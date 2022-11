Toller Vorschulspaß mit Dino-Fans

Das Buch beinhaltet genau das was der Titel sagt, Rätsel und Fakten rund um das Thema Dinosaurier. Meine Tochter ist fünf Jahre alt und ein sehr großer Fan von Dinosauriern. Sie war total begeistert als sie das Buch sah und hat sich direkt darauf gestürzt.

Aufgaben wie den passenden Schatten zu finden sind kein Problem für sie. Allerdings sind Bilder nach einer Zahlenreihe bis 50 zu zeichnen schon sehr schwer für ein Kind das noch nicht zur Schule geht. Von den Rechenaufgaben die im Buch zu finden sind ganz zu schweigen, da hat meine Tochter keine Chance sie ohne Hilfe zu lösen. Das finde ich sehr schade, denn etwas einfachere Aufgaben hätte sie mit einem Rechenschieber bestimmt geschafft. So wurde sie ziemlich demotiviert und wollte das Buch gar nicht bis zum Ende durcharbeiten. Nach ein bisschen Überredungskunst siegte aber die Neugierde meiner Tochter, sie wollte wissen welche Dinosaurier sonst noch im Buch vorkommen und wie viele Aufgaben sie noch ohne Hilfe lösen kann.

Die Fakten über die Dinosaurier passen gut zur Altersklasse. Es sind immer nur ein paar Sätze und keine langen Passagen.

Die Fakten selbst sind einfach und für Kinder sehr anschaulich gehalten, selbst Erwachsene werden hier noch was lernen. Ich persönlich werde wohl nie wieder vergessen, dass der Zahn eines T-Rex in etwa so groß ist wie eine Banane.

Abschließend möchte ich zu dem Buch sagen, dass die Altersangabe nicht ganz passt, es wäre besser wenn die Kinder die erste Klasse schon hinter sich hätten.

Es ging bei uns aber auch so und es hat meiner Tochter trotzdem viel Spaß gemacht die Aufgaben zu bearbeiten und etwas über die Dinosaurier zu erfahren. Wir können das Buch deswegen anderen Dinofans nur empfehlen. Allerdings sollte man die Kinder die ganze Zeit beim Rätseln begleiten. Es muss schließlich auch immer wieder was gelesen werden und auch wenn die Kinder schon etwas lesen können, werden sie spätestens bei den Namen der Dinosaurier Hilfe benötigen.

Unsere Kinderbuch-Tester: Frau Voß, Mutter von zwei Mädchen (5 und 2 Jahre alt) hat das Buch mit ihrer 5-jährigen Tochter erkundet.

Jenny Leighton „Mein Dinosaurier Spiele-Spaß – Spannende Fakten, Rätsel und mehr“

Christophorus Verlag

Erscheinungsjahr 2021

96 Seiten

Preis 12,99€

für Kinder ab 5 Jahre