Rätselspaß für Kindergartenkinder über Tiere und Pflanzen

Beim Bandolino Tiere, Pflanzen für Kindergartenkinder suchen die Kinder Pärchen können mit Hilfe einer Lösungsschnur selbst überprüfen.

Das Bandolino besteht aus festen Kartonseiten die man auffächern kann und einer langen Lösungsschnur die stabil befestigt ist. Auf jeder Seite müssen die Kinder rausfinden was zusammengehört und die Päarchen mit der Lösungsschnur verbinden, dazu sind Ausstanzungen an den Rändern vorhanden. Die Spielanleitung ist auf der letzten Seite gedruckt und mit einfachen Sätzen und kleinen Bildern gut erklärt.

Meine Tochter ist 4 Jahre alt und hat die ersten 2 Seiten nur die Lösungen sagen sollen während ich ihr gezeigt habe wie man die Schnur von den einzelnen Bildern zum jeweiligen Partner fädelt Sie hat das Prinzip sofort verstanden und das nächste Rätsel alleine probiert.

Da die Schnur ziemlich lang ist und man sie ziemlich straff in die Ausstanzungen fädeln muss, findet sie es auch nach vielen Versuchen nicht leicht. Oft hat sie die Schnur zu locker, so dass sie wieder raus fällt oder verrutscht und dann kann sie die Lösung nicht kontrollieren. Obwohl sie so Probleme mit der Selbstkontrolle hat, findet sie es klasse, dass sie alles alleine machen kann und probiert es immer wieder. Bei vielen Aufgaben ist ihr sofort klar welche Pärchen sie suchen muss, wenn nicht, fragt meine Tochter nach und ich sage ihr dann was gemacht werden muss.

Durch die geringe Größe des Bandolinos kann man das Spiel gut mitnehmen, sowohl auf längeren Autofahrten wie auch beim Arzt im Wartezimmer kam es schon zur Anwendung und hat erfolgreich die Langeweile bekämpft.

Auf ein paar Ausflügen haben wir das Bandolino zum Vorbild genommen und haben geschaut welche Beeren an welchen Sträuchern wachsen und haben natürlich auch geschaut ob wir die abgebildeten Tiere und Pflanzen entdecken. Das hat meiner Tochter sehr viel Spaß gemacht und hat ihr ohnehin schon großes Interesse an der Natur noch verstärkt. Ich persönlich würde es schön finden wenn es ein kleines Beiheft für die Eltern geben würde in dem die abgebildeten Pflanzen und Tiere aufgeführt sind, denn leider konnte ich ihr nicht bei allen sagen wie sie heißen. Dass es nicht drunter steht finde ich wiederum gut, das könnte die Kinder ablenken. Außerdem ist ja auch nicht so viel Platz auf den Seiten und wenn das Bandolino größer wäre würde es die Handlichkeit verlieren.

Mein Fazit zu dem Bandolino fällt positiv aus. Die Aufgaben sind so gestellt dass meine Tochter sie eigenständig lösen und sich selbst kontrollieren kann was ihre Selbstständigkeit fördert. Die Fingerfertigkeit wird beim Fädeln mit der Schnur gefördert. Zudem wird spielerisch das Interesse an der Natur gefördert und man kann das Spiel durch seine handliche Größe überall hin mitnehmen.

Unsere Kinderbuch-Tester: Frau Voß hat eine 4-jährige Tochter. Gemeinsam haben sie das Bandolino Kindergarten, Set 69 – Tiere, Pflanzen, Rätselspaß ausprobiert.

Das Bandolino ist vom Arena Verlag, Erscheinungsjahr 2022, Preis 9,95€, ab 4 Jahre