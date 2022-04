Ein Einhorn, das gar kein Einhorn sein will

Darum geht’s: Einhorn Kurt steht vor einem großen Problem: Ein Drache hat den Obstgarten von Prinzessin Floh leergefressen. Nun gibt es kein Apfelmus mehr. Und zu allem Übel wird er auch noch von dem Drachen entführt. Kann es schlimmer kommen? Doch Hilfe naht in Form von Floh, Tüdelü und P.

Wer das „NEINhorn“ von Marc-Uwe Kling liebt, wird „Kurt. Drachen sind auch nur EinHörner“ von Chantal Schreiber ebenfalls mögen. Kurt ist, wie auch das NEINhorn, anders als andere Einhörner. Er findet alles und jeden nervig, mag am liebsten seine Ruhe haben und hat keine Lust auf rosa und all den anderen Mädchen- bzw. Einhornkram. Und das ist auch gut so, denn irgendwann waren wir solch stereotypischen Einhorngeschichten, in denen es nur so von Magie, Glitzer und anmutigen Prinzessinnen wimmelt, überdrüssig.

Die Geschichten von Kurt und den anderen abgedrehten Charakteren zu lesen, macht großen Spaß. Immer wieder wurden seitens der Tochter die einzelnen Szenen kommentiert. Trifft man doch nicht alle Tage auf einen Ninja-Goldfisch.

Eine Buchreihe, die allen Spaß macht: Bei „Kurt. Drachen sind auch nur EinHörner“ handelt es sich um den vierten Band innerhalb der Kurt-Reihe. Vorab kannten wir schon den ersten Teil. Aber auch ohne bereits ein Buch aus der Reihe gelesen zu haben, ist es kein Problem, der Geschichte zu folgen. Der Band kann unabhängig von seinen Vorgängern gelesen werden.

Die ansprechenden und farbenfrohen Illustrationen von Stephan Pricken sind ein kleines Highlight des Buches. Ohne sie wäre das Buch nur halb so schön (und lustig). Stephan Pricken schafft es gekonnt, Kurt und seine Charakterzüge mit wenigen Strichen aufs Papier zu bringen. Vor allem Kurts genervter Blick − herrlich.

Die Geschichte besticht durch den grummeligen Hauptcharakter, der einen mit seinen doch eher abwertenden Aussagen hin und wieder schmunzeln lässt. An manchen Stellen haben wir Erwachsenen gelacht, wo das Töchterlein ruhig geblieben ist, und umgekehrt. Man muss diesen etwas abgedrehten Humor lieben und offen dafür sein. Unseren Geschmack hat „Kurt. Drachen sind auch nur EinHörner“ getroffen. Wir lieben einfach den misanthropischen Kurt (und Floh, Tüdelü, Trill, Fred, …)

Unsere Kinderbuch-Testleserin: Frau Alexandra Sgro hat zwei Mädchen im Alter von 6,5 und 4 Jahren. Sie hat das Buch mit der jüngeren Tochter gelesen.

„Kurt. Drachen sind auch nur EinHörner“

Autor: Chantal Schreiber

Verlag: Dressler

Erscheinungsdatum: 08. Januar 2022

Umfang: 112 Seiten

Altersempfehlung: 5 Jahre

Preis: 15,00 €