Kleben von Diamantenbilder: Einfach funkeltastisch!

Meine Tochter Naemi (7) war total aufgeregt, als dieses großartige Bastelbuch ankam. Sie liebt malen nach Zahlen und hat davon schon einige Bilder fertiggestellt. Dieses Set ist quasi applizieren (aufkleben) nach Zahlen und meine Maus konnte es kaum erwarten endlich anzufangen.

So hier erst mal einige Fakten zum Buch:

Enthalten sind 6 dicke Seiten mit 6 Motiven. Auf den Rückseiten ist jeweils ein Ausmalbild zu finden, welches man unbedingt, bevor man die Diamanten appliziert hat, ausmalen sollte.

Die Motive sind: Delfin, Pfau, Giraffe, Tiger, Seepferdchen und ein Elefant

1 Applikationsstift, 1 Behälter, ca. 2000 Diamanten in 5 Farben

1 Anleitung, die aber erst hinter den 6 dicken Seiten zu finden ist

zusätzlich 19 Ausmalbilder

Naemi war ganz fasziniert von den 6 Motiven. Sie sind alle sehr schön und kindgerecht gestaltet

Die Zahlen sind gut erkennbar und auch direkt in der richtigen Farbe auf den einzelnen Seiten vorgegeben. Das Applizieren oder Kleben der Diamanten fördert die Feinmotorik der Kinder und hat meiner Tochter super viel Freude bereitet.

Sie hat hochkonzentriert am Küchentisch gesessen und als sie ihr 1. Bild fertig gestellt hatte, war sie so begeistert wie schön es funkelt und glitzert, dass sie direkt das nächste angefangen hat.

Nach dem 3. Bild musste ich sie dann mal stoppen, damit ich noch ein Foto von ihr während des Applizierens machen konnte.

„Mama, ich bin fertig. Schau mal, wie schön das glänzt und funkelt.“

„Der Delfin ist so süß.“

„Schau mal Mama, das Seepferdchen habe ich für dich gemacht.“

„Der Tiger hat mir am Besten gefallen und die Steine aufzukleben hat am meisten Spaß gemacht.“

Unser Fazit: Das Bastelbuch ist liebevoll gestaltet, es sind zwar nur wenige Seiten vorhanden, aber es hat Naemi wirklich viel Spaß gemacht, die Diamanten zu applizieren

Es ist eine tolle Geschenkidee für bastel begeisterte Mädchen (und Jungs) ab ca. 6 – 7 Jahren. Es regt die Kinder dazu an, sich intensiv und konzentriert mit einer Sache (Steinchen aufkleben) zu beschäftigen, Geduld zu haben, ihre feinmotorischen Fähigkeiten zu trainieren, um dann das funkeltastische Ergebnis sehen zu können. Von Naemi gibt es beide Daumen hoch und auch ich finde es absolut empfehlenswert.

Unsere Kinderbuch-Tester: Frau Ritterskamp aus Gummersbach hat 4 Kinder. Die Mädchen sind ist 7 und 15 und die Jungs 18 und 9 Jahre alt.

Diamant Painting

Bastelspaß mit Diamanten Tierkinder

Loewe Verlag

Erscheinungsjahr 2023

Ab 8 Jahren

Preis: 14,95 €