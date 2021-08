Dankeschön fürs Teilen:















Blumenkauf leichtgemacht

Das Geschäft mit frischen Blumen hat nicht nur zum Muttertag einen seiner Höhepunkte. Sowohl beim Händler vor Ort als auch der Online-Blumenhändler geben sich große Mühe, ihren Kunden eine große Auswahl und guten Service zu bieten.

Bei den klassischen Online-Blumenhändlern gibt es ein großes Angebot an Blumensorten und -farben. Die verfügbaren Sträuße können Kunden online jederzeit in Ruhe auswählen. Bei Regionsflorist wird dem Kunde ein breitgefächertes Angebot an farbenfrohen Blumen und Blumensträußen, bestehend aus vielen unterschiedlichen Blumenarten geboten und Kunden können auch ihren eigenen Blumenstrauß nach den persönlichen Vorstellungen zusammenstellen lassen.

Eine Blume sagt manchmal mehr als tausend Worte

Auch für verschiedene Anlässe wie Geburtstage, Umzug oder Trauerfälle sind eigene Rubriken mit Vorschlägen verfügbar. Hier sind dem Anlass entsprechende Sträuße im Angebot. Viele Blumensträuße gibt es in drei Größen: „klein“ hat eine durchschnittliche Größe von 20-25 cm, „normal“ reicht von von 25-30 cm und groß entspricht ca. 30-35 cm.

Wenige Klicks für die Individualisierung der Blumengrüße mit tollen Geschenken oder Karten

Zudem können kleinere Geschenke wie zum Beispiel Schokolade, Wein oder Sekt mit dem Blumenstrauß geliefert werden. Auch Grußkarten sind ebenfalls erhältlich. Bezahlt werden kann online mit mindestens drei verschiedenen Geldmitteln, Standard sind Lastschrift, Kreditkarte und Paypal. Der Kunde hat mindestens 7 Tage Frische-Garantie auf Blumen, die über Regionsflorist bestellt und geliefert werden.

Wer regelmäßig Blumen verschicken oder geliefert bekommen möchte kann auch ein sogenanntes Blumenabo abschließen. So erhält der Abonnent immer die schönsten Blumen geliefert. Diese saisonalen Blumensträuße werden von ausgebildeten Floristen professionell in der Blumenbinderei gefertigt.

Tipp: Einfach Sträuße bestellen und terminieren, um Preissteigerungen vor den einschlägigen Feiertagen wie Valentinstag oder Muttertag zu vermeiden

Zimmerpflanzen für jeden Geschmack

Aus einem großen Angebot an Zimmerpflanzen kann der Kunden seine Auswahl treffen. Blühende Zimmerpflanzen, Hängepflanzen, kleine Zimmerpflanzen, luftreinigende Zimmerpflanzen oder z. B. Schattenpflanzen, die unterschiedlichsten Pflanzentypen, die auch sehr pflegeleicht sind, stehen zum Verschönern der eigenen vier Wände zur Verfügung.