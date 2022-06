Die Kinder hatten ihren Spaß mit den kreativen Bastelideen

Mit der Waldexkursionsbox und -Bastelbox von Peter und Piet gehts auf zu einer kindgerechten Entdeckungsreise durch den Wald

Die Waldexkursionsbox ist total nett aufgemacht und wie ich finde ideal für Kindergarten und Grundschulkinder geeignet. Der Waldspaziergang wird so zu etwas ganz Besonderen. Die Pflanzenfibel ist sehr schön illustriert und es gibt zu den Bäumen und zu 2 Blumen eine Doppelseite mit Bild und Erläuterungen.

Die Experimentekarten laden zu kleinen Aufgaben ein. Zum Beispiel wird bei der „Baumrinden Karte“ erklärt das jede Baumart eine andere Rinde hat und man ein Album mit unterschiedlichen Rindenmustern einfach mit Wachsmalern und Papier herstellen kann.

Bei unserem nächsten Ausflug müssen wir etwas besser planen und Stifte mitnehmen. Das Tagebuch ist mit einem Hartpappeneinband in Spiralbindung. Sehr schön illustriert, meine Kinder haben darin zuhause gleich unseren Waldtag aufgemalt. Mit dem Rucksack konnte alles toll transportiert werden und die Kinder haben ihn abwechselnd mitgenommen.

Die Waldexkursionsbox aus dem Oettinger Verlag kostet rund 17 Euro und beinhaltet eine 20 seitige Pflanzenfibel, ein Forscher Tagebuch/Notizblock, 10 Waldexperimente Karten und einen ein Abenteuerrucksack/Stoffbeutel

Die Bastelbox lädt ein, um aus den Schätzen der Kinder nach dem Waldspaziergang Schönes zu basteln.

Die Kinder und ich waren beim Öffnen der Bastelbox stark beeindruckt von dem Inhalt. So viel hätten wir nicht erwartet. Lediglich Schere und Kleber und ggf Stifte muss man noch dazulegen.

Alle haben sich zuerst die Karten angesehen und überlegt was sie gerne basteln möchten. Durch die Bilder ist es so toll dargestellt auf den Karten das auch die fünfjährige einfach direkt drauf losbasteln konnte.

Man hat eine wirklich tolle Auswahl an Materialien und braucht nur Zapfen, Stöcke oder Blätter. Die Fotos sprechen für sich alle hatten total viel Spaß und ein Regen Nachmittag verging wie im Flug.

In der Bastelbox findet ihr 3 Holzscheiben, Schnur, große und 9 kleine Holzknöpfe, 12 Holzhalbkugeln in 2 Größen, 16 Holzstäbe, 5 Pfeifenputzer in bunt, 8 bunte Filzbögen, 125 Bastelhölzer, 40 Stanzaugen und 10 Karten mit Bastelvorschlägen. Die Bastelbox ist vom Oettinger Verlag kostet rund 17 Euro.

Die Bastelsets wurden getestet von: Sandra Kuprat ist 46 Jahre, Kinderkrankenschwester, Pflegemutter und hat die die Waldexkursionsbox sowie die Bastelbox gemeinsam mit ihren Kindern testen. Bei diesem Test waren die drei Kleinen eifrig dabei. Unsere 5jährige Kitamaus, ihre 9-jährige Schwester und ihr 9-jähriger Bruder.