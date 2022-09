Gewinnspiel: Chic, stark und einzigartig – Rucksäcke von Feuerwear gewinnen

Die Rucksäcke von Feuerwear sind gefertigt aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jeder handgefertigte Rucksack ein Unikat.

Rucksack Eddie aus Feuerwehrschlauch mit flexiblem Rolltop meldet sich zum Einsatz

Immer alles dabei und trotzdem die Hände frei: das ermöglicht Feuerwear mit seinem neuen und stilsicheren Rucksack Eddie aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch. Drei Fächer auf der Vorderseite, ein gepolstertes Laptopfach und das große Hauptfach mit Rolltop bieten Flexibilität und ein sicheres Verstauen aller wichtigen Dinge. Über den seitlichen Reißverschluss mit verstecktem Zipper kommt man schnell an den Inhalt, ohne den Rucksack absetzen zu müssen.

Chic, stark und einzigartig: das ist Elvis , ein zuverlässiger Begleiter für alle Einsätze des Alltags.

Ob unterwegs auf dem Rad, beim Shoppen in der Stadt oder beim Tanzen auf dem Konzert – Elvis ist mit dabei.

Mit den markanten Henkeln an der Oberseite lässt sich Elvis bequem tragen wie ein Shopper, wenn der Einkauf größer ausfällt, es zum Yoga geht oder zum Feiern mit den Freundinnen am Abend in der City. Dabei schränkt Elvis nie ein, denn auch randvoll mit Dingen, lässt sich das Volumen flexibel von 7 auf 13 Liter anpassen und damit fast verdoppeln. So findet alles seines Platz: Schützenswerte Technik wie Laptop oder Tablet sind im gepolsterten Innenfach bestens verstaut. Zusätzlich sorgen zwei kleinere Innenfächer für Smartphone, Kosmetik oder andere Accessoires für Stauraum und verhindern Chaos im Rucksack.

Der Rucksack Eden ist nicht nur praktisch, sondern vor allem stylish. Er mach jedes Tages-Outfit ganz fix abend- oder businesstauglich.

Ein Highlight befindet sich im Deckel, der alle Essentials vor den Widrigkeiten des Tagen schützt. Die Klappe ist mit Magneten ausgestattet, die sich selbst finden und treffsicher verschließen.

Mit rund 1 kg ist Eden ein echtes Leichtgewicht und ein angenehmer Begleiter von morgens bis abends. Innen überzeugt Eden mit einem Hauptfach, dessen Rückseite gepolstert ist und über drei Einsteckfächer verfügt. Das kleinste Fach kann perfekt für das Smartphone genutzt werden. Im zweiten, etwas größeren Fach, finden Tablet oder E-Book-Reader bis zu einer Größe von 13 Zoll sicheren Halt. Unterlagen im DIN A4- Format und ein Block können zudem im bodentiefen Reißverschlussfach Platz finden. Im geräumigen Hauptfach sind Dinge wie Portemonnaie, Lunchbox und Trinkflasche immer griffbereit und dank Reißverschluss auch sicher verstaut.

