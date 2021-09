In dem Buch lernen Kinder sehr viel über Liebe, Freundschaft und Trauerbewältigung

Ellie und ihr Hund Karlo waren schon immer unzertrennlich. Ellie kann sich ein Leben ohne Karlo gar nicht vorstellen. Eines Tages als Ellie aus der Schule kommt ist ihr Hund nicht mehr da, er ist gestorben, da bricht für Ellie eine Welt zusammen. Ellie war noch nie so traurig. Was tun, wenn man sich nicht von seinem besten Freund verabschieden konnte? Zum Glück ist in der Welt der Träume alles möglich. Und so treffen sich Ellie und Karlo im Traum an ihrem geheimen Ort im Garten und erleben zum allerletzten Mal gemeinsam ein Glühwürmchenabenteuer.



Als erstes betrachteten meine Kinder und ich den schönen farbigen Hardcover-Einband, er ist sehr interessant gestaltet. Auf der Vorderseite im oberen Teil steht Ellie allein am See und im unteren Teil spiegelt sich das Bild das steht Ellie mit ihrem Hund Karlo. Dieses schöne Buch spricht Kinder aber auch Erwachsene sehr an und macht einfach neugierig auf den Inhalt.

Meine Kinder konnten sich in Ellie sehr hineinversetzen. Sie meinten: „So wie es Ellie geht, ging es uns auch vor einem Jahr als wir unsere liebe Mila verloren haben“. „Wir haben auch ganz viele Tage geweint“.

Uns hat das Buch sehr gut gefallen weil meine Kinder sich sehr gut in Ellie hineinversetzen konnten, sie meinten: „Am liebsten würden wir Ellie jetzt trösten“.

Zum Schluss meinten meine Kinder „Jetzt nach einiger Zeit denken wir immer noch sehr oft an unsere Mila, aber sind nicht mehr so traurig und sie wird immer einen Platz in unserem Herzen haben“ genauso wie Karlo bei Ellie.

Das Buch ist sehr gut verständlich. Es ist für Mädchen genauso wie für Jungs geeignet. In dem Buch lernen die Kinder sehr viel über Liebe, Freundschaft und Trauerbewältigung.

Die Seiten sind aus etwas dickerem Papier, somit reißen sie nicht so schnell. Der Text ist gering gehalten und die Schrift eher groß gedruckt, somit können es auch Schulkinder sehr gut lesen. Das Buch ist mit sehr vielen Illustrationen geschmückt, somit können sich kleinere Kinder noch besser in die Geschichte hineinversetzen.

Unsere Spiel- und Buchbotschafterin: Frau Heinze hat drei Kinder und sie sind 6 Jahre (Mädchen), 8 Jahre (Mädchen) und 11 Jahre (Junge).

Verlag: Dressler

Text und Illustrationen von Mareike Ammersken

1. Auflage im Jahr 2021

Seitenanzahl: 40

Preis: 15,00 Euro

Altersempfehlung ab 6 Jahren