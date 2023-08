Mein Sohn interessiert sich schon seit geraumer Zeit für seinen Körper und löchert uns mit vielen Fragen wie: „Mama, warum…

„Erste Stunde Furzkunde! Wie unser Körper alles gut verdaut“ ist ein Buch, das auf unterhaltsamer und informativer Weise die Geheimnisse der Flatulenz enthüllt.

Warum rülpsen, furzen und kacken wir? Dieser und weiterer spannender Fragen gehen Lucy und Taio während ihrer Projektwoche „Furzkunde“ in der Schule in einer Flutschkapsel durch den Darm auf der Spur.

Mein Sohn – 5 Jahre – interessiert sich schon seit geraumer Zeit für seinen Körper und löchert uns mit vielen Fragen wie: „Mama, warum pupst Papa immer so laut?“ Ja, wie erklärt man das eigentlich!? „Papa hat Luft im Bauch.“ „Warum hat er Luft im Bauch?“ „Gute Frage…“

Als ich durch Zufall auf dieses Buch gestoßen bin, wusste ich sofort: Das müssen wir besorgen! Und wie ich es erwartet habe, hat es mein Sohn sofort an sich gerissen und die Seiten durchforstet.

Gleich zu Beginn war klar, dass es sich bei diesem Werk nicht um ein gewöhnliches Sachbuch handelt. Stattdessen führt uns der Autor mit tollen Illustrationen und einer lockeren Schreibweise durch das Thema „Furzen“ und lässt uns das eine oder andere Mal laut auflachen.

„Dünnschiss, Flotter Otto, Sprühwurst, Flitzekacke“ bitte was!? Bei diesen Worten halte ich kurz inne. Sollte ein 5-jähriger solche Wörter bereits kennenlernen?

Mein Sohn kugelt sich vor Lachen. „Flitzekacke!“, ruft er. Ich lache mit. Früher oder später wird er diese Wörter sowieso lernen, und sie tun ja auch niemanden weh.

Trotz der doch eher „fäkalen Sprache“ schafft es der Autor, das Buch in einem niveauvollen Ton zu halten. Die Chemie hinter den Blähungen und der Verdauung wird auf verständlicher Art erklärt, sodass nicht nur mein Sohn etwas gelernt hat, sondern auch ich neue Erkenntnisse erlangt habe. Wir haben das Buch regelrecht verschlungen und auch jetzt schaut sich mein Sohn noch gerne die Illustrationen in dem Buch an.

Das Buch ist in 19 Kapitel aufgeteilt und greift alle wichtigen Vorgänge bezüglich der Verdauung im Körper auf. Jedes Thema wird auf einer Doppelseite erläutert und ist somit in sich schlüssig.

Zu jedem Thema wird abschließend eine Frage gestellt, welche für uns zum Teil sehr aufschlussreich waren (z.B. „Bei Durchfall schwören manche auf das Hausrezept Cola und Salzstanden. Nützt das wirklich etwas?“). Die Lösung zu der jeweiligen Frage befindet sich meist links unten auf den Doppelseiten in umgedreht geschriebener Schrift.

Uns hat das Buch insgesamt sehr gut gefallen. Es ist eine erfrischende Abwechslung zu herkömmlichen Kinder- und Sachbüchern und beweist, dass man auch über ungewöhnliche Themen humorvoll und unterhaltsam schreiben kann. Für Leser, die auf der Suche nach einem lehrreichen Lesevergnügen sind, ist diese Buch eine klare Empfehlung.

Unsere Kinderbuch-Tester: Frau Schulenburg hat das humorvolle und unterhaltsame Sachbuch mit ihrem Sohn John (5 Jahre alt) gelesen.

Titel: Erste Stunde Furzkunde! Wie unser Körper alles gut verdaut

Autor: Dr. med. Matthias von Bornstädt

Cover und Innenillustrationen: Timo Grubing

Verlag: Arena Verlag GmbH

Erscheinungsjahr: 2023

Umfang: 48 Seiten

Preis: 15,00 EUR

Zielgruppe/Alter: Grundschulkinder, ab 7 Jahren