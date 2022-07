Abwechslungsreiche und spaßige Übungen für Kindergartenkinder

Das Buch besteht, wie der Titel schon sagt, aus 100 Mal- und Denkspielen für Kindergartenkinder. Es ist aufgebaut wie ein Din A5 Block, man blättert das Deckblatt um und kommt auf die erste Aufgabenseite, auf der Rückseite befindet sie die Lösung und auf dem nächsten Blatt findet man die nächste Aufgabe.

Meine Tochter wird jetzt 5 Jahre alt und freut sich sehr darauf nächstes Jahr in die Schule zu kommen und sie liebt es für die Schule zu üben.

Sie übt gerne das Schreiben von Zahlen und Buchstaben und hat noch große Probleme damit einen Kreis zu zeichnen oder auf einer Linie zu bleiben. Mit den Übungen in diesem Buch geht sie ihre Probleme an ohne dass sie es merkt.

Hier muss sie nicht Seite für Seite Buchstaben und Zahlen nachmalen, hier kommt auf jeder Seite eine neue spannende Aufgabe. Mal zeichnet man auf einem Segel Muster nach und malt anschließend alles bunt, dann malt man an Schuhen bunte Schleifen, man sucht Bildausschnitte, schaut was zusammenpasst, erkennt Größen und Formen und noch viele weitere tolle Sachen.

Durch die Abwechslung kann meine Tochter sich sehr gut konzentrieren und hat richtig Lust ganz viele Blätter hintereinander zu bearbeiten.

Ihr gefällt es sehr gut dass sie ihre Arbeit mit den Lösungen alleine vergleichen kann. Einmal hatte sie sich beim Ausmalen nicht so viel Mühe gegeben und als sie die Lösung sah war ihr Ehrgeiz gepackt und sie hat das Ausmalen wiederholt. Dass jede Seite schön bunt gestaltet ist gefällt ihr auch. Nicht immer erkennt sie alleine wie das jeweilige Blatt bearbeitet werden soll, dann lese ich ihr die Aufgabe vor. Einerseits findet sie es schade, weil sie ja so noch nicht groß genug ist um alles alleine zu machen. Andererseits gefällt ihr es aber auch wenn ich neben ihr sitzte und sie bei den Aufgaben begleite. Am meisten Spaß machen ihr die Aufgaben wo sie was suchen darf.

Mein Fazit ist 100 Prozent positiv. Wir haben schon einige Übungshefte für Kindergartenkinder gehabt, aber dieses hier ist mit Abstand das Beste. Durch die Abwechslung in den Aufgaben und das Auflockern mit Rätseln und Malbildern konzentriert meine Tochter sich sehr lange und hat Lust jeden Tag einige Blätter zu bearbeiten. Dass sie sich dabei anstrengt und viel lernt merkt sie gar nicht und so macht lernen schließlich am meisten Spaß.

Unsere Kinderbuch-Tester: Frau Voß hat eine 4-jährige Tochter. Gemeinsam haben sie das Buch erkundet.

Loewe Lernen und Rätseln, Loewe Kreativ: 100 Mal- und Denkspiele für den Kindergarten

Loewe Verlag, Erscheinungsjahr 2021, 200 Seiten, 6,95€, ab 4 Jahre