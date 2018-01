Ein tolles Tier-Bilderbuch zum Mitmachen fÃ¼r kleine Jungs und MÃ¤dchen

Ein Tier-Bilderbuch mit Drehscheibe, um Tierkinder und Eltern zuzuordnen kann

Frau Julia M., Mutter von einer Tochter (6 Jahre) und zwei Jungen (8 Jahre / 15 Monate) möchte euch dieses Buch vorstellen:

Der Nikolaus hat dieses Jahr unserem kleinsten (15 Monate alt) dieses wunderschöne Bilderbuch gebracht. Da er von Tieren fasziniert ist und gerade anfängt alle möglichen Tiergeräusche nachzuahmen, landete St. Nikolaus einen Volltreffer mit seiner Auswahl. Als mein Sohn das Buch entdeckte war er gleich hin und weg – seither „müssen“ wir es täglich mindestens 3mal „lesen“.

Darum gehts: Am liebsten hat unser Spatz die erste Seite „Zu Hause“, da natürlich die Haustiere (auch obwohl wir keines haben) am häufigsten im Alltag vorkommen. Er macht immer sofort das „Miau“ – bei ihm hört es sich eher an wie ein „Naun“, da hat er die erste Seite noch nicht komplett aufgeklappt. Dann folgt die zweitliebste Seite mit der Eule „Im Wald“ und danach sind der Affe und der Löwe „In der Savanne“dran.

Selbstverständlich ist die Hauptattraktion des Buches die Drehscheibe, mithilfe derer man das passende Tierkind dem jeweiligen Elternteil zuordnen kann

Auf sechs Doppelseiten sind immer sieben unterschiedliche Tiere abgebildet. Sie sind geordnet bzw. aufgeteilt in ihre jeweiligen Lebensräume/ ihr Vorkommen: Zu Hause, auf dem Bauernhof, im Wald, in der Savanne, im Dschungel und im Meer. Sie sind groß und trotz dass sie gemalt sind sehr gut erkennbar. Unter jedem Tier steht noch einmal in Worten um welches Tier es sich handelt. Wir haben ein vergleichbares Buch, dort sind die Tiere in Form eines Fotos dargestellt und ich hatte ehrlich gesagt schon etwas Zweifel, ob unser Kind mit gezeichneten Tieren genau so viel anfangen kann, wie mit den Fotos des anderen Buches, dies ist aber wirklich absolut kein Problem. Er schaut beide Tierbücher gleichermaßen gerne an und kann auch alle Tiere, die er bisher nachahmt sowohl gezeichnet, als auch als Fotografie gut erkennen.

Die Drehscheibe dreht unser Kleiner zwar fleißig, kann aber noch nicht so recht das passende Tier finden … aber das Buch ist mit 18 Monaten + ausgezeichnet, ich bin mir sicher, er wird es noch lernen ;-).

Ein sehr schönes Bilderbuch für kleine Jungs und Mädchen mit besonderem Highlight- der Drehscheibe! Sehr zu empfehlen! Vielen Dank St. Nikolaus.

Illustrationen: Nathalie Choux

Mein erstes großes Buch Tiere

arsEdition GmbH

Erscheinungsjahr 2017

insgesamt 12 Seiten

Preis: 12,99€