„Ich wünschte ich hätte auch magische Kräfte“, sprach mein Sohn nachdem er dieses Buch gelesen hatte

Tom Tollivers Leben wird als er 11 Jahre alt ist von heute auf morgen komplett auf den Kopf gestellt. Er befindet sich in großer Gefahr und muss Zuflucht bei seinem Opa suchen. Dieser lebt auf einer mysteriösen Insel, der Zauberkrautinsel. Doch er ist dort nicht allein. Auch der alte Hexenbund der Luxa ist dort und bilden seinen Nachwuchs aus.

Toms Mutter verschwand auf unerklärliche Weise als er noch sehr klein war. Im Laufe der Geschichte erfährt er das auch sie eine Luxa war. Schneller als er gucken kann steckt er in einem spannenden und mitreißenden Abenteuer bei dem er gute Freunde braucht. Freunde wie die Luxa Suki. Gemeinsam stellen sie sich dem dunklen Magier und Tom entdeckt das auch er Kräfte hat von denen er bis Dato nur träumen konnte.

Mein Sohn durfte diese Buch als Buchentdecker lesen und war schon nach wenigen Seiten in dessen Bann gezogen.

Er war quasi nicht ansprechbar in der Zeit in der er zusammen mit Tom auf Abenteuertour war und hatte es nach wenigen Tagen verschlungen. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, ich bin sehr froh das er gern liest, und das regelmäßige Geräusch der umblätternden Seiten verriet mir auch das er noch lebt ; op. Er war regelrecht in der Welt der Zauberkrautinsel verschwunden. Gesehen hab ich ihn nur zum Essen, da berichtete er mir dann von dem was Tom und Suki so alles erleben und welche Mysterien sich um Toms Leben ranken.

Schnell hatte er mich am Haken und auch ich war neugierig und wollte die Geschichte lesen.

Was soll ich sagen, dafür das es ein Jugendbuch ist, ist es großartig geschrieben. Auch ich war von Seite1 an Tom’s Seite und beschritt im Geiste verzauberte Wege mit ihm. Es ist eine sehr schöne Geschichte mit Charakteren, die liebevoll und gut erdacht sich in das Herz der Leser schleichen.

Die Geschichte ist fantasieanregend, da viele seltsame Dinge passieren. Diese wirken aber nicht abgehoben oder zu surreal. Theoretisch könnten sie jedem Kind passieren, na ja fast, man wünscht es sich zumindest ein kleines Bisschen. Mein Sohn wäre auf jeden Fall begeistert wenn er in so ein Abenteuer stolpern würde.

Wir waren beide etwas traurig das am Ende des Buches zwar für den Moment viele Fragen beantwortet wurden, aber auch noch einige ungelöst im Raum stehen.

Der Autor wendet sich im Nachwort direkt an seine Kleinen und Großen Leser, was ihn für mich sehr sympathisch macht, und erklärt das er selber noch nicht weiß wie es weiter geht. Er hofft das Tom und Suki ihm im Traum begegnen und von ihren weiteren Abenteuern erzählen. Wir wären auch dafür das sie ihn schnell besuchen, denn das Ende schreit nach einer Fortsetzung.

Das Buch an sich lässt sich durch seine etwas größere Schrift äußerst angenehm lesen. Vom Vorwort bis zur sehr guten Überleitung in den Hauptteil kann man dem Handlungsfaden problemlos folgen. Alles ist logisch, durchdacht und baut aufeinander auf. Das Cliffhänger Ende macht Lust auf mehr.

Tolles Buch, können wir wärmstens empfehlen.

Unsere Jugendbuch-Entdecker: Der 13-jährige Sohn Ruben von Frau Simon hat das Buch gelesen.

Autor: Toni M. Jacoby;

Illustrationen von Silvia Christoph,

2022 im 360 Crad Verlag erschienen,

kostet 14€ und hat 232 Seiten,

für das Lesealter 10 bis 14 Jahren empfohlen