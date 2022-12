Ein wirklich schönes Buch für die Kleinen zum Einschlafen

Eine Wolfsmama mit dem alltäglichem Problem, ihre eigenen Kinder zum Schlafen zu bringen und das Im Tiefen Finsteren Wald. Mit viel Humor geschrieben und einer ausdrucksstarken Bebilderung. Hier wird sich jede Mama bestimmt wieder erkennen, Mitgefühl zeigen und schmunzeln. Ein tolles Einschlafbuch, auch super für den Kindergarten zum Mittagsschlaf, oder für die Mittagsruhe geeignet.



Das Buch wird aufgeklappt und es geht los mit einem in schönen Farben dargestelltem Himmel. Weiter geht’s zur kurzen Info über das Buch und schließlich zum Beginn der Geschichte mit süßen Fußstapfen. Eine weitere Inhaltsangabe gibt es hier nicht. Um den Farbkontrast gut zu halten, befindet sich links die helle Seite mit dem Text und der Wolfsmama und rechts die finstere dunkle Waldseite mit den Wolfskindern. Die Geschichte handelt von Wolfskindern, die anfänglich schreien und grimmig schauen, ihre Mama dadurch wieder herbei locken, um ihr zu sagen, dass sie noch nicht schlafen können, weil sie etwas vergessen hat. Nacheinander zählt eins ihrer Kinder die Rituale auf, bis es dann schließlich mit den Geschwistern zum Ziel gekommen ist. Die Mama hat das Einschlaflied vergessen. Und während sie das Lied nachholt, werden die Wolfskinder langsam müde und schlafen letztendlich ein. Das Lied kann man seinem Kind vorsingen. Wer möchte.

Das Buch ist total robust. Die Seiten sind aus festem Papier-Karton . Und können ohne jegliche Befürchtungen, (dass die Seiten verknicken oder einreißen) , hin und her geblättert werden. Auch die Kleinsten dürfen hier aktiv werden . Das finde ich super wichtig, da unsere Söhne einfach gerne um blättern. Die Größe des Buches entspricht nicht mal einer Din A 4 Seite, es hat also die richtige Größe für kleine Hände.



Die Bebilderungen und die kurzweiligen Textillustrationen harmonieren zusammen wirklich sehr gut. Den Kontrast habe ich ja schon bei der Inhaltsangabe angesprochen. Der wunderschön dargestellte farbige Himmel auf den ersten Seiten ist sehr ausdrucksstark gemalt sowie auch der finstere Wald mit den einzelnen Augenpaaren und Zähnen der Wolfskinder.

Ich hab das Buch mit meinem Sohn, Niko 4 Jahre alt gelesen und auch ihm sind die Augen, die Zähne und der Himmel besonders aufgefallen. Anfänglich, also beim Allerersten lesen wusste er nicht was passiert und dachte, es handelt sich hier um eine gruselige Geschichte mit kleinen Monstern.

Es dauert aber nicht lange, bis die Wolfsmama erscheint und alles aufklärt. Er hat also keine Angst bekommen. „Mama das sind kleine Monsteraugen und die gucken böse, was passiert jetz“ „Guck Mama jetzt schauen sie nicht mehr böse, die haben nur ihre Mama gerufen“ „Da, der Himmel wird immer heller und hat andere Farben“ Mir war klar, dass diese Geschichte bei ihm gut ankommen wird und so ist es auch. Er muss immer lachen, wenn es darum geht die Auas zu versorgen und die Mama leise versucht wegzuschleichen, als ihre Kinder eingeschlafen sind und sie auf ein Geäst tritt. Auch das die Wolfskinder immer müdere Augen bekommen, beobachtet er ganz genau. „Eins hat die Augen noch offen, die anderen schlafen schon und das schläft gerade ein“. Das ich das Schlaflied mitsingen kann, imponiert ihm nicht. Die abgebildeten herumfliegenden Noten aber schon. Er ist aber auch kein Kind, welches gerne vorgesungen bekommt. Beim zweiten Vorlesen wusste er bereits genau, wie die Wolfskinder ihre Mama zurück holen und nicht nur das. Er versuchte es dann selbstverständlich auch mal mit einem fehlenden Kuss, oder einem Kuscheln. Der Lerneffekt ist vorhanden.

Ein wirklich schönes Buch für die Kleinen zum Einschlafen. Sowohl die Eltern, als auch die Kinder erkennen sich hier ganz bestimmt wieder. Die Wolfsmama erwärmt mir das Herz und ich fühle mit ihr mit.

Wir haben diese Thematik „Ich kann nicht schlafen“hier zu Hause natürlich auch und dieses Buch greift den Alltag auf und gibt einem auch etwas Gelassenheit und Normalität für dieses abendliche Problem mit. Denn ob Mensch, ob Tier es ist überall so. Es gibt immer einen fürsorglichen Elternteil, der liebevoll mit seinen Kindern umgeht und alles dafür tut, dass es ihm gut geht und am Ende vom Tag gut einschlafen kann. Und nirgends ist es wirklich perfekt. Und das muss es auch nicht sein. Vielen Dank für diese Botschaft. Dennoch einen kleinen Kritikpunkt habe ich leider. Es ist für eine Familie zum Kauf etwas hochpreisig.

Dennoch kann ich für dieses Buch eine Kaufempfehlung aussprechen.

Unsere Kinderbuch-Tester: Frau Friedrich hat zwei Söhne im Alter 4 und 8 Jahren. Mit Niko (4) hat sie das Buch gelesen, ausprobiert.



Im Tiefen finsteren Wald

Autor: Delphine Bournay

Verlag: picus

ERSCHEINUNGSJAHR: Juli 2022

Preis: 17,00 Euro

Zielgruppe/Alter: ab 4 Jahren