Basteln mit Kindern: Hier entstehen kleine Bastelschätze mit Materialien aus der Natur

Darum geht es: Wie sich aus einfachen Naturmaterialien viele kreative Dinge herstellen lassen, zeigt „Happy Nature“ von Judith Watschinger.

Wir haben zahlreiche Ideen und Inspiration für verregnete Wochenendtage aus dem Buch ziehen können. Das Tolle an dem Bastelband ist, dass die Bastelmaterialien zuvor gemeinsam bei einem Ausflug gesammelt werden können, bevor es ans eigentliche Basteln geht. Es handelt sich vor allem um Materialien, die zahlreich in der Natur zu finden sind. Dafür muss man gar nicht lange suchen oder sich weit in den Wald begeben. Steine und Äste zum Beispiel sind überall zu finden.

Mit wenigen Naturmaterialien kreativ werden

Die einzelnen Kapitel sind nach Materialien unterteilt und werden farblich voneinander unterschieden. Dies macht die Orientierung und Zuordnung für die Kinder leichter. Die verschiedenen Bastelideen lassen sich mit wenigen Zusatzmaterialien umsetzen. Meistens werden Stifte, Kleber oder Pappe benötigt. Diese Sachen sind in der Regel schnell bei der Hand und müssen nicht extra gekauft werden. Schön wäre es gewesen, wenn auch sommerliche Naturmaterialien wie Blumen mit im Buch aufgenommen worden wären.

Vorlagen wären eine schöne Ergänzung gewesen

Auch wenn im Buch von der Autorin ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass keine Vorlagen zur Verfügung stehen, um die Kreativität zu fördern, so wäre es schon gewesen, wenn welche abgedruckt gewesen wären. Wir sind leider keine begnadeten Maler Vorlagen hätten uns die Sache erleichtert.

Die einzelnen Anleitungsschritte sind nicht zu lang und überfordern die Kinder nicht. Viele der Schritte sind mit Bildern hinterlegt, sodass die Kinder eine visuelle Hilfestellung haben. Wir können „Happy Nature“ allen empfehlen, die gerne in der Natur unterwegs sind, aber auch Spaß am Basten haben. Das Buch bietet tolle Anreize, was man aus dem Sammelsurium an gesammelten Blättern und Steinen Schönes machen kann.

Unsere Kinderbuch-Testleserin: Frau Alexandra Sgro hat zwei Mädchen im Alter von 6,5 und 4 Jahren. Sie hat das Bastelbuch mit beiden Kindern ausprobiert.

„Happy Nature“

Autorin: Judith Watschinger

Verlag: cv

Erscheinungsdatum: 24. August 2021

Umfang: 128 Seiten

Altersempfehlung: ab 4 Jahre

Preis: 17,99 €