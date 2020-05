Wenn das Lernen so richtig SpaÃŸ macht und man die Schulzeit nicht mehr abwarten kann.

Lernspielbox zum Schulanfang: allerhand zu entdecken und mit Spaß, Dinge lernen und ausprobieren

In dieser unheimlich tollen Lernspielbox zum Schulanfang, gibt es allerhand zu entdecken und die Kleinen können mit viel Spaß, viele verschiedene Dinge lernen und ausprobieren. Es sind einige tolle Dinge dabei, von der Erstlesergeschichte, bis zum schönen Mandalas malen, einfach perfekt als Geschenk zur Einschulung.

Meine kleine Tochter kommt nun schon bald in die Schule und da ist diese Box einfach genial

Wir haben die Lernspielbox ganz genau unter die Lupe genommen und schon beim Auspacken war meine Kleine mehr als begeistert. „Oh Mama schau mal wie schön das aussieht“ rief sie mir zu. Die Box ist sehr hochwertig und schön bunt gestaltet, passend zum Thema Schule, mit Buchstaben und dem Bücherbären. Diese Lernspielbox macht einfach neugierig auf den Inhalt und man wird auch wirklich nicht enttäuscht. In der Box ist eine ganz süße Erstlesergeschichte enthalten, von Millis ersten Schultag. Die Geschichte ist richtig niedlich, leicht verständlich und altersgerecht geschrieben. Die Charaktere werden gleich zu Beginn des Buches mit Bild und Namen abgebildet, wirklich kindgerecht und schön.

Da meine Tochter noch nicht lesen kann, habe ich sie ihr natürlich vorgelesen. Aber ich denke, wenn sie erst mal das lesen anfängt, wird es für sie auch kein Problem sein, dass Büchlein selbst zu lesen. Als nächstes haben wir ein kleines Mandalas-Malbuch darin entdeckt, für die Entspannung zwischendurch, so zu sagen. Meine Tochter liebt das Malen sowieso und war total begeistert. Die Formen sind nicht zu filigran und somit also für die Kleinen gut aus zu malen.

Ein süßes kleines ABC Poster, Aufkleber und ein richtig niedlicher Stundenplan mit dem Bücherbären sind auch in der Box zu finden. Das Poster mussten wir auch gleich im Zimmer anbringen, daran merkt man, dass meine Tochter sehr begeistert ist. Zu guter Letzt haben wir noch einen Lern- und Übungsblock, der ab 5 Jahren ist, von dem wir sehr begeistert sind. Die Aufgaben sind auf jeden Fall altersgerecht und schön gestaltet. Meine Tochter wollte gar nicht mehr aufhören die Aufgaben darin zu machen und meinte „Mama das ist so toll, eine Seite mag ich noch machen.“ Bei einer weitern Seite blieb es dann natürlich nicht, wie man sich vielleicht denken kann. In diesem Block findet man von allem etwas, Buchstaben, Linien nachfahren, Zahlen.. usw. „Das macht so Spaß, ich freue mich schon richtig auf die Schule“ meinte meine Prinzessen glücklich.

Wir können diese tolle Lernspielbox zum Schulanfang nur empfehlen. Sie macht den Kleinen wirklich unheimlich großen Spaß.

Als Geschenk zum Schulanfang, finde ich es als Mama von fünf Kindern, eine sehr tolle und sinnvolle Idee. Die Box ist hochwertig und macht wirklich etwas her. Das Preis- Leistungsverhältnis passt und die Altersangabe kann ich auch nur bestätigen. Die Kleinen sind lange bei der Sache, denn es ist von den Aufgaben her sehr Abwechslungsreich und so kommt keine Langeweile auf. Von uns gibt es eine klare Empfehlung für die tolle Box!

Unsere Buchbotschafterin: Frau Tina Biedermann Mutter von fünf Kindern (die Jungs sind 10, 8, 6 und die Mädchen 12 und 6 Jahre) hat die Box getestet.