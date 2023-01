Auch für Muttis mit zwei linken Händen – das für uns perfekte Bastelbuch

Schon vormerken für Weihnachten 2023: Zum Basteln habe ich eigentlich zwei linke Hände, aber dennoch ich möchte mit meinem knapp 4jährigen Sohn zumindest gelegentlich kreativ werden. Nun durften wir das für uns perfekte Bastelbuch testen.

Das Buch „Verbastel das Buch“ ist kein gewöhnliches Buch mit Bastelanleitungen, sondern es besteht aus bereits vorgefertigten Bastelvorlagen, aus denen Stück für Stück kleine Kunstwerke entstehen. Insgesamt enthält das Buch 8 Vorlagen, aus denen ohne weitere Materialien weihnachtliche Motive gebastelt werden können! Man benötigt nur noch Schere, Kleber und Buntstifte– perfekt also auch, wenn man keine große Sammlung an Bastelmaterialien zu Hause hat.

Das Buch ist gut strukturiert. Auf der Innenseite des Einbandes finden sich die Anleitungen für die 8 Bastelarbeiten

Der Innenteil besteht aus bunten, bedruckten, dünnen Kartonseiten, die mittels Perforation einfach herausgetrennt werden können. Nun müssen die einzelnen Teile ausgeschnitten werden. Mein Sohn ist knapp 4 und braucht noch ein wenig Hilfe, hat aber kleine, gerade Stücke auch selbstständig recht ordentlich ausgeschnitten. Anschließend werden manche Teile bunt bemalt und ggf. an den markierten Stellen gefaltet. Nun noch alle Teile auf der jeweiligen DinA4 Vorlage aufkleben und fertig das Kunstwerk. So entstehen 8 kleine Bastelarbeiten im DinA4 Format wie Schneemann, Elch und ein Weihnachtsschlitten. Einige wie der Schneemann sind auch dreidimensional, indem die Papierstreifen gewölbt aufgeklebt werden. Auf der Rückseite können die Werke auch in einem vorgesehenen Feld beschriftet werden. So ergibt sich eine Reihe von Kunstwerken zum Aufhängen oder auch zum Verschenken an Oma und Co.

Da die einzelnen Motive schnell gebastelt sind, kommen auch ungeduldige Kinder hier rasch ans Ziel.

Außerdem eignen sich die Basteleien so auch mal schnell für zwischendurch. Der Mix aus Schneiden, Malen und Kleben kommt bei kleinen Kindern gut an und bereits 3jährige können hier viel selbst machen.

Da keine weiteren Materialien benötigt werden, kommen auch Bastelmuffel zum Zug. Ist das Buch einmal „durchgebastelt“, kann der Einband einfach weggeworfen werden und im Bücherschrank ist wieder Platz 😉 Die dünnen Kartonseiten sind stabil und für Kinderhände gut geeignet. Die kindgerechten Motive in bunten Farben gefallen meinem Sohn sehr gut und er hatte großen Spass beim Basteln! Die fertigen Werke haben wir als Weihnachtsdeko aufgehängt.

Wir hatten mit dem Bastelbuch großen Spass, da wir so ohne große Bastelausstattung kleine Kunstwerke schaffen konnten. Die Motive sind simpel und sozusagen idiotensicher zu basteln und sehen dennoch toll aus! Selbstgebastelte Weihnachtsdeko erfüllt alle Kinder mit stolz. Das Buch ist geeignet für Kinder im Kindergarten und toll für die Adventszeit – sicherlich auch ein schönes Geschenk vom Nikolaus!

Unsere Kinderbuch-Tester: Frau Sabine H. hat das Buch mit ihrem dreijährigen Sohn getestet.

Name des Buchs: Verbastel das Buch! Fröhliche Weihnachtsprojekte (ab 3 Jahren)

Verlag: EMF Verlag

Erscheinungsjahr: 2022

Preis: 8,00 EUR

Zielgruppe/Alter: ab 3 Jahren