Wörter. Man kann es als Lern- oder als Familienspiel verwenden.

Ziel ist es natürlich die Dame so behutsam zu bepacken, dass sie es gar nicht merkt und brav liegen bleibt…

Die Abenteurer haben das Ziel, die Juwelen aus dem Drachenhort zu schleusen. Lasst euch aber nicht erwischen vom Drachen

Der Turm hat schon eine besondere Ausstrahlung. Ist eben etwas anderes als ein Brett. So eine Kugelbahn hat was…

Es macht Spaß die Begriffe anhand von Bildern zu „erklären“. Während es in der Schwierigkeitsstufe „leicht“ noch recht einfach ist, wird es in den höheren Schwierigkeitsgraden teilweise richtig kompliziert. Aber genau das macht das Spiel so interessant und spannend…

Es kann sich während dem Spiel noch alles ändern wenn man nicht das richtige Würfelt, also bleibt es bis zum Schluss unsicher wer gewinnen wird und…

Während des Spiels wird das Spielbrett immer wieder gedreht. Somit bleibt das Spiel immer schön spannend, da man manchmal wieder den komplett anderen Weg zu seinem Freund einschlagen muss…

Aus einem Stück Knete einen Begriff formen, den man nicht auf den ersten, aber womöglich auf den zweiten Blick erkennen kann, setzt zwar keine…

Kinder lieben Piraten- und Seefahrerabenteuer, Schatzsuchen und gefährliche Ungeheuer.Bei diesem Spiel von HABA werden eure Kinder zu Piraten, die einen Goldschatz finden sollen. Natürlich…

Da bei den Tortenkarten unterschiedliche Farben benutzt werden, wird hier nebenbei das Farbverständnis, aber auch die Merkfähigkeit und die Sozialkompetez im Miteinander der Kinder gefördert.

Bei dem Spiel geht es darum möglichst viele Punkte zu erreichen – mit Köpfchen und ein bisschen Glück. Aus den vorhandenen Buchstaben auf der Spielfläche denkt sich jeder Mitspieler ein Wort aus, doch nicht nur Kreativität…

Nach einem Startsignal geht es rund, denn alle Spieler versuchen zur gleichen Zeit ihre Kiwis in die Kästen zu schnippen.

Bei diesem kooperativen Spiel spielen alle Mitspieler gemeinsam gegen den gefräßigen Hai. Im Team werden die kleinen Fische entdeckt, die etwas Tinte im „Gepäck“ haben und damit der….