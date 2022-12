Tolles Kinderspiel – Fingerspitzengefühl ist gefragt

Neptun tobt! Die Ratten verlassen das Schiff. Die Matrosen hängen in den Seilen und die Ladung rutscht mit Volldampf über Deck. Nur ruhige Hände können alle Wogen glätten!

Abenteuerlich verstauen die Spieler ihre Schiffsfracht hoch in den Rahen. Dabei erweist sich so mancher hartgesottene Seebär als Leichtmatrose, dem es bereits auf Halbmast das Gleichgewicht verschlägt. Wer mit Fingerspitzengefühl der Schwerkraft die Stirn bietet und selbst vogelfreie Ladung blitzschnell wieder einfängt, wird als Legende in die Annalen der sieben Weltmeere eingehen… Einzigartig in Ausstattung und technischer Raffinesse, verwandelt „Riff Raff“ jeden Spieltisch in das tosende Meeresbett einer schwankenden Galeone. ab 8 Jahren

So kommt ihr in die Spieletester-Auswahl:

1) Ihr postet bitte dieses Bild

bei Facebook, Instagram, tiktok oder Twitter und schreibt uns bitte unten in Abschnitt „Kommentieren“ den Link WO ihr diese Bild gepostet habt.

2) Schreibt euren Facebook- und Instagram/Twitter-Namen hinzu und stellt euch bitte kurz vor ( Anzahl, Alter, Geschlecht der Kinder/Tester, …). Warum möchtet ihr dieses Spiel testen? Mailadresse nicht vergessen, damit wir euch benachrichtigen können.

>> Aus Datenschutzgründen werden diese Kommentare nicht veröffentlicht.

Erledigt? lichen Dank und wir freuen uns auf euere Bewerbung.