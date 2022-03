Qwixx Longo: Tolles Würfelspiel mit Suchtfaktor 😉

Qwixx Longo stellt eine Erneuerung des Spiels Qwixx dar, ein Würfelspiel mit einfachen Regeln, bei dem alle Mitspieler während des gesamten Spiels das Spielgeschehen im Auge behalten sollten, um mit ein wenig Geschick und Glück möglichst viele Zahlen auf dem eigenen Spielzettel anzukreuzen.

Die Verpackung des Spiels ist stabil und handlich und genau richtig dimensioniert. Hier wird nicht mit übergroßer Innenaufteilung ein extra großes Spiel vorgetäuscht. Nein, hier steckt der gesamte Spielspaß (1 Spielblock, 6 Würfel, 4 Stifte und die Spielanleitung) in einer handlichen Größe. Perfekt, um überall hin mitgenommen zu werden.

Die Spielutensilien sind ebenso von einer super Qualität: quasi unverwüstliche Plastik-Würfel, 4 kleine Bleistifte und ein Spielblock, auf dem problemlos gearbeitet/angekreuzt werden kann.

Die Spielanleitung ist übersichtlich und strukturiert aufgebaut. Es finden sich neue Spieler genauso gut zurecht wie Umsteiger des Vorgänger-Spiels Qwixx. Für die Umsteiger sind die Neuerungen gelb markiert, sodass für die Kenner des Vorgänger-Spiels Qwixx wenig neue Regeln hinzukommen. Neueinsteiger können nach einem kurzen Lesen ebenfalls gleich loslegen, da die Regeln wirklich einfach sind und schnell verstanden werden und zudem an einem Beispiel erklärt sind.

Die Spielregeln sind wirklich verständlich und sehr gut nachvollziehbar. Wir können gleich loslegen, weil wir die Spielregeln von Qwixx her kennen. Auch die beiden Jungs kennen die Vorgängerversion Qwixx bereits und hatten ebenfalls keine Schwierigkeiten, die erweiterten Spielregeln zu beachten. Aber auch für Neu-Spieler sind die Spielregeln kein Problem.

Beide Jungs waren sehr gespannt auf die Neuerungen und hatten viel Spaß beim Testen

Qwixx longo macht das Spiel noch intensiver und lässt allen Spielern noch weniger Zeit zum „Ausruhen“ oder Warten, weil bei Qwixx longo auf allen Spielzetteln je 2 Glückszahlen vermerkt sind (tatsächlich auch unterschiedliche Glückszahlen auf den Spielzetteln), die immer im Auge behalten werden sollten.

Wird eine der beiden eigenen Glückszahlen aus der Summe der beiden weißen Würfel geworfen, so kann der Spieler mit dieser Glückszahl sofort entscheiden, ob er – wie alle anderen Spieler auch –, die Zahl aus der Summe der beiden weißen Würfel ankreuzen möchte oder die Glückszahl nutzt und stattdessen das nächstmögliche Kreuz in der Reihe mit den wenigsten Kreuzen setzt. Die Glückszahl gibt dem Besitzer dieses Spielblattes also die Möglichkeit, ein Kreuz ohne Lücke in der besagten Reihe zu setzen und somit auch die Möglichkeit, viele Kreuze in dieser Reihe zu bekommen. Denn Ziel des Spiels ist es ja, durch möglichst viele Kreuze in den 4 Spielreihen möglichst viele Punkte zu sammeln. Beendet wird das Spiel mit dem Abschließen von 2 Spielreihen oder wenn bei einem Spieler alle Fehlwürfe aufgebraucht sind.

Ob Kinder oder Erwachsener, wir hatten alle gleich viel Spaß bei diesem Spiel. Es ist weder zu einfach noch zu schwer. Es wird auch nie langweilig, weil man immer wieder aufs Neue und mit veränderter Taktik versuchen möchte, die meisten Punkte am Ende des Spiels zu erhalten.

Mir ist beim Testen aufgefallen, dass die achtseitigen Würfel anfangs unseren Sohn etwas erstaunten, weil er erst einmal geprüft hat, ob tatsächlich für alle Spieler die gültige Zahl erkennbar ist, da die achtseitigen Würfel anders liegen als normale Würfel. Aber es ist ein „oben“ auch bei den achtseitigen Würfeln erkennbar.

Qwixx longo ist viel mehr als ein einfaches Würfelspiel. Es ist ein Spiel mit Suchtfaktor. Qwixx longo ist dabei etwas anspruchsvoller als Qwixx, weil aufgrund der Glückszahlen mehr Aufmerksamkeit im gesamten Spielverlauf erforderlich ist. Die achtseitigen Würfel, mit denen höhere Summen geworfen werden können, machen das Spiel interessanter, aber eben auch für jüngere Kinder schwerer zugänglich. Das Alter 8+ ist hier tatsächlich gut angegeben, während die Vorgängerversion auch schon von jüngeren Spielern problemlos gespielt werden kann.

Unsere Spiele-Tester: Familie Strampe hat das Spiel mit den Jungs Daven, 8 ½ Jahre; Jamie 9 ½ Jahre

Qwixx Longo, Nürnberger Spielkarten Verlag

Erscheinungsdatum: 2021

2 – 5 Spieler, ab 8 Jahren

Preis: ca. 12,00 Euro

Spieldauer ca. 20 min.