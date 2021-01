Tolles Strategiespiel fÃ¼r den Nintendo: Langer SpielspaÃŸ garantiert

Du musst es schaffen – mit Strategie – das magische Schwert zu erkämpfen! Besiege deine Gegner dazu.

Vielleicht kommen euch die Figuren im Spiel auch bekannt vor – denn es gibt diese zum Sammeln und Spielen von SCHLEICH. Ob Lavaskorpion oder Feueradler – Höllenhund oder Eisspinne – ihr werdet im Strategiespiel auf sie treffen.

Es gibt 20 spielbare Creaturen im Spiel. Jede hat seine eigene und besondere Fähigkeit um Gegner zu besiegen. Es gibt 4 Schauplätze – LAVA, EIS, STEIN und DSCHUNGEL – ihr habt also eine ganze Menge zu tun um alle Level durch zu spielen.

Der Lava-Drache ist heiß auf einen Kampf.

Der Schneewolf greift im richtigen Moment eiskalt an.

Die Monsterkrake ist ein echter Superkämpfer, usw. lass dich überraschen.

Los geht’s…. Wer herrscht über Eldrador?

Du startest das Spiel mit einem Mii deiner Wahl und gelangst danach zur Speicherstand-Auswahl. Wähle einfach einen beliebigen Platz aus. Danach hast Du eine kleine Einleitung ins Spiel. Wie schon oben beschrieben, gibt es 4 Schauplätze (Fraktionen) und aus jeden Fraktionen treten die Kreaturen gegeneinander an. Du musst es schaffen – mit Strategie – das magische Schwert zu erkämpfen! Besiege deine Gegner dazu.

Dir wird während des Strategiespiels immer wieder geholfen in dem dir beispielsweise erklärt wird, welche Fähigkeit jede Figur hat und welches Hilfsmittel es gibt

Wir starten hier mit dem Dschungel und haben 36 Arenen vor uns, bevor die nächste Ebene freigeschaltet wird. Es ist manchmal gar nicht so leicht für meinen Sohn die Gegner zu besiegen. Man muss hier schon dran bleiben und es klappt auch nicht gleich am ersten Tag. Man muss die Tricks und Kniffe schon rausbekommen. Welcher Bösewicht tritt gegen wen an. Was für eine Kraft oder Magie hat dieser – und wie kann ich ihn besiegen?!

Spielalter 7-12 Jahre ist ein gutes Alter – jüngere Kinder können zwar spielen, jedoch ist das mit dem Lesen und umsetzen eher schwierig. Wir haben das Spiel leider noch nicht ganz durchgespielt. Ich kann jetzt persönlich auch nicht sagen – in welcher Zeit man dies schafft.

Mein Kind sagt aber von sich aus, dass ihm das Spiel sehr gefällt. Sein Cousin ist 10 Jahre alt und ihm gefiel das Strategiespiel auch von Anfang an. Er hatte die Tricks schneller raus und schaffte manche Level etwas schneller. Aber man soll ja auch Spaß am Spielen haben, daher lassen wir uns da auch Zeit.

Eldrador Creatures von WILD RIVER GAMES

erschienen am 19.11.2020 u.a. für die Nintendo Switch und Switch Lite

USK 6 Jahre – das Kind sollte jedoch schon etwas lesen können, da viele Sachen im Spiel beschrieben werden.

Unsere Spielebotschafter: Papa Kay, Mama Steffi und Sohn Ole (8 Jahre). Wir wohnen in der Nähe von Berlin und testen sehr gerne zusammen Spiele.