Eine Mischung aus Mitmach- und Freundebuch

Geschrieben von 2 pferdeverrückten Mädchen, die auf Youtube und Instagram, zumindest bei ihren Anhänger*innen im Pferdebereich, bereits einen Namen haben. Lia und Lea heißen die beiden tragen in ihrem 1. Buch viele wertvolle Tipps, Informationen und Wissenswerte zusammen.

Wir erhielten ein sehr kompaktes Taschenbuch mit 160 Seiten. Schöne, kräftige Blau und Rosatöne verleihen dem Buch einen Wiedererkennungswert im Bücherschrank.

Meine Tochter Mina (11) wollte unbedingt dieses Pferdebuch haben. Sie war mal eine Zeit lang voltigieren, aber ihr Wissen im Umgang mit Pferden ist dennoch begrenzt. Die beiden YouTube-Stars Lea und Lia kannte sie auch nicht. Wir haben erst mal nach den beiden im Internet gesucht und dank eines Steckbriefs im Buch und einem QR-Code fanden wir dann auch bei YouTube ihre Videos.



Zwei sympathische Teenies mit sehr viel Knowhow. Von klein auf reiten die beiden Autorinnen und teilen nun ihre Ideen in ihrem ersten Buch.

Der Inhalt des Buches ist aufgeteilt in 4 Bereiche.

Diese sind allerdings im Buch total vermischt und dies macht das Buch sehr lebendig und interessant.

Bereich LEA&LIA :

Die Mädels stellen sich vor, ihre Pferde, ihre Anfänge, sie berichten von Turnieren und was sie in ihrer Freizeit auf dem Hof oder mit den Pferden erleben.

Bereich WISSEN :

Ein sehr wichtiger Teil in diesem Buch, in dem das Pferd / Pony beschrieben wird, z.B. die Sprache und der Körperbau eines Pferdes. Was ziehe ich an beim Reiten? Was frisst ein Pferd und wie muss man es pflegen? Was kostet ein Pferd und wie verläuft ein Turnier?



Ich, Mama, kenne mich absolut gar nicht mit Pferden aus und fand die Erklärungen sehr kindgerecht geschrieben. Fotos der beiden Mädchen Lea und Lia schmücken viele der Seiten und lassen den/die Leser*in an den Momenten der Beiden teilhaben.



Als Mama einer Tochter mit Wunsch zum eigenen Pferd sehr informativ, denn nun kam die Einsicht, dass ein eigenes Pferd nicht nur in der Anschaffung sehr teuer ist sondern auch die monatlichen Kosten das Taschengeld sprengen. Auch die Tatsache, dass man sich täglich kümmern muss, egal welches Wetter herrscht und welche tollen Termine deswegen abgesagt werden müssen, wird hier unter die Lupe genommen.

Bereich EINTRAGEN &MITMACHEN:

Hier darf nun der/die Besitzer/in des Buches eigene Antworten geben. Einen Steckbrief erstellen, einen Test beantworten – Welcher Ponytyp bist du? Erlebnisse notieren, Steckbriefe von Freundinnen aus dem Reitstall erstellen und vieles mehr.

Bereich DIY: Nun darf gebastelt und gebacken werden. Brauchst du ein Rezept für Pferdekekse? Oder möchtest du deinem Pferd etwas für den Stall basteln?

Brauchen deine Fotos einen Rahmen und willst du lernen, wie man das perfekte Foto von deinem Tier schießt……. dann sind diese Seiten hilfreich.

Denn auf leichte Art und Weise mit Fotos erklärt, wird man zum Nachbasteln animiert.

Auch tolle Mandalas dürfen bemalt werden. Da empfehle ich allerdings: Kopiert euren Kindern die Seiten. Dann haben Geschwister und Freunde auch was davon. Dies würde ich übrigens auch bei den anderen Blankoseiten, wie den Steckbriefen der Freund*innen, empfehlen.

Unser Fazit: Mina gab mir das Buch nach einigen Tagen , unbenutzt, wieder. „Mama, ich habe es gelesen und da stehen auch tolle Sachen über Pferde drin, die ich nicht wußte, aber ohne Pferd kann ich das Buch nicht wirklich gebrauchen.

Ich habe kein Pferd, wo ich auf den Mitmachseiten beschreiben kann und keine Pferdefreunde, die sich in dem Buch eintragen könnten. Die Mandalas darfst du mir aber kopieren, die sind total schön und es sind auch einige Bastelideen drin, die ich mal ausprobieren könnte, aber dann nicht für den Stall. Aber den Bilderrahmen kann ich ja basteln und ein anderes Foto reinkleben.“

Mit den 2 Youtuberinnen fühlt sie sich schon verbunden und mag, wie sie auf ihrem Kanal mit den Fans agieren. Aber es fehlt dann einfach der Bezug zum eigenen Pferd.

Ihre kleine Schwester (7) war dann auch übrigens total begeistert von den Mandalas. Mein Elterntipp für euch : Kopiert die Mandalas je nach Alter in verschiedenen Zoomgrößen. Dann haben die kleinen auch Spaß beim Ausmalen, sonst ist es zu filigran.

Sie hat nun auch viele Texte schon eigenständig lesen können und auch verstanden. Dies erwähne ich , um zu sagen, dass es wirklich kindgerecht geschrieben wurde. Sachlich und Fachlich aber eben von Kindern für Kinder.

Ich kann zum Buch folgendes sagen: Es ist eine Mischung aus Mitmach und Freundebuch. Es ist bunt und informativ, lebendig und , wenn man einen Bezug zu den beiden SocialMediaStars hat, ein absolutes Muss.

Denn es ist ein Buch von den Stars an die Fans. Sie gewähren Einblick in ihre Welt, teilen ihr Wissen und ziehen Pferdefreunde mit in ihren Bann. Der/Die Leser*in sollte aber einen Bezug zu einem Pferd haben. Entweder Reitunterricht oder gelegentliches Reiten oder zumindest eine Clique mit Reit-begeisterten anderen. Sonst bleiben viele Seiten leer und das Buch würde sich nicht lohnen.

Alles in allem empfehle ich jedoch trotzdem dieses Buch. Es ist farbenfroh, hilfreich und ein Geschenk für Fans von LEA und LIA. Toll finde ich, dass die beiden Mädels im Buch auch Jungs ansprechen. In der heutigen Zeit sollte dies kein typischer Mädchenspaß mehr sein und daher lautet der Satz auf der Rückklappe: Das erste Mitmachbuch (…..) perfekt für alle Pferdemädchen und -jungs.

Unsere Kinderbuch-Testerin: Daniela Kofent hat vier Kinder im Alter von 5, 7, 11, 14 Jahren. Diese Buch hat Sie mit Mina (11) getestet.



EMF Verlag; 1. Edition (9. August 2022)

Sprache : Deutsch

Taschenbuch : 160 Seiten

Lesealter : 8–14 Jahre

Preis: 15 Euro