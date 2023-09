Großartige Schnitzeljagd für den Kindergeburtstag

Am Anfang gibt es einige Informationen für die Erwachsenen, wie die Schnitzeljagd gestaltet werden kann, welche Dinge man braucht etc. Das ist sehr hilfreich und erleichtert die Vorbereitungen.

Danach gibt es noch einige Tipps für die Deko, Kuchen und Bastelmöglichkeiten, damit der Kindergeburtstag wunderschön wird.

Wir haben uns dadurch inspirieren lassen und einen schönen Kuchen gebacken. Im Anschluss an die Schnitzeljagd haben wir noch etwas Tolles gebastelt, so dass alle ihren Spaß hatten.

Das Set eignet sich für 2-12 Kinder. Es beinhaltet auch schöne Einladungskarten mit einem Geheimcode. Das fand meine Tochter sehr spannend.

Am Anfang gibt es für die Kinder einen kurzen Text mit einer Einleitung zu der Schnitzeljagd.

Die Kinder erhalten dann eine Schatzkarte zur Orientierung und für die Auflösung. Danach müssen die Kinder 10 Stationen anlaufen. Dies kann man je nach Wetter im Freien machen oder auch in der Wohnung/Haus.

Bei jeder Station gibt es einen Text und dann muss ein Rätsel gelöst werden. Nach dem Lösen des Rätsels wissen die Kinder welches Tier den nächsten Hinweis und ein weiteres Rätsel hat.

Es gibt auch am Ende des Buches kleine Markierungskärtchen, mit denen man den Weg zeigen kann oder man lässt die Kinder suchen. Die Rätsel sind sehr verschiedenen und haben wirklich Spaß gemacht.

Am Ende hat man dann eine Lösung und die Kinder bekommen eine vorgefertigte Urkunde und evtl. ein kleines Geschenk (das ist natürlich jedem selbst überlassen).

Es fanden alle die Geschichte sehr spannend und die Rätsel toll. Es hatten alle ihren Spaß und einen schönen Nachmittag.

Wir haben bei jeder Station neben dem Rätsel noch eine kleine Aufgabe in Form von Spielen eingebaut, z.B. Dosenwerfen, Sandsuche nach Muscheln etc., so hatten wir Spiele, Schnitzeljagd und Rätsel vereint.

Das Buch ist für das Alter gut geeignet. Es ist nur empfehlenswert, dass die Kinder schon lesen können. Denn sonst sind manche Aufgaben etwas schwierig zu lösen. Das Buch ist sehr farbenfroh und kindgerecht gestaltet. Das Buch ist im DIN A4 Format und hat stabile Seiten, was sehr ideal für die Spiele ist, da sie dadurch robust sind. Man kann sie auch noch ein laminieren, dann sind sie noch besser geschützt.

Meiner Tochter und ihren Freundinnen hat die Schatzsuche großen Spaß gemacht. Es ist alles dabei, was man für die Feier und Schnitzeljagd braucht.

Unsere Kinderbuch- und Spieletester, Frau Maren Münch hat das Mathe-Matierchen-Buch mit ihrer sechsjährigen Tochter Lena ausprobiert, gelesen.

Mitmachheft „Abenteuer Schnitzeljagd – Das Geheimnis der Meerjungfrauen“ vom Verlag EMF, Erscheinungsjahr 2023, für Kinder ab 6 Jahre