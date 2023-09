Die Augen meiner Tochter strahlen als sie das Feen-Buch in den Händen hält



66 spielerische Aufgaben warten im bezaubernd gestalteten Buch auf kleine Feenfreunde. Finde im Reich der Feen Tiere und Gegenstände- es wird gewiss nicht langweilig.

„Oh für mich? bitte das Buch ansehen – jetzt!“ Die Augen meiner Tochter strahlen als sie das Buch in den Händen hält. Wir blättern die erste Seite auf . Wir sind mitten im Zauberwald der Feen gelandet. Wir suchen den Igel , den Specht und die Spinne und entdecken dabei noch 1000 interessante kleine und liebevoll gestaltete Details. Auf den nachfolgenden Seiten reisen wir zum Feen-Teich , zum Schloss, in den Feengarten und in viele andere Welten. Jede Seite ist ganz individuell gestaltet. Die dicken Papseiten können auch von kleinen Händen super umgeblättert werden.

Besonders gut gefällt mir die Vielseitigkeit des Feen-Buches und das meine Tochter sich lange darauf konzentrieren konnte – es gab immer etwas zu entdecken.

Dieses Feen-Thema ist für kleine Mädchen sehr aufregend und spannend. Meine Tochter ist 5 Jahre und sehr begeistert. Ich denke, dass das Buch eher für Kinder ab 3 Jahren geeignet ist, bzw für kleinere Kinder die sich schon länger konzentrieren können/wollen.

Meine persönliche Meinung zum Buch: Es ist wunderschön und liebevoll gestaltet. Die Bilder sind mit vielen Details behaftet.

Egal ob die Haarspangen der Feen oder die Einhörner- es ist alles sehr kindgerecht gemacht. Besonderes Highlight war für meine Tochter die Schneckenkutsche auf der Blumenwiese.

Mit diesem Buch wird spielerisch Sprache und Bild miteinander verknüpft. Die Konzentration kann ideal geübt werden- die Zeit verging wie im Fluge beim anschauen des Buches. Auch nach dem 5. Mal ansehen, entdeckt meine Tochtwe wieder kleine Details, die vorher nicht aufgetaucht sind.

Das Buch macht so viel Spaß und damit wird es definitiv nicht langweilig.

Unsere Kinderbuch-Entdeckerinnen: Frau Lange, Mama von zwei Kindern. Der Junge ist 13 und das Mädchen 5 Jahre alt.

Herausgeber: Loewe Verlag GmbH

1. Auflage 2023

Suche und Finde ! Feen

Preis 6,95 Euro

Ab 2 Jahren