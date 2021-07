Tolle nachhaltige und kreative Bastelideen fÃ¼r Kinder ab vier Jahren

Dankeschön fürs Teilen:















Ein gelungenes Bastelbuch um spontane und abwechslungsreiche Bastelprojekte mit kleinen Kindern umzusetzen

In diesem tollen Buch findet man über 90 nachhaltige und kreative Bastelideen, die man mit Kindern ab vier Jahren einfach und schnell umsetzen kann. Zum Basteln benötigt man hier keine besonders exotischen Materialien, um etwas einzigartiges zu erschaffen. So kann man schon mit Verpackungen, Alltagsgegenständen, Wasserfarben und buntem Papier loslegen und seiner Kreativität freien Lauf lassen.

Schon das vielversprechende Hardcover im Hochformat zeigt eine kleine Auswahl der enthaltenen Bastelideen und macht sofort neugierig. Das übersichtliche Bastelbuch ist in die drei Bereiche „Pappiges“, „Papieriges“ und „Dies & Das“ unterteilt und die entsprechenden Seiten sind farblich gekennzeichnet. Dank der zusätzlichen Schnellübersicht, in der alle Bastelideen auch nach Themen geordnet sind, ist es möglich, schnell die passende Idee für den gewünschten Anlass zu finden.

Jedes Bastelprojekt wird jeweils auf einer Doppelseite Schritt für Schritt und leicht verständlich erklärt

Mit den passenden bunten Illustrationen können auch die kleinen Bastelfans verstehen, was zu tun ist, bzw. wie ihr Werk am Ende ungefähr aussehen könnte. Auf der jeweils rechten Seite findet man in einem farblich abgesetzten Kasten, alle benötigten Materialien. Somit weiß man sofort, ob diese Bastelidee auch gleich umzusetzen ist oder evtl. erst noch ein Alltagsgegenstand wie ein Kaffeefilter oder Abfall wie eine Klopapierrolle gesammelt werden muss. Die zusätzlichen Basteltipps sind sehr hilfreich und erleichtern das Basteln. Mit den vorgeschlagenen Varianten hat man noch weitere Möglichkeiten seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Am Ende des Buches befindet sich der Pädagogische Bereich, hier kann man für ausgewählte Bastelideen weitere Methoden und Einsatzmöglichkeiten nachlesen. Diese richten sich hauptsächlich an Kindergärten und Grundschulen, aber auch an interessierte Eltern. Schablonen oder exakte Maßangaben sucht man aber in diesem Buch vergeblich, da die Autorin großen Wert darauf legt, die Kreativität und Geschicklichkeit der Kinder zu fördern.

Als mein vierjähriger Sohn das Buch in die Hände bekam, war er von den farbenfrohen Bastelwerken ganz begeistert und wollte gleich loslegen

Die Entscheidung fiel bei der großen Auswahl nicht leicht. Aber die lustigen Schnapptiere haben sein Interesse geweckt. Zum Glück hatten wir auch wirklich alle Materialien vorrätig und es konnte auf der Stelle losgehen. Die Anweisungen waren verständlich und gut erklärt und mein Sohn hatte riesigen Spaß, fast alle Schritte alleine ausführen zu können. Er war sehr stolz auf sein kunterbuntes Schnapptier, mit dem er gleich darauf versuchte, sämtliche Gegenstände durch die Wohnung zu transportieren. Auch einen coolen Piratenhut aus Zeitung habe ich mit meinen Kindern nach Anleitung schon gebastelt.

Das Bastelbuch ist wirklich ideal für Kinder ab vier Jahren geeignet, der Schwierigkeitsgrad ist perfekt auf das Alter abgestimmt und fördert die Kreativität und Selbstständigkeit der kleinen Kindergartenkinder.

Unser nächstes Bastelprojekt ist auch schon geplant, mein Sohn hat sich in die süßen Dinogeburtstagskarten aus Papiertüten verliebt, die er unbedingt für seinen fünften Geburtstag basteln möchte.

Uns hat das Bastelbuch sehr gut gefallen. Es sind schöne Bastelideen für verschiedene Anlässe, unterschiedliche Jahreszeiten, für stylische Dekorationen, für selbstgebastelte Geschenke, für bestimmte Feste und vieles mehr enthalte und dem Alter der Zielgruppe entsprechend sehr gut umsetzbar.

Man kann seine Kinder gut beschäftigen und auch meine kleine fast dreijährige Tochter hatte Freude, mit etwas Hilfe, mitbasteln zu können. Die Materialien hat man fast alle immer zu Hause und die Bastelideen können somit auch spontan in Angriff genommen werden. Auch der Zeitaufwand der einzelnen Ideen ist ideal um die Aufmerksamkeit der Kinder nicht zu verlieren. Wir können dieses geniale Bastelbuch wirklich jedem ans Herz legen, der seine Kinder mit netten Bastelideen sinnvoll beschäftigen und fördern möchte.

Unsere Buchbotschafterin: Frau Carina Popa hat zwei Kinder (4 und 2 Jahren) und ist gelernte Krankenschwester in Elternzeit.

Autor: Judith Watschinger

Titel: Bunt & kreativ – Das Bastelbuch für Kinder ab 4 Jahren Über 90 nachhaltige Ideen mit Materialien, die jeder zuhause hat

Verlag: Christophorus Verlag

Erscheinungsjahr: 2021

Umfang: 224 Seiten

Preis: 19,99 Euro

Zielgruppe: ab 4 Jahren