Mein Sohn ist als großer Dinofan total begeistert von der Box und wusste gar nicht, womit wir anfangen sollten

Die Entdecker-Box Dinosaurier beinhaltet ein großes Poster, ein Kartenspiel, ein Puzzle, ein Knochen 3D-Modell, ein Mitmachbuch, Sticker und eine Kulisse für das 3D Modell.

Die Box ist sehr schön aufgebaut, es ist eine Klappbox, bei der sich im Innern die verschiedenen Dinge befinden. Das Kartenspiel ist in einer extra kleinen Schachtel verpackt. Die Teile des 3D-Modells sind auf 3 Bögen verteilt. Das Poster ist zusammengefaltet im A4 Format, das Puzzle in einem Briefumschlag (der leider immer aufgeht und die Teile ständig rausfallen) und die Sticker auf 2 Stickerbögen verteilt.

Das Kartenspiel besteht aus 30 Karten

Auf diesen Karten ist jeweils ein Dinosaurier abgebildet und die dazugehörigen Angaben zu der Zeit, wann er lebte, seiner Länge, dem Gewicht und der „Tödlichkeit“. Hierbei geht es jetzt darum, dass man sich eine Angabe auf der Karte aussucht und diese laut vorliest. Die anderen Spieler lesen die entsprechenden Informationen von ihrer eigenen Karte ab, Der Spieler mit dem höchsten Wert gewinnt alle Karten aus dieser Runde und legt sie ganz unten in den eigenen Stapel. Nun ist dieser Spieler an der Reihe, in der nächsten Runde eine Information auszuwählen. Wer zuerst alle Karten bekommen hat, gewinnt das Spiel.

Die Karten sind kindgerecht gestaltet und dienen super dazu, sich mit dem Thema Dinosaurier auseinanderzusetzen. Man lernt die Dinos sehr gut kennen.

Auch das Mitmachbuch bietet wieder viele Informationen zu Dinosauriern

Auf 24 Seiten befinden sich viele Rätsel, die auch schon die kleinen lösen können. Auch ein Würfelspiel ist in dem Buch vorhanden. Neben dem spielerischen sind auch hier viele Daten zu der Zeit der Dinosaurier vorhanden.

Mein Sohn ist 4 Jahre alt und konnte die meisten Rätsel aus dem Buch schon lösen. Er hatte sehr viel Spaß dabei.

Die Stickerbögen stehen im Zusammenhang mit dem Mitmachbuch

Die letzten beiden Seiten des Buches sind für die Sticker da. Hier kann man mit Hilfe der Sticker die Seite so gestalten, wie man möchte.

Mein Kind liebt Sticker und Stickerbücher, daher war die Seite, die man selbst mit den Stickern gestalten kann, auch ein kleines Highlight für ihn.

Das Puzzle besteht aus 53 Teilen und hat nicht, wie „normale“ Puzzle eine rechteckige Form, wenn es fertig gestellt ist, sondern die Form eines Stegosaurus

Was ich hier etwas schwierig finde ist, dass man keine Vorlage hat, wie das Puzzle am Ende aussehen sollte. Lediglich ein kleines Bild auf der Außenseite der Entdecker-Box zeigt das fertige Puzzle.

Das Besondere und auch Motivierende bei dem Puzzle sind die bunten Teile und die besondere Form. Mein Sohn hatte sehr viel Freude daran, das Puzzle fertig zu stellen.

Das Poster ist im A2 Format gestaltet und ist aufgeteilt in die 3 Zeitalter „Trias“, „Jura“ und „Kreidezeit“

Zu jeder Zeit sind die verschiedenen Dinosaurier aufgezeigt, die dort lebten und unter diesen Bildern sind die Bezeichnungen, die Größe und die Nahrung der Dinosaurier zu lesen.

Das 3D Modell kann mit Hilfe der 3 Bögen, wo die Teile eingestanzt sind, aufbauen

Es ist relativ einfach zusammenzusetzen. Allerdings brauchen die Kinder meiner Meinung nach die Hilfe der Eltern. Jedes Teil ist mit Zahlen beschriftet, sodass man weiß, welches Teil an welches platziert werden muss. Obwohl das Modell „nur“ aus verstärkter Pappe besteht, finde ich es sehr stabil, wenn es zusammengebaut ist und auch schön groß.

Wenn man die komplette Dinobox ausräumt und alle Dinge rausnimmt, sieht man die „Kulisse“ eines Museums. Hier kann man das 3D Modell des Tyrannosaurus platzieren.

Zusammenfassen kann man sagen, dass es eine tolle Box für jeden Dinofan ist oder für diejenigen, die Dinofans werden wollen. Man kann die Dinos näher kennen lernen und erhält viele Infos und das auch spielerisch und sehr abwechslungsreich.

Mein Sohn ist als großer Dinofan total begeistert von der Box und wusste gar nicht, womit wir anfangen sollten

Er entschied sich (natürlich) für das 3D Modell des T-Rex. Er ist 4 Jahre alt und ich erklärte ihm, welches Teil an welche Stelle gehörte und er konnte es dann umsetzen. Das Poster musste direkt in sein Zimmer an die Wand und das Mitmachbuch wurde auch gleich ausprobiert. Wie oben schon beschrieben, gibt es dort viele Rätsel, die er auch mit 4 Jahren schon lösen konnte (z.B. Skelette der Dinos erkennen, Fehler finden, Spuren folgen usw.).

Wir empfehlen die Box weiter und werden sie für den nächsten Kindergeburtstag eines Dinofans garantiert nachkaufen, sodass auch andere Kinder in den Spaß der Box kommen.

Unsere Kinderbuch-Tester: Die Entdecker-Box: haben Frau Fritsch und ihr Sohn (4 Jahre) getestet.

Entdecker-Box: Dinosaurier

Preis: 24,00 €

Erscheinungstermin: 10.06.2023

Verlag: migo