Geomag Gravity & Magnetic Motion: Tolles Spiel für Kinder die Geduld und ein Talent für Feinmotorik und Konstruktionsspiele haben

Geomag ist der inbegriff für pädagogisches Magnetspielzeug. Wenn ich weiß, dass die Kinder mit Geomag spielen, verspüre ich als Elternteil ein Gefühl von Frieden und Dankbarkeit. Frieden, weil ich weiß, dass diese Art von Spiel die Kreativität, Intelligenz, handwerkliche Geschicklichkeit und räumliches Vorstellungsvermögen weckt und Dankbarkeit, weil es Leute gibt, die diese Art von Spiel erstellen.

Das 183 teilige farbige Geomag wurde in einem stabilen Karton geliefert, auf dem alle relevanten Informationen für zukünftige Spieler aufgeführt sind: Name des Spiels, Verlag, Erscheinungsjahr, Zielgruppe/Alter und was für eine Art von Spiel. Der erste Eindruck – später bestätigt – ist, dass wir es mit einem qualitativ hochwertigen Spiel in Sachen Teilefertigung und Grafik zu tun haben.

Die Spielanleitung ist gut strukturiert und auch für Kinderaugen verständlich, da sie grafisch groß hervorgehoben wird. Die Verarbeitung und die Farbkombination gefallen uns sehr gut. Die Plastikteile, aus denen die Bahn zusammengesteckt wird, sind von guter Qualität und sauber verarbeitet.

Zusätzlich zu den klassischen Magnetstraßen und Stahlkugeln fügt Geomag Mechanics mechanische Elemente in die dreidimensionale Konstruktionen ein und erweitert die Spielmöglichkeiten: Einige Teile der Konstruktionen können sich drehen und lösen Kettenreaktionen durch magnetische Anziehung und Abstoßung aus.

Wir waren mit diesem Projekt in verschiedenen Spielsitzungen beschäftigt. Meiner Meinung nach, ist es auch schlauer so, weil diese Erfahrung motivierend und nicht überwältigend für die Kinder sein soll. Es wurden mehrere Stunden dafür investiert: sehr große Spielfreude! Ich möchte auch den praktischen Aspekt erwähnen: Man kann ihn überall mit hin nehmen.

Das Spiel ist geeignet für Kinder, die Geduld und ein Talent für Feinmotorik & Konstruktionsspiele haben.

Das vom Hersteller empfohlene Alter ist 8+, die vom Spiel vorgeschlagene Aktivität gilt tatsächlich für Schulkinder. Daher, der Altersempfehlung ab 8 Jahren aufwärts stimme ich zu. Geomag Mechanics entwickelt moderne Fähigkeiten – fast technisches Denken, sehr nützlich für spätere Anforderungen im Bereich Mathematik oder Physik.

Eine schöne Alternative zu Standard Spielzeugsets. Bei der anspruchsvollen Serie Mechanics kommen zu den bekannten Stäbchen und Kugeln mechanische Funktionen hinzu, die das System auf faszinierende Art erweitern. Es bieten sich ganz neue Spielmöglichkeiten. Durch die anziehenden und abstoßenden Magnetkräfte lassen sich tolle Kettenreaktionen erschaffen. Für uns es ein faszinierendes Spielzeug, auf das man in verschiedenen Altersstufen und in verschiedenen Kontexten zurückgreifen kann.

Geomag Mechanics Gravity Vertical Motor ist für uns ein qualitativ hochwertiges Spielset, bei dem die Kinder auch noch etwas lernen. Wir sind begeistert! Daher empfehle ich es von ganzem Herzen. Wir werden uns sicher das ein oder andere Set noch dazu bestellen.

Produktdetails: Experimentiergebiet, Magnetismus, technisches Spielzeug, Pädagogisches Spielzeug, Aktionsspielzeug, Konstruktionsspielzeug.

Geeignet ab 8 Jahren. Aufgrund der verschluckbaren Einzelteile sollten jüngere Kinder mit Geomag nicht spielen

Materialien: Kunststoff, Magnet

183 Teile: Leistungsstarke Magnete, hochwertige Materialien, starke Konstruktionen und tolle Farben machen das Bauen zu einem Kinderspiel. Für mich persönlich auch ist relevant, dass die Kunststoffmaterialen durch 100 % recycelten Kunststoff ersetzt wurden.

Den Preis finde ich um die 35 Euro verhältnismäßig. Zumal es sich um eine Konstruktion handelt, die wiederholt oder weitergegeben werden kann.

Das Konstruktions-Set Mechanics von Geomag hat unsere Spielzeug-Testerin Frau Ioana Hares mit ihren Kindern (Junge 7 und Mädchen 5) ausprobiert.