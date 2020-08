Rubik’s Cage ist ein wunderbares Strategiespiel fÃ¼r die ganze Familie

Das Spiel sorgt auch für zwischendurch für unterhaltsames Gehirnjogging 😉

Rubik’s Cage ist unterhaltsam, strategisch und spassig,denn was zunächst einfach klingt ist in der Realität gar nicht so einfach umzusetzen. Vier Spieler können gemeinsam spielen, aber auch zu zweit kann es hier schon losgehen.



Drei Würfel in einer Farbe in eine Reihe zu bekommen kann hier ganz schön knifflig werden. Dabei kann der Würfel gedreht und gewendet werden,ohne dass die Aktion des letzten Spielers im nächsten Spielzug des aktuellen Spielers rückgängig gemacht werden darf.

Um den Rubik’s Cage zu öffnen einfach die zwei Türchen die sich an der Ober-und Unterseite des Rubik’s Cage befinden,entfernen. Der leere Rubik’s Cage wird als erstes in die Mitte gestellt und jeder Spieler legt seine Cubies in gewünschter Farbe vor sich ab. Für die Partie zu zweit wählt jeder Spieler drei verschiedene Cubie-Farben aus und enthält 12 Cubies, zu dritt wählt jeder zwei Farben aus und enthält 8 Cubies und zu viert gibt es für jeden logischerweise eine Cubie-Farbe.



Die restlichen Cubies werden hier nicht benötigt. Zum Rubik’s Cage gehören insgesamt 24 Würfel,Cubies genannt. Jeweils 4 rote, blaue, gelbe, grüne, orangene und weisse sind dabei. Wichtig ist es auch,dass sich jeder Spieler die Farbe seiner Cubies merkt wenn alle verbraucht sind.



Meine Tochter ist bei uns mit 11 Jahren die jüngste und darf somit immer anfangen.

Anschließend wird reihum im Uhrzeigersinn gespielt. Dann darf der Spieler seinen Cubie an eine beliebige der acht Stellen des Rubik’s Cage einsetzen und anschließend den Cage drehen oder wenden. Wer als Erster an einer Seite des Rubik’s Cage drei Cubies in derselben Farbe in eine senkrechte,waagerechte oder diagonale Reihe gebracht hat,hat gewonnen.

Dauert die Partie, bis der letzte Cubie sich im Rubik’s Cage befindet, gibt es keinen Sieger und das Spiel ist somit beendet. Dies spornt meine Kinder immer super an, denn wer möchte ein Spiel nicht als Gewinner beenden?

Der vollwertige und bunte Würfel gefällt uns sehr gut,er eignet sich perfekt für unterwegs,alle Cubies sind im Cage und somit nimmt das Spiel minimalen Platz in der Tasche weg. Er ist leicht und besteht aus Hartplastik, gut verarbeitet und robustere Aktionen hält er tapfer aus. Der Rubik’s Cage lässt sich leicht drehen und wenden.





Rubik’s Cage ist ein wunderbares Strategiespiel für die ganze Familie und für Kinder ab sieben Jahre geeignet!

Platzieren, drehen und gewinnen, mit kniffligem Gehirnjogging für Einsteiger kommst du ans Ziel bei Rubik’s Cage. Die Regeln sind einfach und für Einsteiger super geeignet. Meine Kinder lieben den Rubik’s Cage und er sorgt auch für zwischendurch für unterhaltsames Gehirnjogging.

Da wir gerne knifflige Strategiespiele mögen sind wir über den bunten Würfel sehr froh.

Unsere Spielebotschafterin: Frau Henseleit hat Rubik’s Cage mit Ihren Kindern (10, 13 Jahren) getestet.