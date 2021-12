Bewegung, Abwechslung, Fantasie, Rollenspiele und jede Menge Spielspaß mit Tip Toi

Genau das Richtige! Tip Toi hat sich mit diesem Spiel etwas ganz besonderes einfallen lassen und lässt bei uns weder Langeweile aufkommen, noch weitere Wünsche offen. Ob mit Freunden, Geschwistern oder ganz allein. Die Kinder sind beschäftigt und zufrieden.

Wie bei jedem Tip Toi Spiel wird vorab die Audiodatei herunter geladen und das Anmeldezeichen betätigt. Im Anschluss erhalten die Kinder beim Antippen des Infozeichens Informationen über die weiteren einzelnen Symbole. Bei einem weiteren Antippen auf das Infozeichen gibt es eine kleine Einweisung für die Eltern, Erwachsenen.

Das Spiel bietet unterschiedliche Möglichkeiten. Weitere Symbole sind der Würfel für ein Tanzspiel. Hier dürfen die Kinder zwischen Pirat, Krokodil und Ballerina wählen.

Anschließend werden die Karten gemischt und im Wechsel die verschiedenen Aktionskarten mit dem orangefarbenen Seidentuch nachgetanzt. Geht die Musik aus hören die Kinder auf zu tanzen.Ein weiteres Symbol ist das blaue Notenzeichen, bei dem ein Tanzlied zum Mitsingen und Mittanzen abgespielt wird. Das Augesymbol lädt ganz normal zum Entdecken ein. Hier gibt es ein paar kindgerechte Erklärungen von den einzelnen Kindern.

Das absolute Highlight wie ich finde, sind die drei Traumreisekarten. Die Kinder können sich hinlegen und entspannt zuhören. Bei der Flamingotraumreise sogar mitmachen.

Das Heraustrennen der Karten zu Beginn des Spiels bereitet unserem 3 jährigen Sohn keine Schwierigkeiten. Die Anleitung ist kurz und verständlich beschrieben. Das Spiel macht einen hochwertigen und stabilen Eindruck. Die Aktionskarten bestehen aus festem stabilen Karton und sind gut für kleine Kinderhände geeignet.Sie liegen gut in der Hand. Ein Verknicken der Karten ist ausgeschlossen. Am Ende des Spiels kann alles sauber und sicher im Spielkarton verstaut werden. Die Karten können eigenständig und problemlos in den Leseschlitz gesteckt werden. Der Tip Toi Stift muss in der dafür vorgesehenen Haltevorrichtung stehen. Dann funktioniert der Lautsprecher. Die Bebilderung wurde farbenfroh und liebevoll gewählt. Die Audiotexte sind langsam und gut verständlich gesprochen mit kindgerechter Hintergrundmusik, die nicht anfängt irgendwann auf die Nerven zu gehen.

Mein Sohn Niko ist 3 Jahre alt und hat große Freude die Karten selbst in den Lautsprecher zu schieben und zu entscheiden, was er machen möchte.

Seine Lieblingskarte ist der Pirat. Der wird bei uns am meisten ausgesucht. Sein Lieblingssatz bei diesem Spiel “ So jetzt die andere Karte, hört zu was wir machen müssen“. Das Nachtanzen fällt ihm nicht besonders schwer. Vor allem wenn ein weiteres Kind, wie z.B. sein Bruder Oliver 7 Jahre alt mitspielt. Die Aufgaben mit dem Tuch machen das Spiel interessant. Auch bei der Traumreise bekommt Niko es gut hin liegen zu bleiben und zuzuhören. Jedoch schafft er noch nicht das komplette Spiel. Eine Spielpause muss hier, bevor es zu den Traumreisekarten geht eingelegt werden.

Die Geschichten der Traumreisen sind mit kindgerechter Musik untermalt und laden zum Zuhören ein.

Mein ältester Sohn Oliver findet die Traumreisekarte Der Wanderfalke am besten. „Mama ich bin genauso geflogen wie der Wanderfalke, das war richtig toll“ Das Spiel ist eindeutig in Gesellschaft lustiger, aber auch alleine kann sich mein Sohn gut damit beschäftigen. Bei diesem Spiel braucht man nicht unbedingt den Lautsprecher. Auch manuell lassen sich die Karten durch ein Antippen mit dem Tip Toi Stift betätigen. Lediglich die Figurkarten funktionieren nicht. Dennoch ist das Spiel mit dem Lautsprecher besser zu spielen und empfehlenswert.

Ein abwechslungsreiches gut umgesetzes Tip Toi Spiel mit ausreichend unterschiedlichen Möglichkeiten und Funktionen.

Pädagogisch wertvoll und nicht nur bis 5 Jahre geeignet meiner Meinung nach. Langeweile kommt hier nicht auf. Bewegung ist wichtig und hiermit werden die Kinder absolut motiviert mitzumachen. Wer möchte nicht gerne ein Pirat, Krokodil oder eine Ballerina sein. Das Spiel kann sehr gut in Gesellschaft mit Freunden, an Geburtstagen, mit Geschwistern und auch alleine gespielt werden. Vor allem an Regentagen eine prima Beschäftigung für die Kinder. In Kitas halte ich das Spiel auch für eine große Bereicherung. Beispielsweise im Turnraum bei sportlichen Aktivitäten lässt sich das Spiel gut integrieren.

Tip Toi active Set Kunterbuntes Tanztheater haben unsere Spieletester ausprobiert: Frau Friedrich hat zwei Söhne im Alter 3 und 7 Jahren. Beiden haben mit viel Spaß mitgemacht.

Name des Spiels: Tip Toi active Set Kunterbuntes Tanztheater

Verlag: Ravensburger

Erscheinungsjahr: Jahr 2021

Preis: 44,99 Euro

Zielgruppe: für Kinder zwischen 3-5 Jahren geeignet für 1-6 Spieler

Das Spiel besteht aus: 1 Tiptoi Lautsprecher (3AAA Batterien nicht enthalten) / 1 Tanztuch / 15 Tanz Karten/ 3 Traumreise Karten/ 3 Figuren Karten/ 1 Steuerungstafel Der Tip Toi Stift ist nicht enthalten