Ein Abenteuer, das einen mit seinen Bildern im die Geschichtenwelt eintauchen lässt

Leevi Nolan lebt in einer vom Wasser umgebenen Welt und vertreibt sich seine Tage mit seinen beiden Freunden mit denen er Wettrennen auf dem Wasser austrägt. Auf einem dieser Wettrennen macht Leevi Bekanntschaft mit jemand unverhofftem das sein Leben verändern wird.

Unser Hauptcharakter im Buch nimmt uns auf eine freundschaftlich erzählende Weise mit durch seine Welt und seine Erlebnisse

Es fühlt sich so an wie wenn ein guter Freund von seinem Abenteuer in den Ferien berichtet, allerdings ist das von Leevi – „wie spricht man den Namen?“ – erzählte Abenteuer viel spannender. „Mama, die fahren genau so Rennen wie wir mit unseren Rennbooten, nur stehen sie selbst drauf“, erzählte mir mein Sohn während den ersten Seiten. Durch viele bunte Bilder kann man wunderbar in die Welt von Seeland eintauchen. Ebenso werden auf diversen Zwischenseiten Menschen, Tiere und auch Geräte welche im Abenteuer vorkommen anschaulich und leicht verständlich erklärt, da kam auch schnell die Frage „gibt es goldene Seepumas in echt?“. Gerade diese Art von Lexikon-Seiten haben die Kinder spannend und informativ empfunden und war das erste was beim Erzählen des Buchinhaltes wiedergegeben wurde.

„Cool, ein Space-Glyder“ rief Maxi auf der Couch lesend. Durch einige Fremdwörter empfinde ich das Buch ab der 3. Klasse als passende Lektüre

Auch für Wenig-Leser sind die comicähnliche Gestaltung mit vielen Sprechblasen und Ausrufen eine Auflockerung und so ist man schneller am Ende und wünscht sich „Beim Neptun“ den nächsten Band herbei.

Unsere Kinderbuch-Entdecker: Frau Jelitsch mit ihren 9-jährigen Zwillingsjungs.

Anna Ruhe und Max Meinzold sind die Autoren vom 2023 beim Arena Verlag erschienen OZEANIS Mit Karacho in die Tiefe.

Preis von EUR 13,00

Kindern ab 8 Jahren in den Start in eine spannende Buchreihe.