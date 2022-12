Clever multiplizieren und im Drachenflug durchs Einmaleins

In diesem abwechslungsreichen Spiel multiplizieren Kinder geschickt mit Zahlen im kleinen Einmaleins. Das Rollen mit den Dracheneiern bringt dabei Spannung und Abwechslung. An diesem Spiel können Einsteiger genauso viel Spaß haben wie Profis. So fördert es auf spielerische Art die sichere Beherrschung des kleinen Einmaleins.

