Das Thema „Körperpflege“ wird in dem Buch schön kindgerecht aufbereitet

Das Buch handelt vom kleinen Ferkel, der sich besonders freut einen lustigen „Ferkel-Tag“ mit seinem Vater zu verbringen.

Da wird am Spielplatz getobt, gematscht, gebuddelt und gebaut, bis das kleine Ferkel so richtig schmutzig ist und Papa meint, dass es wohl Zeit ist nach Hause zu gehen. Zu Hause angekommen, hilft nur noch ein warmes Bad – da ist das kleine Ferkel aber anderer Meinung und versteckt sich unter dem Tisch. Doch da hört es plötzlich fröhliches Geplantsche und lauten Gesang aus dem Badezimmer. Da wird es dann doch neugierig und entdeckt den Papa fröhlich singend in der Badewanne. Da springt nun auch das kleine Ferkel zu Papa in die Wanne und die beiden haben viel Spaß beim Waschen. Da merkt das kleine Ferkel, dass auch ein Papa-Badetag viel Spaß machen kann.

Das Buch ist total schön illustriert mit großen bunten Bildern. Die Seiten wurden auf dickem Tonpapier gedruckt – ideal für kleine Kinderhände.

Mein Sohn hat bereits anhand der schönen Bilder die nette Geschichte erzählen können und war total fasziniert von dem kleinen schmutzigen Ferkel. „Na der ist aber richtig schmutzig“, meinte er verblüfft und erfreute sich danach an den lustigen Bildern von dem kleinen Ferkel mit seinem Papa in der Badewanne.

Das Buch wurde in Reimform geschrieben, überaus ansprechend für die Kinder.

Ein wundervolles Kinderbuch, mit sehr schönen bunten Zeichnungen. Nett sind auch die kurzen einfachen Reime, in der die Geschichte erzählt wird. Das Thema „Körperpflege, Waschen, Baden“ wurde in dem Buch schön kindgerecht aufbereitet. Absolute Kaufempfehlung – eines unserer Lieblingsbücher unseres 2jährigen Sohnes.

Unsere Kinderbuch-Entdecker: Frau Mösenbichler mit der 5jährigen Tochter und dem 2jährigen Sohn.

Das Buch „Ab in die Wanne, Ferkel“

von Katja Reider und Henrike Wilson

Jahr 2021 im CarlHanser Verlag erschienen

Es kostet 10€ und ist super geeignet für Kinder ab 2 Jahren