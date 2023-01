Ich werde den Täter schon noch entlarven!

Das Buch ist weniger ein Lesebuch, sondern vielmehr ein Detektiv- oder Rätselbuch.

Zuerst möchte ich auf das Äußere des Buches eingehen: Die Qualität des Buches ist sehr zu loben: schön stabiles Cover; glatte, farbige, feste Innenseiten, die das Buch hochwertig erscheinen lassen.

Nun aber zum interessanteren Teil, nämlich zum Inhalt des Buches: Das Buch besteht aus 13 unterschiedlichen Rätsel-Geschichten.

Da gibt es Rätsel, wo bestimmte Objekte wiedergefunden werden müssen, und auch solche, bei denen Fragen nach etwas „Ermittlungsarbeit“ beantwortet werden müssen. Die Rätsel mit Ermittlungsarbeit sind dann auch anspruchsvoller und werden der Altersangabe 10 Jahre eher gerecht, wobei unser Sohn auch mit 9 Jahren gute Detektivarbeit geleistet hat.

Die 13 kurzen Krimis folgen alle einem gleichen Aufbau. Jedes Rätsel umfasst 2 Doppelseiten, die entsprechend gefaltet werden sollen, damit der Tatort von einer Innen- und einer Außenansicht betrachtet werden kann.

Unser Sohn fand genau das so spannend an dem Buch, weil es einfach mal eine andere Art ist, ein Buch zu „lesen“

Nach einer kurzen Einführungsgeschichte in den mysteriösen Fall werden auf den Innenseiten die Opfer und die Tatverdächtigen vorgestellt. Diese haben alle samt auf ihre Person abgestimmte, sehr lustige Namen. Über einige der Namen haben wir uns richtig amüsiert. Diese Namenswahl hat wohl auch dazu geführt, dass unser Sohn am liebsten das ganze Buch an einem Abend gelesen hätte.

Hier einfach mal 2 Beispiele: Roboter „Ray Parier“, der Wartungsroboter oder „Bärbel Brutzler“, Würstchenverkäuferin.

Abgesehen von dieser spaßigen Namensgebung steht dann aber doch die Detektivarbeit im Vordergrund des Buches, denn anhand der Informationen der Opfer und Verdächtigen, die durchaus auch mal gelogen sein können, was anhand von Schlussfolgerungen ermittelt werden sollte, soll der Leser ja den Fall aufklären und ggf. den Täter entlarven. Das war in einigen Fällen recht einfach, in anderen mussten wir schon mal um die Ecke denken.

Sollte die Detektivarbeit aber mal ins Stocken geraten, sind auf jeder Geschichten-Rückseite Hinweise zum Rätsel, die bei der Beantwortung der Fragen helfen. Auf den letzten Seiten des Buches sind dann für jedes Rätsel die Lösungen und Erklärungen dazu zu finden.

Anfangs fand ich das Buch etwas leicht, da das Auffinden von Gegenständen mich irgendwie an ein Wimmelbuch erinnert hat. Die Geschichten und die Fälle wurden aber zunehmend interessanter und schwieriger, sodass die Altersangabe von 10 Jahren als korrekt zu bewerten ist.

Insgesamt hat uns das Buch sehr viel Spaß gemacht. Das Schlussfolgern und Kombinieren oder Entlarven von Lügnern war sehr interessant. Schön und wertvoll sind auch die Lösungsseiten am Ende des Buches und insbesondere die Erklärungen, die schön verständlich und nachvollziehbar sind, so dass das Buch auch einen Pluspunkt für die Kopfarbeit bekommt. Negativ zu bewerten ist, dass die Altersangabe auf dem Buch selbst nicht zu finden ist, was die Kaufentscheidung doch recht erschwert.

Unsere Spieletester: Familie Strampe mit Daven (9 Jahre) haben das Rätselbuch ausgiebig getestet.

Autor: Paul Martin

Titel: Mission Mystery – Ein Haus voller Rätsel: Gefahr um Mitternacht

Verlag: Edition Michael Fischer/EMF Verlag

Erscheinungsjahr: 2020

Umfang: 64 Seiten

Zielgruppe/Altersempfehlung: 10+

Preis: 12,99 €