Hören die Elefanten tatsächlich mit ihren Füßen?

Wer schläft, wer wacht in der Nacht? Spannende Fragen zu kindgerechten verständlichen Antworten, untermalt mit magischen Zeichnungen, eine Seite schöner, als die andere, total bezaubernd. Geeignet ab dem Grundschulalter, sehr pädagogisch wertvolles Lernmaterial über die unterschiedlichsten Tiere.

Darum gehts: Auf der ersten Seite zeigt sich bereits ein schöner Sternenhimmel, gefolgt von den Informationen über das Buch und der anschließenden Inhaltsangabe, einzelner Tiere, bei der wir bereits auch einen kleinen Einblick der tollen Zeichnungen durch den halb dargestellten Tiger bekommen,der mit seinen leuchtenden Augen gut auffällt.

Auf den weiteren Seiten erhalten wir Fakten über den Schlaf und dann geht es los mit den einzelnen Tieren und den inhaltlichen Informationen und über das Tier , die so manch einer sicher vorher noch nicht kannte. Folgende Thematiken, wie beispielsweise ( Der Ort und Schlaf der Tiere, ob sie träumen und wie sie in der Nacht jagen) werden hier aufgegriffen. Am Ende des Buches bekommen wir einen Einblick über tierische Schlafzimmer.

Die Textillustrationen und die Bebilderungen sind kindgerecht und somit für das angegebene Alter sehr geeignet. Ich bin der Meinung, in der Grundschule (1.Klasse) ist es auch schon ganz gut aufgehoben.

Das Buch ist qualitativ sehr hochwertig und hat keine normalen Buchseiten, sondern besteht aus starkem reißfesten Foto-Karton und kann somit bedenkenlos durchgeblättert werden. Es ist gar nicht so leicht bei Nacht Bilder abwechslungsreich darzustellen.

Mich hat das Buch von der ersten Minute an umgehauen, geflasht, überzeugt. Die Nachtaufnahmen der Tiere sind detailgetreu und in wunderschönen ausdrucksstarken Farben gezeichnet.

Aufgrund der zahlreichen Bebilderungen und Informationen in den 64 Seiten finde ich den Kaufpreis von 20,00 Euro gerechtfertigt und fair. Es bringt ganz viel Wissen mit sich, aber auch soviel Freude die Bilder anzuschauen. Sie lösen bei mir einen“ Wow „ Effekt aus.

Bei Oliver meinem Sohn 8 Jahre alt, war die Begeisterung nicht weniger vorhanden. Zu fast jedem Kapitel hatte er Fragen die direkt im Text beantwortet werden konnten und bei fast jedem Kapitel hörte er sehr aufmerksam zu

Wir haben es oft vor dem ins Bett bringen gelesen. Es ist durch und durch interessant. Eine ganze Weile sind wir am Anfang stehen geblieben. Da geht es umfangreich um das eigentliche Thema Schlaf. Oliver spricht dann sehr gerne darüber. Zum Beispiel „Es gibt Menschen die schlafen ruhig und Menschen die drehen sich herum“ „träumen ist gut und schlaf ist wichtig. Da verarbeite ich den Tag.“ Auch das Thema Koma wird hier kurz angesprochen, bei dem natürlich auch Fragen aufkommen können. Wir Erwachsenen scheuen uns ja gerne mal davor, keine Sorge, hier ist das Gröbste und wichtigste prima mit eingebaut. „warum muss man im Koma liegen und wann wacht man wieder auf?“ konnte ich so gut erklären. In der Regel ist so ein Thema für mich etwas holprig , weil ich damit schon in Berührung kam. Hier ging das aber sehr gut.

Der Winterschlaf darf selbstverständlich auch nicht fehlen und interessierte Oliver sehr. Aber auch warum wir genau nachts soviel schlafen und nicht tagsüber, beschäftigte ihn. Mit diesem Buch ließen sich viele Fragezeichen entfernen. Ich selbst habe mein Wissensstand auch stark auffüllen können.

Besonders spannend bei den Tieren fand er die Elefanten, die mit ihren Füßen hören können.

Bei dem Bild der Kreuzspinne fand er das so toll, wie gut man auf diesem Foto die Augen von ihr erkennen konnte und was eine Spinne für Fähigkeiten mit sich bringt.

„Boah, jeder kann im Netz hängen bleiben und die Spinne nicht“ Die Seite mit dem Luchs hat ihn etwas nachdenklich gestimmt. Der Luchs jagt nachts und erlegt ein Tier, um seinen Hunger zu stillen. Auch das finde ich sehr gut beschrieben und gehört ins Buch, denn so ist der Lauf der Natur. „Das arme Tier, aber wenn der Luchs Hunger hat, muss er ja auch was essen“.

Der Wal war für uns beide faszinierend. „Mama, das ist ja Wahnsinn, der schläft mit einer Hälfte des Gehirns und die andere bleibt wach und er muss nur ganz kurz schlafen. Da kann er ja gar nichts träumen.“

Über das Flusspferd hat er viel gelacht, denn das läuft unter Wasser auf dem Grund und stößt sich wieder nach oben zur Oberfläche ab. Es kann nur 5 Minuten tauchen. Und die schwarze Zunge von der Giraffe, die Dornen ohne Schmerz ertragen kann , hätte er auch gerne. Nicht ganz so interessant waren für ihn der Fregattvogel und der Koboldmaki. Da kam nicht sonderlich viel Rückmeldung von ihm.

Das Highlight in dem Buch ist für uns der Tiger. Oliver hat dem Buch große Aufmerksamkeit geschenkt.

Das Buch ist umfangreich mit spektakulärem Wissen ausgestattet und tollen Bildern, was es für mich zu einem rundum pädagogisch wertvollem Schatz macht. Für jedes Kind gibt es soviel zu schauen und es wird alles altersgerecht erklärt. Das sind hier auch die absoluten Fakten, die für eine definitive Empfehlung zum Kauf sprechen. Sehr gut geeignet als Lernmaterial für Schulen und zeitlos für zu Hause, zum immer wieder Nachblättern. Es sollte in einzelnen Etappen (Kapiteln), mit einer Pause gelesen werden. Jeder, auch wir Erwachsenen lernen durchaus noch dazu und kommen hier auf unsere Kosten.

Wer schläft, wer wacht in der Nacht?

Verlag: Rotfuchs

erschienen September 2022

Umfang: Hardcover 64 Seiten

Preis: 20,00 Euro

Zielgruppe/Alter: ab 8 Jahren

Unsere Kinderbuch-Tester: Frau Friedrich hat zwei Söhne im Alter 4 und 8 Jahren. Mit Oliver (8) hat sie das Buch gelesen, ausprobiert.