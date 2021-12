„Zippel“ hat alles, was ein Kinderbuch braucht

Darum geht es: Das kleine Schlossgespenst Zippel möchte wie sein bester Kumpel Paul unbedingt Geburtstag feiern. So begeben sich die Beiden in Begleitung von Frau Wilhelm zum Oktoberfest. Doch während des Ausflugs wird er vom Besitzer der Geisterbahn gefangengenommen.

Ich gestehe, bei einigen Vorlesebüchern denke ich mir bereits nach wenigen Sätzen „hoffentlich ist die Geschichte schnell zu Ende“. Nicht so bei „Zippel. Ein Schlossgespenst auf Geisterfahrt“ von Alex Rühle. Die Geschichte macht auch Erwachsenen beim Vorlesen einen Heidenspaß. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als den Kindern, da die Wortspiele besser verstanden werden und zum Schmunzeln anregen.

Wortwitz, der gute Laune macht

Wie wir schnell festgestellt haben, handelt es sich um den zweiten Band rund um Zippel und Paul. Den ersten kannten wir vorher nicht. Das ist jedoch kein Problem, wir haben mühelos in die Geschichte reingefunden. Vorkenntnisse über Zippels Vergangenheit waren nicht nötig. Stattdessen ist bei uns das Interesse geweckt, nun auch den Vorgängerband zu lesen, denn die Geschichte besticht durch geniale Wortspielereien, die einen hin und wieder laut auflachen lassen. Alex Rühle hat eine locker-leichte Art zu schreiben, sodass das Buch an keiner Stelle langweilig erscheint. Zwischendurch sind immer wieder kleine Reime eingebaut, die sehr gut zu Zippels quirligem Charakter passen. Er erinnert ein wenig an ein kleines Kind, das auf unschuldige Art und Weise die Welt entdeckt.

Perfekte Harmonie von Text und Bildern

Die bunten Zeichnungen bilden den perfekten Rahmen zur Geschichte, ohne diese wäre das Buch nur halb so schön. Kein Wunder, zeigt sich doch Axel Scheffler für die Illustration verantwortlich. Bereits seit „Zogg“ sind wir große Fans von ihm. Die Geschichte wird durch die Bilder nochmal aufgelockert, so wirkt sie noch ein Ticken lebendiger. Die rund 140 Seiten sind im Nu durchgelesen.

Unsere Kinderbuch-Testleser: Frau Alexandra Sgro hat zwei Mädchen im Alter von 6 und fast 4 Jahren. Sie hat das Buch mit der älteren Tochter gelesen.

„Zippel. Ein Schlossgespenst auf Geisterfahrt“

Autor: Alex Rühle

Verlag: dtv Verlag

Erscheinungsdatum: 20. August 2021

Umfang: 144 Seiten

Altersempfehlung: 6 Jahre

Preis: 15,00 €