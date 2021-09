Die Spielidee ist gelungen und Kinder können gezielt ihre 3-dimensionale Vorstellungskraft trainieren

Bei CUBIMAG PRO handelt es sich um ein magnetisches Knobelspiel, in der man die richtige Bauweise der Steine herausfinden muss. In den Aufgaben ist beschrieben, welche Steine verwendet werden müssen. Die Aufgaben nehmen an Schwierigkeit zu. Insgesamt sind es 180 Aufgaben, die man alleine bewältigen kann und 48 Aufgaben, die von 2 Spielern gegeneinander bewältigt werden können.

Das Spiel enthält neben dem Karton, 9 magnetische Teile in verschiedenen Formen und eine Spielanleitung mit 180 Original-Modus Aufgaben und 48 Doppel-Modus Aufgaben. Die Steine, die Anleitung und der Karton wirken recht stabil und vom Material her qualitativ hochwertig.

Die Anleitung lässt leider etwas zu wünschen übrig. Meines Erachtens ist sie für Kinder nur mit Hilfe der Eltern verständlich und z.B. in Aufgabe 20 fehlen leider einige Quader in der Anleitung.

Wenn man diese Aufgabe mit den angegebenen Steinen baut, fehlen definitiv Quader in der Anleitung, was das ganze grade schwierig für Kinder macht. Auch in der Lösung sind sie nicht zusätzlich eingezeichnet. Das löst Verwirrung aus. Die Aufgaben wo dann gar keine Farben mehr angegeben sind, sind definitiv noch nichts für Kinder ab 6 Jahren– würde eh sagen, dass sie eher was für Kinder ab 8 oder sogar eher noch älter sind, da sie selbst für uns als Erwachsene teilweise schwierig und knifflig sind.



Meine Kinder finden die Magnetsteine toll und bauen mit ihnen gerne wild umher

Was das Bauen nach der Anleitung geht, sind die ersten Aufgaben noch großartig, danach wird es leider eher frustrierend und ist ohne Hilfe eines Erwachsenen eher nicht zu meistern. Wenn dieses Spiel für Kinder ab 6 Jahren sein soll, wäre eine Anleitung für Kinder wünschenswert, wo teilweise noch leichtere Aufgaben drin vorhanden sind. Für Teenies und Erwachsene wäre diese ohne die fehlenden Quader, wie oben beschrieben, sehr gut.

Die Regeln sind generell verständlich, wobei hier ja alles mit der Anleitung steht oder fällt. Diese sollte definitiv vom Hersteller noch mal überarbeitet werden!

Meinen Kindern gefallen die Steine besonders gut. Sie sind ein absoluter Blickfang mit ihren leuchtenden Farben und die Tatsache, dass sie magnetisch sind, macht sie zu etwas Besonderem. Sie bauen gern damit und freuen sich daran. Meine Kids hat es traurig gemacht, dass sie die Aufgaben nicht wirklich alleine erfüllen können, da die Anleitung einfach Fehler aufweist – nicht in allen Aufgaben, aber in einigen.

Ich finde, dass die generelle Spielidee echt großartig ist. Kinder können gezielt ihre 3-dimensionale Vorstellungskraft trainieren und diese danach direkt visualisieren. Die Feinmotorik wird beim Zusammensetzen der Figuren auch gefördert und es ist ein tolles Lernspiel. Für meine Kinder sind die magnetischen Bausteine in den leuchtend bunten Farben das absolute Highlight und es macht Ihnen Spaß, mit ihnen zu bauen. Zur Anleitung habe ich ja schon genug geschrieben, diese ist das einzige Manko, aber mit Hilfe eines Erwachsenen auch zu meistern.

Ich würde dieses Spiel mit Einschränkung weiterempfehlen, allerdings erst für Kinder ab ca. 8-9 Jahren – und natürlich für Ältere.

Unsere Buch- und Spielebotschafter: Frau Ritterskamp aus Gummersbach hat 3 Kinder. Die Mädchen sind ist 5 und 13 und der Jung ist 7 Jahre alt.

