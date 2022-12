„Mord mit Zinsen“ – Für spannende Rätselabende

Gestern Abend war es endlich so weit: Die Kinder waren im Bett und mein Mann und ich freuten uns schon auf einen tollen und aufregenden Spieleabend mit spannenden Rätseln beim Spiel „Mord mit Zinsen“.

Die Rückseite der Spielverpackung macht schon mal Lust auf das Spiel und steigert die Spannung. Im irischen Tolmahoy wurden 2003 die beiden Bankangestellten Dave Connelly und Clare O`Callaghan vergiftet vorgefunden und der Fall wurde bis heute nicht aufgeklärt – das heißt für uns: Ran an die Arbeit und ausgepackt das Spiel!

Folgende Unterlagen fanden wir in einer Mappe vor:

– Anschreiben der Polizei

– Zeitungsausschnitt

– Karte

– Verhörprotokolle und Fotos der Verdächtigen

– Reiseführer

– Krankenhaus- und Laborberichte

– Polizeiberichte

– Geburtstagskarte

– Rechnung

– Handgeschriebene Notizen

– Tatortfoto

– Bank-Dokumente

– Führerschein

– Bilder der Überwachungskamera und weitere Hinweise

Eines schon mal vorab: Lesefaul sollte man hier nicht sein. Es sind wirklich viele Dokumente, die es hier zu studieren gilt. Aber wir starten einfach mal und machen uns an die Unterlagen. Zum Glück haben wir einen großen Esstisch mit reichlich Platz! 😉

In Summe haben wir ca. 2 Stunden erst mal alles gesichtet und bis zur Lösung des Falls dann 4 Stunden gebraucht. Meinem Mann und mir war das ehrlich gesagt zu lang und man hat zwar Lust den Fall zu lösen, allerdings fühlt man sich von der Fülle an Materialien doch regelrecht erschlagen. Dafür muss man schon wirklich Zeit investieren und hier und da würde auch ein kleiner Tipp das Weiterkommen deutlich erleichtern.

Die Story an sich ist spannend aufgebaut und es gibt wirklich verschiedene Lösungsansätze vom Kollegen über Bankkunden bis hin zum örtlichen Café viele Betreiber. Es fehlt auch nicht an persönlichen Unzulänglichkeiten und das macht anfangs erst mal fast alle verdächtig.

Was ich jedoch positiv bewerten möchte, sind die Unterlagen, die man bekommt. Es wirkt wirklich alles sehr authentisch und ist mit viel Liebe zum Detail aufbereitet. So sind beispielsweise die Zeugenaussagen nicht nur einfach schreibmaschinenartig abgedruckt, sondern stets mit Fotos der Zeugen versehen und sorgen so für Anschaulichkeit.

Super ist auch, dass das Spiel nicht viel Platz braucht und eigentlich überallhin mitgenommen werden kann – könnte mir es auch sehr gut im Urlaub vorstellen, wenn man ausreichend Zeit für den Krimi-Rätselspaß hat.

Mein Mann und ich waren uns einig, dass es auch eine tolle Geschenkidee sein kann – z.B. für unseren Schwager mit Frau, die sich auch regelmäßig in Escape Rooms austoben.

Bei einem spannenden Rätselabend haben unsere Spieletester Familie Koller das Spiel „Mord mit Zinsen“ getestet.

Das Krimi- und Escapespiele von ThinkFun ist für Spieler ab 14 Jahre geeignet.