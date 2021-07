Dankeschön fürs Teilen:















So basteln Kinder mit einfachen Materialien tolle Geschenke und kreative Mitbringsel

Das Kreativbuch ,,Das große Jahreszeiten Bastelbuch“ beinhaltet das Thema Handarbeit für Kinder. Hier kann mit den Großeltern, Eltern und Freunden gebastelt, gearbeitet, gewerkelt und gestrickt werden. Ein bemerkenswertes Bastelbuch mit vielen Ideen, Anregungen und Vorschlägen Rund ums ganze Jahr.

Gemeinsam mit meiner 7-jährigen Tochter schauten wir uns Seite für Seite im Bastelbuch ganz in Ruhe an und waren von den Ideen beeindruckt

Die kreativen Anregungen können jeder Zeit gestaltet werden, auch wenn gerade Winter ist, kann die Bastelidee für den Sommer auch bearbeitet werden. Das Ideale ist, das hier meistens Natur – oder Alltagsmaterialien benötigt werden. Meine Tochter legte sich Lesezeichen ins Buch, um dann mit den verschiedenen Handwerken zu beginnen.

Übersichtlich – oben rechts – steht im Buch welche Materialien benötigt werden. Es sind meistens nicht viele. Aus wenig Materialien entstehen interessante Werke. Schritt für Schritt wird man geführt und arbeitet sich bis zum Ende durch. Die Schritte sind übersichtlich und mit Bildern gestaltet. An einigen Stellen brauchte meine Tochter Hilfe.

Das Bastelbuch ist für Kinder ab 8 Jahre. Je nachdem wie begeistert und wie oft Kinder mit Handwerken verbringen, können diese auch schon unter 8 Jahren mitmachen. Meine Tochter ist 7 Jahre und sie hat Freude an kreativen Selbstgemachten. Gemeinsam mit handwerklich geschickten Eltern oder Großeltern kann das Basteln beginnen.

In dem Bastelbuch ,,Das große Jahreszeiten Bastelbuch“ befinden sich 52 kreative Ideen. Also, für jede Woche eine Bastelarbeit 🙂 Mit und durch das Buch wird die Fantasie der Kinder gefördert. Einige kreative Vorschläge aus dem Buch können auch Kinder verändern, ergänzen oder verbessern. Mir persönlich macht es Freude zu sehen, wie viel Mühe sich meine Tochter macht. Wie lange sie an einigen Werken konzentriert arbeitet und sich nicht stören lässt.

Meine Tochter hatte sich einige Werke erarbeitet und schön verpackt zum Verschenken. Die selbstgemachten Handwerke hat sie als Mitbringsel der Oma geschenkt. Oma hat im Flur eine Kommode stehen, dort stehen mittlerweile die Meisterwerke meiner Tochter.

Das Kreativbuch benutze auch ich sehr gerne auf der Arbeit im Kindergarten. Gemeinsam mit den Vorschulkindern arbeiten wir uns durch die verschiedenen Jahreszeiten. Ein wertvolles Buch in unserer Sammlung!

Unsere Buchbotschafterin: Frau Schwarz, Mutter von Liana (7) und Lea (5), hat dieses Buch mit der älteren Tochter ausprobiert, gelesen.

Bastelnd durchs ganze Jahr

Autor: Marlies Feibel

Titel: Das große Jahreszeiten Bastelbuch

Verlag: Christophorus

Erscheinungsjahr: 17.02.2021

Umfang: 128 Seiten

Preis: 14,99