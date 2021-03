LeselÃ¶wen Abenteuergeschichten: 15 Abenteuer zum Selberlesen oder AnhÃ¶ren

Die schönsten Leselöwen Abenteuergeschichten

Das Buch die schönsten Leselöwen Abenteuergeschichten enthält 15 Abenteuergeschichten von verschiedenen Autoren und Illustratoren. Die 6 Geschichten von Manfred Mai sind zusätzlich noch auf CD vorhanden und werden durch Lieder voneinander abgesetzt. Die CD ist praktisch, so können die Kinder im Buch die Geschichten mitlesen oder sie einfach nur anhören.

Meinem Sohn Nathanael gefallen die vorgelesenen Geschichten sehr und auch die Zwischenmelodien und das Leselöwenlied. Der Einband des Buches ist stabil und liebevoll bunt gestaltet. Die Seiten sind aus dickerem Papier und pro Doppelseite ist mindestens 1 buntes Bild vorhanden, welches die Geschichte zum Leben erweckt.

Als Vorlesegeschichten schon für Kindergartenkinder geeignet, zum Selberlesen würde ich sagen erst ab 3. Klasse, mein Zweitklässler verliert bei so viel Text schnell die Lust es selber zu lesen (demnach werde ich es noch ein bisschen verwahren, bis er es dann selber noch mal lesen kann).

Die Geschichten sind spannend und lustig. In einer Geschichte wird ermittelt, wer den Erdbeerjoghurt aus dem Kühlschrank gestohlen hat. Die einfallsreiche Ermittlerin stellt dem Dieb eine Falle und das bringt mein Kind zum Lachen.

„Mama das ist so lustig, wie das Mädchen aus Ketchup, Senf, Mehl und Pfeffer einen Joghurt mischt …. „hihihi“ „iiiiih der Arme … wäääh, er hat das gegessen“ kichert Nathanael neben mir. Wer sie da erwischt hat, müsst ihr allerdings selbst nachlesen.

Das Hörbuch gefällt Nathanael und Naemi besonders gut 😉 denn die Geschichten kann man dann sogar im Buch mitlesen.

So reisen wir nach und nach durch die Geschichten, erleben einen Stromausfall, spannende Detektivfälle, lösen einen Fall im Wilden Westen und treffen sogar Seeräuber. Die Geschichten umfassen alle ca. 8 – 12 Seiten und sind somit perfekt als Gutenachtgeschichte geeignet.

Für 3,95€ bekommt man in diesem Buch ganz schön was geboten, zumal wie oben geschrieben, ja sogar ein Hörbuch dabei ist. Es handelt sich zwar teilweise um ältere Geschichten, so dass unter anderen „eine Mark“ erwähnt wird, aber das stört uns überhaupt nicht.

Auch wenn mein Sohn noch nicht so begeistert von diesem Buch war (da es für ihn noch zu viel Text war), finde ich es für Kinder ab der 3. Klasse empfehlenswert und für den Preis echt ein Schnäppchen.

Unsere Buch- und Spielebotschafter: Frau Ritterskamp hat 4 Kinder. Die Mädchen sind ist 5 und 13 und die Jungs 7 und 16 Jahre alt.

Loewe Verlag 2013

Preis 3,95€

Autoren und Illustratoren der einzelnen Geschichten: Manfred Mai, Wilfried Gebhard, Fabian Lenk, Eva Czerwenka, Julia Boehme, Katharina Wieker, Uli Schubert, Irmgart Paule, Marliese Arold, Julia Ginsbach, Elisabeth Zöller, Jan Birck, Elisabeth Holzhausen, Heribert Schulmeyer