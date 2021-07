Dankeschön fürs Teilen:















Mit kleinen Kindern das Eisenbahn-Spiel testen

Mein erstes Eisenbahn-Spiel

Würfeln, Puzzeln und der Zug fährt ab! Mit Schienen und einer Lok geht es für jeden an den Start. Der Würfel zeigt die Farbe des Waggons an, den der kleine Spieler an seine Lok puzzeln darf. Doch welcher von den ausliegenden Wagen ist zum Beispiel blau? Zeigt der Würfel das Zugsymbol, kommt Bewegung ins Spiel: Jetzt schieben alle gleichzeitig ihr Gleis inklusive Zug zum Nachbarn und puzzeln am neuen Gleis weiter. Wer schafft es als Erster, vier Waggons mit Fahrgästen anzuhängen? Mit dem Spiel lernen Kinder die Grundfarben und schulen Feinmotorik und Konzentration. Ab 2 Jahren