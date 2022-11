Zwei Geschichten über unterschiedliche Freunde

Bei dem Buch handelt es sich um ein Wendebuch, das aus zwei Geschichten besteht. Von vorne, sowie von hinten kann man jeweils eine Geschichte lesen und in der Mitte des Buches teilen sich beide Geschichten ihre letzte Seite.

In beiden Geschichten geht es um die Freundschaft zwischen Herrn Klein und Frau Groß und wie sie Wege finden trotz ihrer unterschiedlichen Größen Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsam zu Essen.

Beide Geschichten bestehen aus 9 Doppelseiten, damit sind sie schön kurz und die Kinder verlieren nicht die Lust am Zuhören. Ein weiterer Vorteil ist die Größe, würde das Buch aus mehr Seiten bestehen könnten kleine Kinder es nicht mehr so gut halten. Da man das Buch ja von beiden Seiten aus lesen kann hat es natürlich zwei Cover. Beide sind sehr einfach gehalten, genau wie die Bilder auf den einzelnen Seiten des Buches. Der Text pro Seite ist auch sehr kurz. Das alles ist perfekt abgestimmt auf die Zielgruppe Kleinkinder. So werden die kleinen Zuhörer nämlich nicht abgelenkt von zu bunten und überladenen Bildern oder überfordert von zu viel Text. Sie können sich auf das konzentrieren was wichtig ist, Herr Klein und Frau Groß und ihre Freundschaft.

Mit einfachen Worten und schönen Bildern zeigt die Autorin dass Unterschiede eine Freundschaft besonders macht und man zusammen alle Hindernisse überwinden kann.

Meine zweijährige Tochter liebt die Geschichte und möchte sie dauernd hören. Besonders begeistert ist sie davon, dass das Buch zwei Anfänge hat. Auch meine fünfjährige Tochter mag das Buch und die beiden Geschichten sehr gerne. Beim ersten Mal lesen war sie total überrascht dass zwei verschiedene Geschichten mit der selben Seite enden können. Deswegen musste ich beide Geschichten direkt zweimal lesen und selbst danach hat sie fasziniert das Buch nochmal alleine durchgeblättert.

Mein Fazit zu den Geschichten von Herrn Klein und Frau Groß ist zu 100 Prozent positiv. Hier lernen schon Kleinkinder dass eine Freundschaft zwei Personen immer miteinander verbindet, völlig unabhängig davon was sie unterscheidet.

Unsere Kinderbuch-Tester: Frau Voß, Mutter von zwei Mädchen (5 und 2 Jahre alt) hat das Buch mit ihrer 2-jährigen Tochter erkundet.

Miriam Zedelius, „Picknick mit Herrn Klein. Picknick mit Frau Groß.“

Rowohlt Taschenbuchverlag

Erscheinungsjahr 2022

32 Seiten

Preis 10€

für Kinder ab 2 Jahre