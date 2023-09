Jede Station erwarteten die Kinder ganz neugierig, da immer neue und andere Rätsel zu lösen waren

Abenteuer Schnitzeljagd – Die verschwundene Mumie. Es ist die bekannte Schnitzeljagd neu erdacht und auf spielerische Weise witzig mit viel Freude am Spiel, umfangreich und liebevoll gestaltet.

Das Set beinhaltet 1 Anleitungsheft mit Praxistipps, 2x Schatzkarten (sodaß man auch in Teams spielen kann), 12 Urkunden, 4 Hinweiskarten mit Wegweisern zum Markieren der Route, 2x 10 Rätselstationen, 1 Auflösungskarte, 12 Einladungen und 1 Pyramideneingang zum Markieren der Schatztruhe.

Es ist in Schutzfolie verpackt, die einzelnen Karten sind umweltschonend und ökologisch aus festem Papp-Material. Sie sind teils vorgestanzt zum einfachen Entnehmen bzw. markiert zum Zuschneiden. Das gesamte Set ist sehr liebevoll gestaltet, woran man erkennt, daß die Macher sich viel Mühe gegeben haben. Die Anleitung ist sehr gut erklärt und einfach verständlich.

Unsere Kinder haben die Schnitzeljagd zusammen mit uns gespielt als sonntäglichen Spaß zur Aufheiterung innerhalb der Wohnung, weil draußen schlechtes Wetter war (und wir kein Grundstück besitzen).

Wir Eltern hatten uns alles vorab genau angeschaut, durchgelesen und die Wohnung damit dekoriert – die Rätselstationen an verschiedenen Orten teils versteckt, damit die Suche nicht zu einfach war.

Beim Sonntagsbrunch erzählten wir den Kindern, daß wir am Nachmittag eine etwas andere Reise nach Ägypten machen, um sie etwas vorab einzustimmen und die Spannung zu steigern.

Es gab eine Einleitungsgeschichte, die der Papa vorlas und wo die Kinder gespannt zuhörten

Die einzelnen Fuß-Wege-Karten wiesen den Kindern die Wege zu den geheimnisvollen Orten. Sie gingen mit sehr viel Vorfreude und Spannung daran, lasen sogar sehr gern selbst die Texte an den einzelnen Stationen vor, fanden die Zeichnungen sehr hübsch und niedlich, sodaß sie auch beim Erreichen jeder Station ihre Freude hatten, um zu entdecken, was da wieder Lustiges abgebildet ist und Interessantes geschrieben steht.

Jede Station erwarteten die Kinder ganz neugierig, da immer neue und andere Rätsel zu lösen waren. Es wurde nie langweilig und sie jauchzten teils auf („Ich liebe dieses Rätsel!“), weil sie so viel Vergnügen beim Knobeln und Rätseln hatten.

Da wir uns Mühe gaben, die Stationen an die Rätsel anzupassen, wurde auch das Badezimmer und der Flur mit einbezogen, was die Kinder sehr witzig fanden. Sie eiferten teils um die Wette, wer zuerst an einer Station die richtige Lösung errätselt hatte. Herrlich kreativ konnten sie dabei ebenfalls sein, denn an jeder Station gab es ein anderes Rätsel, sodaß es nie langweilig wurde.

Wir Eltern hatten beim Zuschauen und Mitmachen selbst unsere helle Freude. Ägypten ist auch ein Thema, was uns als Familie sehr gefällt, sodaß wir zusammen mit dem Spiel unsere Museumseindrücke aufbessern konnten.

Dieses Spielset bringt Ägypten spielerisch den Kindern etwas näher und läßt sie dabei herrlich kreativ sein. Zwischen den Stationen hatten wir uns auch mit kleinen Küchlein gestärkt. Am Ende gab es für jedes Kind nicht nur den Inhalt der Schatztruhe, der hinter dem Pyramideneingang versteckt war, sondern noch eine Urkunde, sodaß beide über alle Backen grinsten. Das Tolle an dem Set ist auch, daß es Bastel-, Back-, Schmink-ideen u.v.m. bereithält, sodaß unser Probelauf der positive Einstieg war, um das Ganze demnächst mit Gastkindern z.B. an einem Kindergeburtstag zu wiederholen.

Eine klare Empfehlung von uns Erwachsenen als auch von den Kindern, denn alle sagen wir, daß es uns sehr viel Spaß gemacht hat und wir es sehr gut finden. Wir hatten dadurch einen fantastischen Familiennachmittag, konnten die Gedanken in ein fernes Land schweifen lassen und unsere Gesichter zum Strahlen bringen.

Wir sind Spieltester: Familie K. mit ihren 4 Kindern (von 2-15 Jahren, Mädchen und Jungs)

Abenteuer Schnitzeljagd – Die verschwundene Mumie.

EMF – Ein Buch der Edition Michael Fischer

Erscheinungsjahr: 2022

Preis: 15,00 Euro