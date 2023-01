Das Größte für meine Mädls: Endlich einmal selber Ladybug oder Cat Noir zu sein

In diesem spannenden Adventure Spiel basierend auf der erfolgreichen TV-Zeichentrickserie „Miraculous“ müssen die Superhelden Ladybug und Cat Noir Paris erneut vor dem Superschurken Hawk Moth retten der wieder einen bösen Plan verfolgt diesmal ein gigantisches Monster auf die Stadt loszulassen.

Ich habe das Spiel zusammen mit meinen beiden Töchtern 6 und 8 Jahre gespielt und uns hat es wirklich sehr gut gefallen. Als große „Miraculous“ Fans hatten wir natürlich große Erwartungen an das Spiel wie es denn so ist einmal selber in die beliebten Rollen der TV-Zeichentrickserie zu schlüpfen. Doch wir wurden in keinster Weise enttäuscht.

Die Grafik und Audio des Spiels ist super gelungen und somit ist es ein leichtes in die magische Welt von „Miraculous“ einzutauchen und sich bekannten Gegnern aus der Serie wie Hawk Moth, Weredad, Gamer, Mr. Pigeon und weiteren Bedrohungen zu stellen.

Auch das Zurechtkommen mit den einzelnen Funktionen und Modulen ist nicht schwer, meine 2 Mädls hatten dies sehr schnell raus und wußten gleich was zu tun ist.

In verschiedenen Level erkundet man die Straßen von Paris und benutzt dabei wie in der Serie Ladybugs schnelles JoJo oder Cat Noirs magischen Stab, um bei jedem Level Ende den Kampf zu gewinnen und ins nächste Level weiterzukommen. Man hat immer 4 Leben um den Gegner zu besiegen. Wenn diese aufgebraucht sind kann man es nochmal probieren, man muss also nicht wieder von ganz vorne beginnen.

Was wir als sehr hilfreich empfunden haben, dass immer ein kleiner gelber Pfeil einem den richtigen Weg zeigt. Ohne diesen hätten wir manchmal das Ende der Level nicht sofort gefunden. Zwischendurch besucht man aber auch z. B. Master Fu den Freund und Mentor von Ladybug durch dessen weise Worte man neue Kräfte erlernt. Außerdem gibt es den Kwami-Shop in dem man vielen Schätze bekommt und noch nie gesehene Illustrationen, Musik freischaltet.

Somit kommt zu keiner Sekunde Langeweile auf und man fiebert dem nächsten Level, seiner nächsten Aufgabe/ Herausforderung entgegen.

Wirklich ein sehr gelungenes „Adventure“ Spiel. Meine Kinder gefällt es sehr gut und dürfen jetzt alle paar Tage etwas weiterspielen.

Wir finden vor allem die optische Umsetzung des Spiels sehr toll gemacht. Mit den Funktion sind wir schnell zurecht gekommen und hatten großen Spielspaß. Auch die Mama durfte sich im Kampf gegen die Bösewichte immer mal wieder versuchen. Aber das Größte für die Kinder ist es endlich einmal selber Ladybug oder Cat Noir zu sein. Zum Ende des Spiels können wir noch nichts sagen, da wir das Spiel noch nicht bis zum Ende geschafft haben. Was wir aber bis jetzt gesehen haben gefällt uns das Spiel sehr gut und würden es auf jeden Fall weiterempfehlen nicht nur allen „Miraculous“ Fans.

Unsere Spieletester: Miraculous – Rise of the Sphinx für Nintendo Switch wurde getestet von Familie Tresenreiter mit den beiden Mädchen im Alter von 6 und 8 Jahren.

Das Switch-Spiel „Miraculous – Rise of the Sphinx“ ist am 25. Oktober 2022 erschienen. Es kostet 49,99 EUR. Das Spiel ist für Kinder ab 6 Jahren was in meinen Augen angemessen ist und ist für 1-2 Spieler.