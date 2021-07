tiptoi Buch: Mein Lern-Spiel-Abenteuer „Logisches Denken“

Dankeschön fürs Teilen:















Mein Lern-Spiel-Abenteuer „Logisches Denken“ – Ein lehrreiches Buch verpackt als nette Tiergeschichte, eine ideale Vorbereitung auf die Schule

Darum gehts: Tiger Theo, der die Welt von oben sehen will, geht auf große Reise: Auf seiner Route trifft er viele Tiere und muss inmitten von Wald- und Wiesenbewohnern, bunten Fischschwärmen oder geheimnisvollen Höhlengängen knifflige Rätsel lösen: Wer ergänzt welche Reihe richtig? Welche Tiere passen zusammen? Und da drüben im Schlossfenster ist doch ein Sudoku versteckt!

Die Kinder können im Buch das logische Denken und das Kombinationsvermögen trainieren. Eine ideale Vorbereitung auf das Lernen in der Schule.

Mit welchem Tier geht die Reihe logisch weiter? Welcher Weg auf der Karte ist der richtige? Einige Spiegelungen und Schatten sind wohl durcheinander geraten – und da passt doch jeweils eine Blume, ein Schmetterling und ein Baum nicht zu den anderen! Mitten im tierischen Treiben können die Kinder Reihen ergänzen, Perspektiven bestimmen, Muster und Ausschnitte zuordnen, die Orientierung verbessern und weitere Sinnzusammenhänge auf den Bildern erkennen – eine ideale Vorbereitung auf das Lernen in der Schule.

Als erstes betrachtete meine Tochter und ich den schönen bunten Hardcover-Einband, er ist sehr interessant und farbenfroh gestaltet. Auf der Vorderseite ist Tiger Theo am Strand beschäftigt mit einem Sudoku abgebildet. Dieses schöne Buch spricht Kinder sehr an und macht einfach neugierig auf den Inhalt.

Die Seiten sind aus Pappe. Die Schrift ist eher groß und gering gehalten somit können es auch Erstleser sehr gut lesen. Es sind viele farbenfrohe Bilder in dem Buch.

Zu Beginn mussten wir die Software auf den Stift laden und dann ging es auch schon los.

Die Aufgaben in dem Buch sind sehr abwechslungsreich und werden von schönen Liedern und Spielen begleitet

Meine Tochter fand das Sudoku so toll, sie meinte : „Ich mache jetzt auch ein Sudoku und du Mama musst es dann lösen. Aber auch das Labyrinth fand sie spannend. Die Aufgaben sind teilweise sehr anspruchsvoll für das Alter, die Kinder müssen gut zuhören, sich Dinge merken und sehr konzentrieren. Da hieß es dann „Man wieder falsch“.

Da wir viel zu Hause „Ich sehe was, was du nicht siehst“ spielen, war es natürlich eine große Freude, dass das Spiel in dem Buch vorhanden war.

Das Buch ist sehr gut verständlich. Es ist für Mädchen genauso wie für Jungs geeignet. In dem Buch lernen die Kinder logisches Denken, Muster und Ausschnitte zuordnen und Fehler erkennen und das alles verpackt in eine nette Tiergeschichte. Uns hat das Buch sehr gut gefallen und meine Tochter hat sehr viel gelernt. Am Ende meinte sie: „Schade das das Buch schon zu Ende ist“.

Unsere Spiel- und Buchbotschafterin: Frau Heinze hat drei Kinder und sie sind 6 Jahre (Mädchen), 8 Jahre (Mädchen) und 11 Jahre (Junge).

Verlag: Ravensburger

Illustrator: Antje Hagemann

1. Auflage im Jahr 2021

Seitenanzahl: 16

Preis: 19,99 Euro

Altersempfehlung 4 – 6 Jahre